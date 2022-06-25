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80% крупных политических телеграм-каналов поддерживают войну
Из 30 популярных телеграм-каналов о политике 24 одобряют российское вторжение в Украину. Лидер среди них – личный телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова. После вторжения России в Украину его аудитория выросла в 42 раза. О российском сегменте мессенджера Telegram после начала войны рассказывает издание The Bell.
Среди телеграм-каналов, вошедших в Топ-30 по количеству подписчиков и поддерживающих войну в Украине, менее половины ведутся от лица конкретного человека, а не анонимно. В их числе – каналы телеведущего Владимира Соловьева, председателя Госдумы Вячеслава Володина, представителя МИД России Марии Захаровой.
Самым популярным политическим телеграм-каналом после российского вторжения в Украину стал личный канал главы Чечни Рамзана Кадырова. Сейчас у него более 2,5 миллиона подписчиков, с конца февраля их количество увеличилось в 42 раза. В телеграм-канале Кадырова ежедневно рассказывается о военных действиях в Украине, его посты активно цитируются, в основном небольшими телеграм-каналами.
Канал Kadyrov_95 находится на четвертом месте во всем российском сегменте телеграма. Его опережают лишь нейтральные FUCK и Топор Live и провоенный «СМИ Россия Украина».
В Топ-30 политических телеграм-каналов попали шесть, открыто высказывающихся против российского вторжения в Украину. Среди них – Сталингулаг (6-е место и в 4,5 раза меньше подписчиков, чем у Kadyrov_95), а также личные каналы политолога Екатерины Шульман и политика Алексея Навального.
С начала войны аудитория телеграма выросла в два раза. По подсчетам Mediascope, ежедневно в мессенджер заходят более 40 миллионов человек. По мнению экспертов, опрошенных The Bell, резкий рост популярности телеграма вызвали блокировки иностранных соцсетей и высокий интерес к теме войны. Уже на следующий день после российского вторжения в Украину в телеграме появилось минимум 35 новых каналов в поддержку войны. Через сто дней их количество превысило 500.
- После начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, в том числе социальные сети Twitter, Facebook и Instagram. В конце марта суд признал экстремистской деятельность американской корпорации Meta и запретил ее в России. Под запрет попали принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram, но не мессенджер WhatsApp.
Другие новости дня
Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск правительства против президента
Конституционный суд Грузии сегодня, 25 июня, сообщил, что принял к рассмотрению иск правительства против президента страны. Председатель Конституционного суда предложил Пленуму суда «уточнить объем полномочий президента Грузии и правительства Грузии, определенных Конституцией Грузии», сказано в официальном сообщении суда.
- Иск был подан 7 июня - правительство Грузии требует разъяснить права и полномочия президента и своих собственных. Правовая неопределенность возникла после того, как Саломе Зурабишвили отказалась назначить в ряде стран послов, представленных правительством, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Правительство указывает на то, что выбор кандидатур на должности послов является прерогативой исполнительной власти. А президент – символическая фигура, и не наделен властью для осуществления внутренней или внешней политики страны.
Согласно сообщению Конституционного суда, в иске №1711 - «Правительство Грузии против президента Грузии», предметом спора является «конституционность бездействия президента Грузии в отношении назначения и увольнения послов и глав дипломатических миссий Грузии».
В Конституционном суде согласились с тем, что в толковании полномочий явно просматривается проблема.
«Определение объема внешнеполитических и внешнеполитических полномочий Президента Грузии и Правительства Грузии может представлять редкую и/или особо значимую правовую проблему для толкования и/или применения Конституции Грузии.
С учетом всего вышеизложенного Пленум счел целесообразным рассмотрение конституционного иска 111711 Пленумом Конституционного суда Грузии», - сказано в официальном сообщении КС.
Россия нанесла ракетные удары по Львовской и Житомирской областям
Российские военные в ночь на субботу нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины, находящимся далеко от линии фронта.
24 ракеты по окрестностям Житомира, сообщил мэр города Сергей Сухомлин. «Сегодня утром мы все проснулись от громких взрывов. По Житомиру ничего не прилетело, были обстреляны военные объекты вокруг города, ракеты были запущены с территории Беларуси» - сказал он. По данным властей, в результате обстрелов погиб военнослужащий.
