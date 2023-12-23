КПРФ выдвинула на выборы президента 75-летнего Николая Харитонова

Съезд КПРФ выдвинул кандидатуру от партии на президентские выборы в России. Коммунистов будет представлять 75-летний депутат Госдумы Николай Харитонов. Для него этого будет вторая президентская кампания.

В 2004 году он уже выдвигался на выборы от КПРФ и занял второе место, набрав около 13,7 процента голосов. Первое место тогда занял президент Владимир Путин.

Харитонов - депутат Государственной думы всех восьми созывов. Он один из создателей Аграрной партии России, получившей 37 кресел в первом составе Думы.

Политик внесен в санкционные списки западных стран за голосования в поддержку признания Москвой независимости донецких и луганских сепаратистов и поддержку Кремля в российском вторжении.

Трансляция съезда компартии велась в ютьюб-канале «Красная линия». Харитонов заявил, что считает одной из главных задач кампании - донести до избирателей программу КПРФ. «Впереди нас ожидают дебаты и непростая борьба. Мы готовы к этой борьбе. В последние годы КПРФ профессионально выросла. Мы умеем вести свою пропаганду».

«Выполняйте, что обещали 20 лет назад и мы добьем эту власть», - напутствовала его депутат Нина Останина.