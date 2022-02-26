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Киев: Украина готова к переговорам, но не к ультиматумам
Украина отказалась от переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Приостановленная 25 февраля военная операция Москвы на украинской территории продолжена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке вторжения после того, как Киев предложил начать переговоры. Кремль утверждает, что украинская сторона в итоге от переговоров отказалась, поэтому продвижение российских войск 26 февраля продолжилось в соответствии с планом. Минобороны России заявило, что войскам был отдан приказ идти вперед «по всем направлениям».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказалась от переговоров - она представила свою переговорную позицию. Подоляк подчеркнул, что загнать Украину в глухой угол не получится, а ультиматумы для нее неприемлемы.
Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» - неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.
Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.
Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Другие новости дня
Шарль Мишель пригласил президента Грузии посетить Брюссель в ближайшие дни
Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Грузии Саломе Зурабишвили посетить Брюссель с рабочим визитом в ближайшие дни. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Сегодня между Зурабишвили и Мишелем состоялся телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась ситуация в Украине.
«У меня состоялась беседа с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем относительно развития событий в Украине, Грузии и Европе. Он пригласил меня посетить Брюссель на следующей неделе», - написала Зурабишвили в своем Twitter.
Ранее сегодня президент Грузии по телефону также обсудила ситуацию в Украине со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президент Франции пригласил ее посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни.
В Азербайджане вспомнили жертв массовых убийств в Ходжалы
В Азербайджане сегодня, 26 февраля, прошли мероприятия, посвященные 30-летию со дня массового убийства азербайджанских жителей города Ходжалы на территории Нагорного Карабаха. В Баку состоялось шествие во главе с президентом Ильхамом Алиевым. Он возложил венок и цветы к памятнику жертвам трагедии.
Акции памяти прошли и в других городах и странах. Например, в Москве люди принесли цветы к посольству Азербайджана.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время обострившегося конфликта между Баку и Ереваном, вооруженные армянские формирования при поддержке мотострелкового полка Объединенных сил СНГ начали штурм города и обстрел. По официальным данным, погибли более 600 человек, в том числе 63 ребенка. Судьба 150 человек неизвестна до сих пор. По данным правозащитников, к моменту штурма в городе находились от двух до четырех тысяч жителей.
Армянская сторона и некоторые очевидцы рассказывают, что власти Ходжалы были заранее предупреждены об атаке, но ничего не предприняли. По неподтвержденным данным, военнослужащие мотострелкового полка действовали без приказа командования.
По словам очевидцев, часть жителей во время штурма укрывалась в подвалах, другая часть стала покидать город, уходя в сторону Агдама. По данным правозащитного центра «Мемориал», люди шли вдоль русла реки по так называемому «свободному коридору», предназначавшемуся для отхода беженцев. Там их обстреляли. Число погибших неизвестно. Армянская сторона не стала передавать правозащитникам информацию.
Оставшиеся в живых люди натыкались на армянские блок-посты и также были обстреляны. Некоторые женщины и дети замерзли в горах.
Официальные представители армянской стороны объяснили гибель беженцев тем, что вместе с ними уходили вооруженные люди, причастные к гибели армян.
Организация Human Rights Watch назвала события в Ходжалы «самой большой резней» за время конфликта в Нагорном Карабахе. По заключению «Мемориала», действия армянских вооруженных формирований грубо противоречили Женевской конвенции, Всеобщей декларации прав человека и Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов.
События в Ходжалы признаны геноцидом и преступлением против человечности в полутора десятках стран.
В конце 2020 года Азербайджан, посоле 44 дней вооруженного противостояния, вернул часть регионов Карабаха под свой контроль. 10 ноября 2020 года Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали заявление о прекращении боевых действий. В регион были введены российские миротворцы. На данный момент Ходжалы находится в их зоне ответственности.
Сборные Польши и Швеции по футболу отказались играть с Россией
Игроки сборной Польши по футболу отказались играть с российской сборной в стыковых матчах за выход на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Это решение связано с вторжением России на территории Украины.