Четыре российские ракеты поразили военный объект во Львовской области, сообщил глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий. Он отметил, что ракеты были выпущены из акватории Черного моря, две из них удалось сбить. По его словам, в результате ракетного удара пострадали четыре человека. По всей видимости, удар был нанесен по Яворовскому полигону, который ранее уже подвергалася ракетным атакам, тогда там погибли десятки военных, в том числе добровольцы из-за рубежа.
Еще один удар был нанесен по поселку Десна в Черниговской области. Там также расположены военные объекты, по которым раньше уже били.
Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что в результате российских артообстрелов ранена 60-летняя женщина.
Основные боевые действия сейчас идут в Луганской и Донецкой областях. Минобороны России накануне заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области. Украинские военные прямо не подтвердили эти данные, однако, судя по видеосвидетельствам, они отошли из этих поселков, которые теперь под контролем российских войск. Также в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там есть угроза окружения украинских частей.
Украина предложила поставлять в Германию электричество со своих АЭС
Украина предложила поставлять в Германию свое электричество. По мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, электричество, производимое в Украине атомными электростанциями, может помочь Германии справиться с энергетическим кризисом, вызванным резким сокращением поставок российского газа. Министр назвал намерение Германии отказаться от российских источников энергии «геракловой задачей», и подчеркнул, что Киев готов оказать Берлину поддержку.
Галущенко заявил, что, несмотря на войну, украинская энергетика продолжает стабильно работать. Более 50% электричества в Украине вырабатывают атомные электростанции, которых в Германии почти нет. С 16 марта 2022 года Украина присоединилась к общеевропейской энергетической сети и может поставлять электроэнергию на европейский рынок.
Министр также отметил, что Украина, в особенности ее южные регионы, являются привлекательными с точки зрения развития экологически чистой энергетики - в первую очередь солнечной и ветряной. Он выразил надежду, что теперь, когда Украина приобрела статус кандидата в члены Евросоюза, она сможет активнее развивать сотрудничество с Европой в этом направлении.
В Украине действуют четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками, их общая мощность более 13 000 мегаватт. По числу атомных реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе.
Германия после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» приняла решение отказаться от атомной энергии как небезопасной. Из ранее действовавших 19 АЭС осталось три; все они находятся в процессе вывода из эксплуатации. Их планируется отключить до конца 2022 года.
Сын экс-премьера Дагестана приговорен к 13 годам заключения
Коллегия присяжных Измайловского районного суда Москвы признала Муртузали Меджидова, сына бывшего главы правительства Дагестана, виновным в убийстве студентки МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы. Его приговорили к 13 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.
Томирис Байсафу нашли под окнами общежития МГИМО в апреле 2018 года, вскоре она умерла в больнице от полученных травм. По словам свидетелей, ее гибели предшествовала ссора с Меджидовым, с которым у нее ранее были отношения. Первоначально было возбуждено дело о доведении до самоубийства, затем переквалифицированное по статье об убийстве. По версии обвинения, Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна.
В июне 2021 года Никулинский райсуд Москвы оправдал Меджидова. В октябре Мосгорсуд отменил оправдательный приговор и направил дело на пересмотр. В январе этого года дело передали в Измайловский суд, так как прокуратура усомнилась в объективности повторного рассмотрения в Никулинском суде, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Мухтар Меджидов возглавлял правительство Дагестана в январе-июле 2013 года. До этого он был вице-премьером республики и депутатом регионального заксобрания. В марте 2020 года он был задержан и сейчас находится под следствием по обвинению в хищении у Минобороны.
В Осло в результате стрельбы у гей-клуба убиты 2 человека
В столице Норвегии Осло полиция расследует как террористический акт стрельбу у популярного гей-клуба London Pub, жертвами которой в ночь на субботу стали два человека. Более 10 человек были ранены.
Стрелявший был задержан спустя несколько минут после того, как открыл стрельбу на улице в центре норвежской столицы. Полиция не называет его имя, однако отмечает, что ранее он попадал в поле его зрения. Мотивы стрелявшего пока не известны. Полиция считает, что он действовал в одиночку.
Неясно, было ли нападение направлено против представителей ЛГБТ-сообщества. Однако по рекомендации полиции организаторы гей-прайда, который должен был пройти в Осло в субботу, отменили его проведение.
Наиболее известным терактом в современной норвежской истории было нападение Андерса Брейвика на молодёжный лагерь на острове Утойя, в результате которого были убиты 69 человек. Это нападение было совершено по мотивам политической ненависти. Правый экстремист отбывает заключение.
