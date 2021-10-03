Космический зонд BepiColombo впервые пролетел вблизи Меркурия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме, написал письмо председателю «Единого национального движения» Нике Мелия.

Письмо Саакашвили опубликовано на его официальной странице в Facebook:

«Ника, дорогой, пишу тебе из твоей бывшей тюрьмы, и хочу поздравить тебя и избирателей Тбилиси, с тем, что вы совершили настоящее чудо, которого не ждали ни враг, ни доброжелатель. Сейчас, все те города, где будет проводиться второй раунд, это все те наши большие грузинские города, которыми мы гордимся. Мы не должны расслабляться, как это было во втором второй раунде 2018 года, наоборот, мы неуклонно должны идти на более мощную атаку.

Особые поздравления твоему отцу! Давайте объединим все оппозиционные и справедливые здоровые силы, забудем все обиды и раз и навсегда восстановим демократию и свободу в нашей стране.

Никакого реванша, ни в чей адрес, потому что все - грузины и в целом все дети этой страны. Я горжусь вашим успехом и подтверждаю, что ценой своей жизни я готов бороться ради того, чтобы избавить каждого жителя Грузии от нужды и тяжелой жизни, и ради победы Грузии».

Напомним, отец председателя «Единого национального движения» Ники Мелия, известный в Грузии врач-кардиолог Анзор Мелия, борется за пост мэра Зугдиди на выборах в местные органы власти. В Зугдиди, как и в Тбилиси, пройдет второй тур выборов, сообщает «Нетгазети».