По словам пресс-атташе польской сборной Якуба Квятковского, футболисты и руководство готовы пойти на техническое поражение. «Мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», - заявил он журналистам издания «Спорт-Экспресс». Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша также подтвердил, что национальная сборная отказывается проводить стыковой матч с российской командой.
Сборная Швеции также отказалась играть со сборной России в стыковых матчах из-за вторжения на территорию Украины. Федерация футбола Швеции призывает ФИФА отменить мартовские матчи плей-офф с участием российской команды. «Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», - заявил президент шведской федерации Карл-Эрик Нильссон.
Ранее был отменен финал футбольной Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям отменить проведение всех турниров на российской территории. Россия также отстранена от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022».
- Российское вторжение на территорию Украину продолжается уже третий день. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
Зеленский поблагодарил россиян, которые выступили против войны
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил россиян, которые выступает против войны. Он попросил их остановить тех, кто лжет всему миру.
«Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину, отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми», – заявил Зеленский.
По словам президента Украины, он видит выступления россиян против войны. Он поблагодарил Леонида Парфенова, Дмитрия Муратова, Юрия Дудя, Лию Ахиджакову, Валерия Меладзе и «тысячи» граждан России за это и призвал закончить войну.
Проект «ОВД-Инфо» (признан «иноагентом») сообщает, что с утра четверга, 24 февраля, в России было задержано не менее 2490 человек за участие в антивоенных акциях.
В субботу в Москве полиция задержала главного редактора «Радио Arzamas» и бывшего главреда журнала Esquire Дмитрия Голубовского. Он разместил на окне своего дома плакат с флагом Украины и надписью «Нет войне» и отказался его убирать. Его обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
По данным «ОВД-Инфо», 25 февраля на антивоенных акциях в разных городах России задержали 474 человека. Накануне, в четверг 24 февраля, на акции против войны прошли в десятках городов России. Были задержаны более 1700 человек. В Москве на Пушкинской площади во время митинга против войны с Украиной были задержаны трое корреспондентов Радио Свобода. К одному из них полицейские применили силу. Их освободили через несколько часов без составления протокола после вмешательства адвоката.
- Российское вторжение на территорию Украину продолжается уже третий день. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
В крупнейших городах Грузии третий день продолжаются акции в поддержку Украины
Акции в поддержку Украины третий день продолжаются в крупнейших городах Грузии. Сегодня, 26 февраля, митинги состоялись в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и других городах страны.
В Батуми в знак солидарности с украинским народом на площадь Европы вышли студенты, а ближе к вечеру там же собрались гражданские активисты, а также проживающие в Грузии иностранцы – украинцы, белорусы и россияне, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В Кутаиси к акции с требованием прекращения военных действий Украины присоединились несколько сотен человек. Демонстранты провели шествие к центральной площади города, где развернули большой флаг Украины.
Они подвергли критике премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, позиция которого по ситуации в Украине считают слишком мягкой и противоречащей настроениям грузинского общества.
Жители Рустави сегодня организовали автомобильное шествие в поддержку Украины. Колонны машины с украинскими и грузинскими флагами проехали по главным улицам города. Их акция завершилась митингом на центральной площади.
В Тбилиси митинг в поддержку Украины проходит у парламента Грузии. К акции под лозунгом «Для Украины» присоединились сотни - политики, общественные деятели, студенты, звезды шоу-бизнеса, известные музыканты и рядовые жители грузинской столицы.
Демонстрация началась перформансом молодежной организации «Поколение Света». Ее представители исполнили гимн Грузии, подняв вверх ладони, которые были раскрашены в цвета украинского флага.
Митинг продолжается в настоящее время. Автомобильное движение на проспекте Руставели парализовано.
- 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной операции в Украине. Минобороны России заявляет, что наносит точечные удары по военным объектам. В пятницу в ООН сообщили, что в ходе вооруженного конфликта на территории Украины за последние дни погибли не менее 25 мирных жителей, а 102 человека получили ранения.