В районе Лисичанска сохраняется угроза окружения украинских частей
Минобороны России заявило об окружении и разгроме группировки украинских войск в районе селений Горское и Золотое на западе Луганской области.
Украинские военные не подтвердили эти данные, но в ранее в пятницу поступали сведения об отходе частей ВСУ из Северодонецка, где несколько недель шли упорные бои. В районе Лисичанска они продолжаются, там также есть угроза окружения украинских частей.
По заявлению Минобороны РФ, в ходе российского наступления Лисичанск блокирован с юга. В Москве при этом отмечают, что в указанном районе действует российская группировка «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина. А в так называемом «Горском котле» украинским войскам нанесла поражение южная группировка российских войск под командованием Сергея Суровикина. Ранее российское руководство имена командующих своими силами не называло.
Обе стороны говорят об обстрелах и активных боевых столкновениях в районе Бахмута, на Славянском и Краматорском направлениях.
В свою очередь, украинское командование сообщает о продвижении своих войск на некоторых участках фронта на юге страны. В частности, говорится об отступлении россиян в районе поселка Ольгино в Бериславском районе Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Основной темой обсуждения было наступление России на луганском направлении, которое Залужный считает наиболее опасным.
Шота Дигмелашвили: Мы не разойдемся, пока не распадется олигархия!
Лидер движения «Позор» Шота Дигмелашвили объявил на акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси о своих планах на ближайшие дни после того, как потребовал отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и дал правительству на это недельный срок.
По словам Дигмелашвили, на следующей неделе движение переместится в регионы, а еще через неделю все вместе двинутся в Тбилиси и протест не разойдется, пока не добьется своей цели, пишет грузинская служба Радио Свобода.
«Если Бидзина Иванишвили лично не прислушается к волеизъявлению грузинского народа, нас придет в еще больше, чем сегодня, чем мы были 20 июня, и покажем гнев грузинского народа. До этого мы придем везде, мы придем в каждый город, в каждое село. Мы убедим народ, в чем состоит путь к спасению Грузии. 3 июля мы приедем со всех городов, сел и придем к парламенту в Тбилиси. Мы не уйдем, пока олигархия не распадется», - заявил Шота Дигмелашвили.
В конце его выступления собравшиеся на Руставели люди скандировали «Уходи!».
На проспекте Руставели собрались люди, недовольные деятельностью правительства, которые считают, что правительство не приложило достаточных усилий для интеграции Грузии в Евросоюз.
- 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, а Грузии - европейскую перспективу, и заявил, что готов предоставить статус кандидата, как только будут выполнены установленные приоритеты.
Участники саммита ЕС призвали искать энергоресуры по доступным ценам
Лидеры ЕС согласились с необходимостью мер по дальнейшему сокращению поставок российского газа, обвинив Москву в использовании энергии в качестве оружия и предупредив свои страны, что «времена дешевого топлива закончились».
«Инфляция – это серьезная проблема для нас для всех. Агрессивная война, которую ведет Россия, толкает вверх цены на продукты, энергию и сырьевые товары», - заявил на пресс-конференции в пятницу по завершении саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель, добавив, что лидеры блока договорились тесно координировать свои ответные действия в сфере экономики.
На саммите в Брюсселе удалось согласовать уже ряд конкретных шагов, но лидеры поручили Еврокомиссии найти больше способов, чтобы обеспечить «поставки по доступным ценам» в условиях, когда Россия превращает энергию в средство ведения войны, пишет Reuters.
Также в пятницу стало известно, что лидеры ЕС одобрили переход Хорватии к использованию евро с января 2023 года. Таким образом, эта страна становится 20-м государством зоны хождения европейской валюты.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал решение ЕС «отличным сигналом для экономики» его страны. «Хорватия готова к членству в еврозоне. 70% приезжающих в Хорватию туристов также прибывают из государств еврозоны, с ней связаны две трети нашего торгового оборота», - отметил хорватский премьер.
Днем ранее участники саммита ЕС согласились предоставить Украине, а также Молдове полноправный статус кандидатов на вступление в Евросоюз. При этом возможная дата вступления пока не называется даже теоретически, политики говорят о десятилетнем и даже еще большем сроке.
Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в пятницу, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе», – сказал Лавров на пресс-конференции в Баку.
По его словам, путь, который выбрали европейцы, напоминает начало Второй мировой войны, когда Гитлер «собрал под свои знамена значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза». «Вот сейчас также в том числе и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – отметил Сергей Лавров.
