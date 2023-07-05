Кремль: Россия и США обсуждают возможный обмен заключенными

США и Россия обсуждают возможный новый обмен заключёнными. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обмен может затронуть журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, находящегося в московской тюрьме по обвинениям в шпионаже, и россиянина Владимира Дунаева, который содержится под стражей в США по обвинениям в киберпреступлениях.
В понедельник США предоставили консульский доступ к Дунаеву впервые после его ареста в 2021 году. В тот же день посол США в Москве Линн Трейси посетила Гершковича второй раз после его ареста в конце марта.
В этой связи журналисты поинтересовались у Пескова, не означает ли это, что идёт процесс, который может завершиться обменом заключённых. Пресс-секретарь российского президента подтвердил, что «определённые контакты на этот счёт есть, но мы не хотим никак их выносить в публичную плоскость. Они должны осуществляться и продолжаться в полной тишине», цитирует слова Пескова «Интерфакс».
Ничто не указывает на то, что обмен может состояться в ближайшем будущем, учитывая, что на прошлой неделе российский суд продлил Гершковичу срок содержания под стражей до 30 августа. Ранее Россия неоднократно заявляла, что любой обмен может состояться только после вынесения приговора по делу. Дата суда пока не назначена.
- Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО «Лефортово». ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Дело засекречено, подробности по нему не сообщаются. Гершкович вину не признаёт.
- Госдепартамент США признал журналиста «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения, в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
- Владимир Дунаев – хакер из Якутии. В 2021 году он был экстрадирован из Южной Кореи в США. Американские власти обвиняют его в создании пакета программного обеспечения для вымогательства Trickbot, с помощью которой, как предполагается, были похищены десятки миллионов долларов.
- В конце прошлого года в аэропорту Абу-Даби американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осуждённую в России по обвинению в хранении наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, отбывавшего в США срок за торговлю оружием.