- На начало операции первые лица Грузии отреагировали серией осуждающих Москву заявлений - официальный Тбилиси призывал международное сообщество к решительным шагам, чтобы остановить боевые действия. Тем не менее, премьер Ираклий Гарибашвили исключил, что страна присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России.
- С первых дней военной эскалации правительство Грузии начало помогать гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину. В сотрудничестве с частным сектором им бесплатно предоставляют жилье, медицинские услуги и так далее. Кроме того, власти выделили 1 миллион лари на гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время боевых действий. По решению Гарибашвили, в Украину отправят предметы первой необходимости, медикаменты и кислородные концентраторы.
Гаприндашвили поддержала премьера Грузии в вопросе санкций против России
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили поддержала позицию премьера Ираклия Гарибашвили о нецелесообразности введения санкций против России, пишет агентство «Новости-Грузия».
Накануне Гарибашвили объявил, что Грузия не присоединится к финансовым и экономическим санкциям Запада, введенным против России после начала военной операции в Украине. Премьер считает, что такие шаги только навредят стране. Из-за своих заявлений по украинскому вопросу глава правительства стал объектом критики. В пятницу в Тбилиси участники масштабной акции в поддержку Украины требовали его отставки.
«Правительство делает то, что в его силах – помогает украинскому народу. Моральные или политические, решения нашей страны приемлемы. Я согласна с премьер-министром Гарибашвили в том, что Грузия не должна вводить санкции против России», - сказала Гаприндашвили в эфире телеканала «Имеди».
По мнению шахматистки, Грузия должна предпринимать только выгодные для себя шаги, избегая действий, которые могут привести страну в критическое положение. Происходящее в Украине Гаприндашвили назвала «ужасным», добавив при этом, что правительство Грузии делает все возможное в сложившейся ситуации.
- Правительство Грузии помогает гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину. В сотрудничестве с частным сектором им бесплатно предоставляют жилье, медицинские услуги и так далее. Кроме того, власти выделили 1 миллион лари на гуманитарную помощь для населения, пострадавшего во время боевых действий. По решению Гарибашвили, в Украину отправят предметы первой необходимости, медикаменты и кислородные концентраторы.
Россия закрыла воздушное пространство для Болгарии, Польши и Чехии
Россия закрыла воздушное пространство для самолетов Болгарии, Польши и Чехии. Теперь полеты могут выполняться только по специальному разрешению Росавиации или МИД.
Запрет распространяется на полеты в российские аэропорты и транзитные перелеты в воздушном пространстве Российской Федерации.
Зеркальные ограничения введены в ответ на соответствующие решения Софии, Варшавы и Праги, заявили в Росавиации.
Болгария, Польша и Чехия 25 февраля решили закрыть свои воздушные пространства для российских авиакомпаний из-за агрессии Москвы в отношении Украины.
Президент Польши Анджей Дуда допустил введение ограничений для российских путешественников. Чехия приостановила выдачу виз россиянам. Постпред России при Евросоюзе допустил, что ЕС может приостановить выдачу шенгенских виз российским гражданам.
Зеленский: Турция запретила российским военным кораблям проход через проливы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция запретила проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я благодарю моего друга господина президента Турции Р. Т. Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная и гуманитарная поддержка Украины сегодня крайне важны. Жители Украины этого никогда не забудут!»
Ранее Киев официально обратился к Анкаре с запрос об ограничении прохода российских военных кораблей через черноморские проливы, сообщает SOVA. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, однако, заявил, что даже если проход для военных кораблей будет закрыть, у России будет право использовать Босфор и Дарданеллы для возвращения флота на базу.
Согласно Конвенции Монтре, режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. При условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу (допускаются лишь мелкие надводные корабли), по тоннажу и сроку пребывания.
В случае участия Анкары в войне, а также если Анкара посчитает, что ей непосредственно угрожает война, ей предоставлено право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов. Во время войны, в которой Турция не участвует, проливы должны быть закрыты для прохода военных судов любой воюющей державы.