Говоря о решении саммита ЕС на этой неделе предоставить Украине, а также Молдове статус кандидата на вступление в европейский блок, Лавров сказал, что это не представляет угрозы для России, поскольку, в отличие от НАТО, Евросоюз не является военным объединением. В распространенном позднее комментарии на сайте МИД РФ отмечалось, что Евросоюз, решив предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, по сути, подтвердил линию на
освоение геополитического пространства СНГ.
После начала российского военного вторжения в Украину в конце февраля отношения между Москвой и Западом, уже находившиеся на весьма низком уровне, резко ухудшились. США, государства ЕС и ряд других стран ввели против России несколько пакетов жестких санкций, которые затронули крупные банки, авиаотрасль, оборонный сектор, многих чиновников и политиков, включая лично президента Владимира Путина, а также бизнесменов и медийных личностей, оправдывающих действия России.
В центре Тбилиси проходит масштабная антиправительственная акция
Перед зданием парламента Грузии проходит акция, организованная движением «Позор». Организаторы протестного митинга планируют выдвинуть требования правительству. В заявлении организации, в частности, говорится:
«Какие бы обещания ни давало правительство, мы не верим, что оно будет верным своему слову, ведь годами оно только доказывало свою верность олигарху».
К участникам акции обратился президент Украины Владимир Зеленский, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
«Я благодарен детям Грузии, которые с нашими бойцами воюют против России. Их успех - это наш успех. Их рана - это наша рана. И наша победа будет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, если кто-то хочет это стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами.
Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы стоите на этом пути. Идите - мы вам поможем! Украина и Грузия - вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! Правда, мой грузинский не идеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи!» - сказал Зеленский.
- Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС, Грузии же было объявлено, что предоставление подобного статуса будет зависеть от выполнения правительством страны договоренностей с Брюсселем по проведению реформ.
В Тбилиси в собственном автомобиле расстреляли бизнесмена
В Вакийском районе Тбилиси убит мужчина, по данным СМИ, это известный бизнесмен, 53-летний Леван Качарава, один из основателей финансовой группы Silk Road.
В МВД уже подтвердили, что по факту начато следствие по статье 108 УК - умышленное убийство, и 236 – незаконное приобретение, хранение, ношение оружия.
Качарава расстреляли, когда он передвигался в собственном автомобиле в районе Багеби, по трассе, ведущей в дачный поселок Цхнети, пишет агентство «Новости-Грузия». По машине было выпущено около 20 пуль. Мужчина скончался на месте. Стрелявшие скрылись с места преступления.
Леван Качарава основал группу Silk Road в 1995-1996 годах вместе с бизнесменом Георгием Рамишвили, и был в ней членом Наблюдательного совета. В те же годы Silk Road Group расширила свой бизнес и учредила банк.
В 2006 году Качарава отделился от группы Silk Road и основал группу компаний «Multiplex», основными сферами деятельности которой являются энергетика и логистика.
В разное время бизнесмен спонсировал партии власти - как «Единое национальное движение» (2012 г.), так и «Грузинскую мечту» (2017 г.).
По данным госреестра, Леван Качарава владел акциями около 20 компаний. Кроме того, согласно данным Transparency International Georgia, в 2008 году он был одним из участников непрозрачного процесса приватизации Тбилисской водораспределительной компании (GWP).
В «Грузинской мечте» исключают, что Бидзину Иванишвили можно считать олигархом
Лидеры «Грузинской мечты» исключают, что основателя правящей партии, бывшего премьер-министра и миллиардера Бидзину Иванишвили можно считать «олигархом».
Пункт по «деолигархизации» Грузии содержится в требованиях Еврокомиссии, которые страна должна выполнить, чтобы получить статус кандидата в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия». Кроме того, Европарламент в своей резолюции от 9 июня прямо призвал принять санкции в отношении Иванишвили, назвал его «олигархом», указал на его связи с Кремлем и негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что для оценки роли Иванишвили нужны «обоснованные аргументы, а не политические оценки».
«Господин Бидзина Иванишвили является основателем нашей партии, он был премьер-министром. Его личный авторитет и роль, которую он сыграл в политике, огромны с точки зрения развития нашей страны. Господин Бидзина Иванишвили - не олигарх. Олигарх – это человек, который обогащается за счет ресурсов государства, влияет на бизнес, политику и партии в Грузии. Господин Бидзина Иванишвили не получал никаких доходов от Грузии – напротив. Все, что этот человек заработал, он привозил и тратил в Грузии. То есть он меценат, благотворитель и потом основатель политической партии», - сказал премьер-министр на сегодняшнем брифинге.
