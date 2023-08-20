Космический аппарат «Луна-25», вероятно, разбился о поверхность Луны

Роскосмос в воскресенье сообщил, что связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась более суток назад. Местонахождение аппарата неизвестно. Корпорация считает, что корабль «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Днем ранее Роскосмос заявил о возникновении «нештатной ситуации» на борту «Луны-25» при переходе на предпосадочную орбиту, но не раскрыл подробностей.

Роскосмос формирует межведомственную комиссию, которая займется выяснением обстоятельств крушения станции.

Межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Автоматическая станция должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности. Кроме того, как сообщало ТАСС, задачей «Луны-25» была отработка технологии мягкой посадки на Южном полюсе спутника Земли.