Кремль: Украина отказалась от переговоров с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил украинскую сторону в отказе от переговоров с Москвой. Как утверждает спикер Кремля, по этой причине операции Вооруженных сил РФ возобновились: «Сегодня днем продвижение основных сил ВС России продолжилось».
«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути, украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», - заявил он.
Песков также прокомментировал вопрос антироссийских санкций, объявленных Западом в ответ на вторжение в Украину:
«Санкции в основе своей прогнозируемы. Потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии ведомств и, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба и бесперебойного функционирования систем экономики. Будут выработаны ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», - отметил пресс-секретарь Кремля.
Киев заявление Кремля о переговорах пока не прокомментировал.
Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.
По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.
- Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Правительство Грузии выделило на помощь Украине миллион лари
Для помощи населению, пострадавшему в связи с текущими событиями в Украине, из резервного фонда правительства Грузии будет выделен один миллион лари (около 317 тысяч долларов).
По информаци пресс-службы грузинского Кабмина, соответствующий указ подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
На средства, выделенные из резервного фонда, будет закуплена фармацевтическая продукция и предметы медицинского назначения.
Ранее Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия будет оказывать поддержку Украине, но не присоединится к санкциям Запада против России.
Патриархия Грузии предложила помощь застрявшим в стране гражданам Украины
Патриархия Грузии готова оказать помощь гражданам Украины, которые не могут вернуться на родину из-за боевых действий. Об этом говорится в заявлении патриархии, распространенном сегодня, 26 февраля.
«В связи со сложившейся сложной ситуацией в Грузии находятся граждане Украины, которые не имеют возможности покинуть территорию нашей страны и вернуться на родину. От имени Патриархии Грузии мы хотели бы выразить им поддержку и подтвердить готовность оказать им соответствующую помощь в пределах наших возможностей в случае обращения», - сказано в сообщении.
Обратиться за помощью к патриархии можно по номеру +995 551 35 55 33.
- 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины. С утра четверга Россия наносила воздушные удары по различным объектам на всей территории страна, в том числе в Киеве и Харькове. Украина ввела военное положение и закрыла воздушное пространство.
- В сотрудничестве с частным сектором правительство Грузии предложило застрявшим в стране туристам из Украины различную помощь, включая бесплатное размещение в гостиницах страны и медицинские услуги.
Саломе Зурабишвили обсудила с президентом Франции ситуацию в Украине
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе телефонного разговора обсудила со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине. Об этом сообщает администрация главы грузинского государства.
«Между президентами Грузии и Франции состоялся телефонный разговор. Речь зашла о текущей ситуации в Украине. Президенты выразили обеспокоенность российской агрессией против суверенитета Украины», - сказано в заявлении.
Макрон подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Лидеры двух стран также подчеркнули важность единой позиции в ООН и других международных форматах.
В конце разговора президент Франции пригласил Зурабишвили посетить Париж с рабочим визитом в ближайшие дни, пишет агентство «Новости-Грузия».
Медведев: Санкции - повод для пересмотра отношений с США и ЕС
Санкции могут стать прекрасным поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели. В том числе и для прерывания диалога по стратегической стабильности. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал санкции Евросоюза в отношении членов Совбеза.
По словам Медведева, запреты ничего не изменят, включая проведение военной операции на территории Украины. «Всем умным людям очевидно: санкции – миф, фикция, фигура речи», - пишет политик в фейсбуке. Он также подчеркнул, что ни он, ни члены его семьи не имели и не имеют никаких счетов и имущества за границей.
«Нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно. Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то», - комментирует Медведев приостановку работы Москвы в европейских организациях. Зампредседателя Совбеза считает, что это дает возможность России восстановить смертную казнь для предотвращения особо тяжких преступлений в стране.
Комментируя возможный арест денег россиян и отечественных компаний за рубежом, Медведев подчеркнул, что Россия непременно даст симметричный ответ в отношении тех, кто имеет регистрацию в «недружественных юрисдикциях». К ним зампред Совбеза отнес США, страны ЕС и «ряда подпевающих государств англосаксонского мира».