Гарибашвили отметил, что конкретное условие было изложено Европейской комиссией для всех трех стран Ассоциированного трио - Украины, Молдовы и Грузии.
Несмотря на то, что он считает, что «деолигархизация» «на самом деле» не является проблемой в Грузии, премьер обещал провести консультации с органами Европейского союза по этому вопросу, чтобы «получить больше подробностей и объяснений».
«Мы проконсультируемся с Брюсселем, чтобы получить больше деталей и разъяснений, а также как реализовать этот закон. Нам сказали, что в Украине принят аналогичный закон, но также упоминалось, что он несовершенен. Мы, конечно, углубимся в эту тему», - сказал Гарибашвили.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также считает, что даже если в Грузии примут закон об олигархах, Иванишвили под него не подпадет. По его словам, обсуждение пока не началось, но есть «три теоретических варианта»: можно написать грузинский закон, можно прямо скопировать украинский закон об олигархах, либо «не принимать никакого закона, если он не нужен».
Депутат Самадашвили решила подать в суд на Гарибашвили и Кобахидзе
Депутат парламента Грузии, политический секретарь оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили намерена подать в суд на премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя правящей партии Ираклия Кобахидзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Самадашвили возмущена тем, что лидеры «Грузинской мечты» назвали ее «предателем» - премьер-министр сделал это во время выступления в парламенте.
«После выступления Гарибашвили мне звонили из разных посольств и спрашивали, чувствую ли я себя в безопасности. Считается, что объявление кого-либо предателем страны – это поощрение насилия. Мне посоветовали обратиться в суд. То же самое сегодня повторил Кобахидзе. Я хотела бы сообщить общественности, что я решила официально подать в суд на обоих подчиненных Иванишвили.
Я не знаю, в каких норах они будут прятаться в то время, когда этот иск будет удовлетворен, так как суд Иванишвили явно отложит иск на полку. Однако рано или поздно правосудие до них доберется», - написала Самадашвили на своей странице в Facebook.
Выступая с трибуны парламента, 22 июня Гарибашвили назвал «предателями» нескольких представителей оппозиции, среди них и Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, то она очень нервничает, поэтому я расскажу о ней. Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила не давать Грузии статус кандидата в ЕС. Надо знать тех, кто является предателем страны!», — заявил Гарибашвили.
В Тбилиси напали на съемочную группу телекомпании «Пирвели»
На съемочную группу оппозиционной телекомпании «Пирвели» сегодня снова напали – на этот раз это произошло на улице Долидзе в центре Тбилиси.
Как сообщает «Пирвели», неизвестные молодые люди напали на репортера Нануку Каджая и ее оператора Папуну Хачидзе.
Они обругали журналиста и оператора, вырывали из рук камеру и угрожали физическим насилием после того, как заметили лого телекомапании на микрофоне.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», специальная следственная служба уже начала следствие по факту незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.
Расследование ведется по части второй статьи 154 УК Грузии (незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста путем угрозы применения насилия или использования служебного положения).
Неделю назад на группу ТВ «Пирвели» напали в Батуми — 18 июня телеоператор подвергся нападению — словесным и физическим оскорблениям со стороны двух человек при исполнении служебных обязанностей. Оба они позже были задержаны специальной следственной службой.
Премьер-министр Грузии назвал «абсурдом» предположения о своей отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ответил на вопрос журналистов, собирается ли он в отставку после того, как Грузии накануне было отказано в получении статуса страны-кандидата в ЕС. Такой статус получили Украина и Молдова, напоминает агентство «Новости-Грузия».
«Я не собираюсь в отставку, это полный абсурд. Напротив, наша обязанность – до конца выполнить все те условия, которые взяла на себя наша команда. Я стал премьер-министром в феврале прошлого года. После этого мы, наша команда заслуженно выиграли выборы, в восьмой раз выиграли, и я получил от народа утвержденный мандат, чтобы служить людям и стране», – заявил Гарибашвили.
Generation Cancellation: Little Big сняла антивоенный клип и уехала из РФ
Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation и объявила, что уехала из России. Об сама группа сообщила в пресс-релизе.
