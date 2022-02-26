Киев: Украина готова к переговорам, но не к ультиматумам

Украина отказалась от переговоров с Россией по урегулированию конфликта. Приостановленная 25 февраля военная операция Москвы на украинской территории продолжена. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин отдал приказ о приостановке вторжения после того, как Киев предложил начать переговоры. Кремль утверждает, что украинская сторона в итоге от переговоров отказалась, поэтому продвижение российских войск 26 февраля продолжилось в соответствии с планом. Минобороны России заявило, что войскам был отдан приказ идти вперед «по всем направлениям».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказалась от переговоров - она представила свою переговорную позицию. Подоляк подчеркнул, что загнать Украину в глухой угол не получится, а ультиматумы для нее неприемлемы.

Россия, начавшая вооруженное вторжение 24 февраля, требует от Украины признать аннексию Крыма, так называемые «ДНР» и «ЛНР», а также провести «денацификацию и демилитаризацию» - неясно, что имеется в виду под последними двумя требованиями.

Вечером в пятницу, 26 февраля, пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что Киев продолжает консультации о возможных переговорах с Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова провести встречу в Минске. При этом Кремль настаивает на признании аннексии Крыма и независимости сепаратистских республик Донбасса. Спустя несколько часов Владимир Путин, однако, сказал, что переговоры с нынешними украинскими властями, которое он назвал «неонацистами и наркоманами», вряд ли возможны.

По словам посла Украины в Израиле Евгения Корнейчука, в пятницу Зеленский во время телефонных переговоров попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета стать посредником в переговорах с Россией. Об этом сообщила газета The New York Times.

Российское вторжение на территорию Украины началось 24 февраля. Владимир Путин назвал его «вынужденной мерой» так как страны Запада не пошли России навстречу в вопросах о так называемых гарантиях безопасности. Это, по словам президента, создавало для России большие риски в том числе со стороны Украины.