- Евросоюз ввел санкции против членов российского Совбеза 26 февраля. Причиной стало российское вооруженное вторжение на территорию Украины. Москва начала операцию 24 февраля. В различных регионах страны идут ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской армией. Сообщается о боях в Киеве, под Харьковом, в Донбассе, в Сумской области, в районе Херсона и других местах.
- Украинская сторона заявляет, что российская армия обстреливает не только военные, но и гражданские объекты, есть жертвы среди мирного населения. Россия утверждает, что атакует исключительно военные объекты.
- Путин назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.
Латвия и Эстония закрывают воздушное пространство для российских самолетов
Эстония закрывает воздушное пространство для самолетов России, сообщает министр экономики Таави Аас. Ранее так же поступили Чехия, Польша и Болгария.
«Эстония присоединяется к инициативе Польши и запрещает всем российским авиакомпаниям пользоваться нашим воздушным пространством», – приводит слова министра портал ERR.
Вслед за Эстонией Латвия также закрывает воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
«Жестокое нападение путинского режима на украинскую демократию и свободу непростительно. Запад должен изолировать Россию как экономически, так и политически. Эстония запрещает российским авиакомпаниям заходить в свое воздушное пространство. Польша и Чешская Республика уже сделали это, и мы призываем все страны Европейского союза сделать то же самое», – написала в фейсбуке премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В четверг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против авиакомпании «Аэрофлот», «Ростеха» и российских банков, включая ВТБ, после чего Росавиация запретила полеты самолетов Великобритании в Россию, сообщает «Настоящее время».
В Чехии в пятницу на фоне продолжающейся военной агрессии России в Украине прошло заседание комитета государственной безопасности. После его окончания премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что правительство приняло решение приостановить не только выдачу виз гражданам России, но и видов на жительство в Чехии.
Он также подтвердил, что Чехия приостанавливает деятельность консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Накануне стало известно, что прекратят работу консульства России в Брно и Карловых Варах.
На фоне российского вторжения в Украину Литва, Латвия и Чехия прекратили выдачу виз россиянам. Президент Чехии Милош Земан предложил отключить Россию от системы SWIFT. Он признал, что ошибался, когда говорил, что Россия не начнет войну, поскольку считал, что «русские не сумасшедшие».
Владимир Зеленский: Мы успешно отбиваем атаки врага
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращением. Он, кроме прочего, подчеркнул, что столица Киев и окрестности находятся под контролем украинской армии.
«Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах государства. Но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел», - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский ранее сегодня написал в своих соцсетях, что необходимо принять решение о членстве Украины в ЕС. Глава Украины добавил, что обсудил с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем дальнейшую помощь стране.
«Наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее», – написал Зеленский.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал «полностью изолировать Россию». Об этом он заявил в посте, к которому прикрепил фотографию многоэтажного дома на проспекте Лобановского в Киеве, в который ранее попала ракета.
«Киев – наш чудесный мирный город – пережил еще одну ночь под атакой российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов. Нефтяное эмбарго. Уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ!» – написал Кулеба.
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия покинул ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, который в июле 2020 года перешел в московский клуб ЦСКА, покинул «армейцев» из-за событий в Украине, сообщает SOVA.
24 февраля Шенгелия поставил украинский флаг на аватар в своем аккаунте в Facebook.
«Молюсь за Украину! Держитесь» – написал грузинский баскетболист.
Роскомнадзор требует от СМИ не называть происходящее на Украине войной
Роскомнадзор потребовал удалить материалы «Новой газеты», «Медиазоны», «Дождя» и других СМИ за то, что происходящее в Украине в них называлось войной. Соответствующие уведомления издания получили сегодня.
«На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны», – говорится в требовании регулятора.
«Новая газета» сообщает, что от нее потребовали удалить обращение независимых медиа из «Синдиката-100» по поводу «специальной операции России» в Украине, а также обращение главреда издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. В противном случае изданию грозит блокировка.
Ранее власти России требовали от СМИ использовать в освещении вторжения в Украину только «официальную российскую информацию». Нарушителей предупреждают об угрозе штрафов и возможности немедленной блокировки.