Группа называет песню "антивоенным манифестом". По словам участников коллектива, в клипе они "критикуют войну, пропаганду и политику… с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию". Участники группы отметили, что "обожают свою страну, но полностью не согласны с войной в Украине".
"Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить всё и уехать из страны", – сообщил лидер Little Big Илья Прусикин, также известный под сценическим псевдонимом "Ильич".
Сейчас группа базируется в Лос-Анджелесе в США.
- Little Big – российская панк-поп-рейв-группа, созданная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Она приобрела популярность и за пределами России, получая миллионы просмотров в ютьюбе. Группа должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020" с песней Uno, однако фестиваль отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. В следующем году группа отказалась участвовать в отборе на "Евровидение-2021".
Германия может национализировать участок «Северного потока-2»
Власти Германии рассматривают возможность национализации проложенного по территории страны и в её территориальных водах участка не вступившего в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
По данным издания, план разрабатывает министерство экономики. Речь идёт об отделении германской части трубопровода и её подключении к мобильному терминалу для приёма сжиженного природного газа.
Как пишет Spiegel, технически это возможно, однако реализация плана требует повторных экологических согласований. Кроме того, в Германии не исключают возможных ответных мер России, в частости, экспроприации активов германских компаний. Осложняет национализацию и тот факт, что газопровод формально принадлежит не "Газпрому", а зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG.
Альтернативный план - строительство газопровода, параллельного трассе "Северного потока-2".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в пятницу, что пока не готов комментировать сообщения Spiegel, а в случае, если германские власти предпримут какие-то действия, это станет заботой юристов.
Газопровод "Северный поток-2" по дну Балтийского моря из России в Германию был достроен, несмотря на противодействие США и ряда стран ЕС, однако не вступил в эксплуатацию - власти Германии после российского вторжения в Украину остановили процесс его сертификации.
Накануне в Германии был введён второй уровень режима тревоги из-за угроза дефицита газа. Россия в последние дни резко ограничила экспорт газа через газопровод "Северный поток". В Германии не исключают, что Россия может полностью перекрыть поставки на фоне обострения отношений в связи с войной в Украине. В этом случае роль поставок сжиженного газа крайне возрастёт.
Цхинвальский мэр Алан Кочиев подал в отставку
Глава цхинвальской администрации Алан Кочиев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, не назвав причину отставки.
«Мэр города собрал коллектив и поблагодарил их за совместно проделанную работу. В своём выступлении он пожелал сотрудникам Администрации всего самого доброго», – сказано в сообщении.
Алан Кочиев занимал должность главы администрации югоосетинской столицы с 2017 года.
Как сообщалось ранее, новый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев продолжает формировать исполнительную власть. На этой неделе были назначены главы двух из четырех районов и три министра.
В Абхазии двух россиян приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков
Сухумский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении граждан России Вадима Ботиева и Елены Синельниковой. Они признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Абхазия.
Ботиева приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей, Синельникову – к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей.
По информации следствия, Ботиев 7 февраля получил в мессенджере Telegram сообщение от неустановленного лица о месте хранения наркотического средства «метадон». Вместе с Синельниковой он приобрел наркотическое средство с целью последующего сбыта, в количестве 57 полиэтиленовых свёртков, сказано в заявлении прокуратуры.
Сообщается, что Ботиев и Синельникова разместили в различных местах сухумского микрорайона Маяк 11 тайных закладок. В тот же день их задержали. У Ботиева обнаружили 46 свертков с метадоном.
«Осужденные в ходе судебного следствия признали свою вину в полном объеме», – сказано в заявлении.
Российские танкеры плавают под флагом Либерии и сертифицируются в Индии
Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и в ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии. Об этом рассказывают Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентство Reuters.
В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введённые против компании из-за вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть на 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.
Расследователи выяснили, что "Совкомфлот" обходит санкции, осуществляя операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии, которая является налоговой гаванью. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, "в которой отчаянно нуждается Россия".
Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций "Совкомфлот" по-прежнему может заходить в европейские порты. "Совкомфлот" не ответил на запрос о комментарии.
По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Теперь суда, находящихся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии. Согласно данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большая часть его танкеров была переведена под IRClass.
Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.
- После российского вторжения в Украину США и страны Евросоюза ввели санкции против "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной компании России. В полную силу они вступили в конце марта в США и в середине мая в Евросоюзе.
- В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Он предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путём.
