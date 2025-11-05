Accessibility links

Круговой перекресток. Как устроены кавказские маршруты Срединного коридора

Круговой перекресток. Как устроены кавказские маршруты Срединного коридора
Круговой перекресток. Как устроены кавказские маршруты Срединного коридора

Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» — его дороги, дискуссии и интриги, связанные с коммуникациями. О роли и реальном значении Кавказа в глобальных транспортных сюжетах, с политикой и без нее,  обсуждаем с экспертом в области транспорта и логистики Рауфом Агамирзаевым.

Сегодня в подкасте «Большой Кавказ» — его дороги, дискуссии и интриги, связанные с коммуникациями. О роли и реальном значении Кавказа в глобальных транспортных сюжетах, с политикой и без нее, обсуждаем с экспертом в области транспорта и логистики Рауфом Агамирзаевым.