C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов, включая Киев. США, Евросоюз, Великобритания ввели в отношении Москвы санкции.
Югосетпотребнадзор выявил 16 новых заболевших коронавирусом
Суточный прирост заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Южная Осетия за сутки составил 16 человек, - такие данные приводит в субботу Югосетпотребназдор. Днем ранее суточный прирост составлял - 28 заболевшего.
«В ПЦР лаборатории провели 85 исследований, общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 13 926 человек, из них выздоровели - 13 688», - сказали агентству «Рес» в ведомстве.
Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 238 жителей республики, 80 человек - сняты с учета медиков за сутки.
Всего за время пандемии в ПЦР-лаборатории Югосетпотребнадзора было проведено 66 923 исследования на COVID-19. В республике пока остается запрет на проведение массовых мероприятий.
Депутат Госдумы, голосовавший за признание «ДНР», призвал прекратить войну
Война с Украиной должна быть немедленно прекращена, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, ранее проголосовавший за признание сепаратистских республик Донбасса.
«Голосуя за признание ДНР/ЛНР я голосовал за мир, а не за войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев», - написал депутат в твиттере (орфография сохранена – РС).
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании так называемых «ДНР» и «ЛНР» 21 февраля после соответствующей просьбы со стороны депутатов от КПРФ, «Единой России», а позднее и руководителей сепаратистских республик.
24 февраля Путин приказал начать военную операцию на территории Украины. Президент России на встрече с представителями бизнеса назвал вооруженное вторжение на территорию Украины «вынужденной мерой». «Нам не оставили шансов поступить иначе», – сказал он, посетовав на то, что страны Запада «не сдвинулись ни на миллиметр» в вопросе о так называемых гарантиях безопасности, и это якобы создавало для России большие риски.
Правительственный стратком о заявлении Гарибашвили по Украине: «Сказал непопулярную правду»
Глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (страткома) Нино Гиоргобиани выразила поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который подвергся критике из-за своей позиции по украинскому вопросу, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Ираклий Гарибашвили – человек, который всегда говорит правду и принимает удары на себя. Он говорит правду, какой бы непопулярной она ни была», - написала Гиоргобиани на своей странице в Facebook. Здесь же руководитель правительственного страткома перечислила основные пункты заявления Гарибашвили, вызвавшего большой резонанс в грузинском обществе:
- Он сказал, что Грузии ничего не угрожает; Он сказал, что мы проводим в Грузии национальную, прагматичную политику; Антигосударственная, антинациональная и нерасчетливая политика в Грузии закончилась.
- С учетом национальных и народных интересов, не намерен присоединяться к финансово-экономическим санкциям, введенным против России;
- Задача оппозиции – организовать провокации и повторить трагедию, которой не удалось избежать в августовской войне 2008 года.
- Он не намерен проводить заседание Совета безопасности ради пиара и посещать парламент;
- Он не собирается лететь в Украину, потому что прилет ради прилета ничего не дает, воздушное пространство Украины закрыто и не только он, но и лидеры самого могущественного государства в мире не могут въехать в Украину;
- По поручению премьера министр иностранных дел был вовлечен и участвовал в министериале ОБСЕ, организованном под эгидой Евросоюза; Грузия также выразила полную солидарность и политическую поддержку Украины в Совете Европы;
- По поручению премьер-министра послу Украины в Грузии было передано сообщение о том, что Грузия готова оказать гуманитарную помощь находящимся в нашей стране гражданам Украины, этот процесс будет продолжен в пределах возможностей Грузии;
- Глава правительства отметил, что проводит национальную и прагматичную политику и не будет принимать никаких решений, которые каким-либо образом наносили бы ущерб национальным интересам нашей страны и народа.
Гиоргобиани также обращает внимание критиков Гарибашвили на хронологию событий российско-грузинской войны в августе 2008 года: «Когда прибыли лидеры во время августовской войны? Когда военные действия завершились…», - пишет она.
