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Космический аппарат «Луна-25», вероятно, разбился о поверхность Луны

Роскосмос в воскресенье сообщил, что связь с автоматической межпланетной станцией «Луна-25» прервалась более суток назад. Местонахождение аппарата неизвестно. Корпорация считает, что корабль «перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

Днем ранее Роскосмос заявил о возникновении «нештатной ситуации» на борту «Луны-25» при переходе на предпосадочную орбиту, но не раскрыл подробностей.

Роскосмос формирует межведомственную комиссию, которая займется выяснением обстоятельств крушения станции.

Время Свободы: Вернуться в космический пелотон. Зачем нужен запуск "Луны 25"
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Время Свободы: Вернуться в космический пелотон. Зачем нужен запуск "Луны 25"
by Эхо Кавказа

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Межпланетная станция «Луна-25» была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Автоматическая станция должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности. Кроме того, как сообщало ТАСС, задачей «Луны-25» была отработка технологии мягкой посадки на Южном полюсе спутника Земли.

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