- Китай и Индия в разы увеличили закупки российских энергоносителей после решения США и Евросоюза о введении эмбарго на российские нефть и уголь. Как утверждают трейдеры, Россия продаёт ископаемое топливо азиатским странам со скидкой до 30%.
Соединённые Штаты направят Украине ещё 4 системы HIMARS
Соединённые Штаты выделили Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. Об этом в четверг вечером заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Новый пакет военный помощи включает в себя 4 ракетные системы залпового огня HIMARS, 18 катеров, 36000 артиллерийских снарядов, а также гранатомёты и пулемёты.
Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 миллиарда долларов. Конгресс ранее одобрил выделение Украине помощи на сумму до 40 млрд долларов, не все эти деньги предназначены на военные расходы. Был также одобрен механизм ленд-лиза, по которому США могут передавать Украине вооружения.
Накануне министр обороны Украины официально подтвердил прибытие в страну первых четырёх систем HIMARS, выделенных ранее. В пятницу украинское Минобороны опубликовало кадры, как утверждается, их первого боевого применения. На каком участке фронта это произошло - не сообщается.
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS, как мы уже писали ранее, могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России.
Власти: украинские военные могут покинуть Северодонецк
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай заявил, что в ближайшее время украинским войскам придётся оставить Северодонецк, "потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших". По его словам, в городе, который российские силы ежедневно обстреливают вот уже четыре месяца, разрушено или повреждено 90 процентов зданий.
В Северодонецке в течение последних недель шли тяжёлые бои между наступающими российскими войсками и украинскими военными. К 24 июня украинские военные удерживали промзону в западной части города.
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные уже оставили город. Официального подтверждения этого пока нет.
В последние дни российские военные усилили натиск в Луганской области, после чего группировка украинских войск в Северодонецке и соседнем Листичанске оказалась под угрозой окружения. Генштаб Вооружённых сил Украины сообщает, что к утру 24 июня российские войска прорвали украинскую оборону к югу от Лисичанска -на правом берегу реки Северский Донец, однако армия Украины смогла отбить атаку с юго-запада. По данным экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские войска, вероятно, уже достигли южной границы Лисичанска и усиливают группировку вокруг Северодонецка, чтобы захватить оба города. Они, однако, считают, что это не обеспечит России решающее преимущество в дальнейших военных операциях в Украине.
Сепаратисты так называемой "ЛНР" и российское государственное агентство ТАСС сообщают об успехах российских военных к югу от Лисичанска, в районе населённых пунктов Горское и Золотое, где, как утверждается, были окружены украинские военные. Утверждается, что там были взяты в плен сотни военнослужащих. Независимого подтверждения этого нет.
В России в ночь на пятницу пытались поджечь два военкомата
В Перми и Белгороде в ночь на пятницу неизвестные пытались совершить поджоги военных комиссариатов. Об этом сообщает издание Baza.
В Белгороде, как сообщается, около трёх часов ночи неизвестный разбил окно военкомата и метнул две бутылки с зажигательной смесью. Загорелся стол в одном из кабинетов. Сообщается, что огонь успели быстро потушить.
Ещё одно нападение произошло в Перми. Целью стал военкомат по Кировскому району города. На месте нашли четыре бутылки с зажигательной смесью, две разбились, две остались целыми, пожара не произошло.
В обоих случаях нападавшим удалось скрыться.
Сегодня ровно 4 месяца с начала российского вторжения в Украину, которое российские власти называют специальной военной операцией. За это время в России было совершено около 20 попыток поджога военкоматов и призывных пунктов. Пострадавших при этом не было, ущерб наносился как правило незначительный. В большинстве случаев нападавших не нашли, однако несколько человек, в частности после поджогов в Московской области и Удмуртии, были арестованы.
В Херсоне при взрыве погиб чиновник оккупационной администрации
В оккупированном российскими войсками Херсоне утром в пятницу был подорван автомобиль. По данным ТАСС, в результете погиб один из чиновников назначенной российской стороной администрации.
По предварительным данным, это глава управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.
Пострадали два автомобиля, выбиты стёкла во дворе дома, где произошёл взрыв. О других пострадавших не сообщается.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял. Представители украинского Минобороны и военной разведки ранее говорили, что на оккупированных Россией территориях действуют партизанские группы.
Ранее покушения на чиновников оккупационных администраций совершались, в частности, в Мелитополе и Энергодаре. Погибших среди них до сегодняшнего дня не было.
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