В пятницу в Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку Украины, где Россия с 24 февраля продолжает военную операцию. Участники митинга осудили премьера за его оценки по украинскому кризису и призвали Ираклия Гарибашвили уйти в отставку.
В жилой дом в Киеве попал снаряд, обошлось без жертв
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом, передает УНИАН. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили эту информацию. Мэр Киева Виталий Кличко написал, что дом находится на проспекте Лобановского – в 4,5 километрах от аэропорта Жуляны.
Позже УНИАН сообщил, что по многоэтажному дому на проспекте Лобановского было нанесено два ракетных удара. Вторая ракета попала в нижнюю часть здания.
В результате взрыва никто не погиб. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате попадания ракеты в многоэтажку пострадали шесть человек
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем телеграм-канале видео, куда попал предполагаемый момент попадания ракеты в жилой дом на улице Лобановского.
В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале"специальной военной операции" с целью "денацификации и демилитаризации" Украины. Сразу после этого стали появляться сообщения о взрывах и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске. Российские войска перешли границу в пяти областях Украины.
25 февраля Кремль заявил, что Путин готов отправить в Минск делегацию для переговоров с Украиной на уровне представителей Минобороны, МИД и администрации президента для переговоров с украинской стороной. Так, в Кремле отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. Страны Запада начали применять новые санкции против России из-за вторжения в Украину.
Коронавирус в Грузии: 6 236 новых случаев заражения, 43 человека скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 6 236 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 34 тысяч тестов. Таким образом показатель выявляемости за сутки составил 18,38%, за две недели – 27,63%, за семь дней – 23,93%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 1 598 172.
42% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 2 619. В Имерети выявили 1 019 случаев заражения, в Кахетии – 402, в Самегрело и Земо Сванети – 468, в Шида Картли – 427, в Аджарии – 371, в Квемо Картли – 309, в Гурии – 293, в Мцхета-Мтианети – 137, в Самцхе-Джавахети – 124, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 67.
От ковида умерли еще 43 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 16 097.
Выздоровели 14 909 человек, их общее число выросло до 1 477 481. На данный момент в Грузии 104 568 активных случаев коронавируса.
Эвакуированных жителей Донбасса доставили в Цхинвали
Сегодня утром, 26 февраля, в 7:30 колонна автотранспорта доставила в Цхинвали беженцев из самопровозглашенной Донецкой народной республики. Были эвакуированы 42 человека, из них 24 - дети до 12 лет. Их разместили на территории цхинвальской гостиницы «Виктория».
Колонна приехала в сопровождении МЧС и ГАИ, сотрудники чрезвычайного ведомства помогли жителям Донбасса разместиться на новом месте.
По словам заместителя главы МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Захарова, в здании гостиницы для беженцев созданы все условия.
«Люди, которых мы привезли, довольны, чувствуют себя хорошо. После долгой дороги они чуть-чуть устали, и теперь отдыхают», - сказал информагентству «Рес» Захаров.
Он добавил, что МЧС намерено в дальнейшем организовать для них досуг, проводить экскурсии по достопримечательностям республики.
Напомним, что в связи с обострением ситуации на Донбассе, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова было выделено транспортное средство для транспортировки вынужденных переселенцев – женщин и детей из ЖНР в Южную Осетию.
- 24 февраля 93 жителя Донбасса прибыли в самопровозглашенную республику Абхазия: 55 – из Луганска, 38 – из Донецка. Эвакуированных жителей Донбасса разместили в сухумском пансионате «Айтар». Для них организовано трехразовое питание, а также полдник – между обедом и ужином.
Саломе Зурабишвили: Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной», - написала на своей странице в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По его словам, весь мир восхищается самоотверженностью президента Украины Владимира Зеленского, его команды, солдат, украинского народа.
«Грузия разделяет эту бессонную ночь с Украиной. Весь мир восхищается уроками мужества, самоотверженности президента Зеленского, его команды, его солдат и всего его народа», - написала Зурабишвили, поделившись фотографией с акции в поддержку Украины.
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