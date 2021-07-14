Крупным круизным судам запретили заходить в центр Венеции

Власти Италии запретили круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Ограничение выступит в силу с 1 августа. Соответствующий закон утвердило правительство страны, сообщает La Repubblica.

Мера коснётся только крупных кораблей, габариты которых превышают допустимый предел по одному из следующих критериев: либо с водоизмещением более 25 тонн, либо длиной свыше 180 метров, либо высотой не менее 35 метров. Отныне им придётся причаливать в промышленном порту – после того, как он будет переоборудован, а до тех пор большие круизные суда не смогут посещать Венецию. В то же время суда вместимостью около 200 пассажиров по-прежнему смогут посещать центральные водные каналы.

Новые правила призваны защитить от загрязнения центр Венеции, ее экосистему и исторические здания. Нововведение принято после многолетних протестов со стороны общественности. Положительно его оценила и Международная ассоциация круизных линий, назвав новый закон "большим шагом вперёд".

В прошлом месяце ЮНЕСКО потребовала от Рима исключить центр Венеции из маршрутов крупных морских судов, пообещав в противном случае придать Венеции статус объекта всемирного наследия, которому угрожает исчезновение.

Есть немало тех, кто не согласен с изменениями. Речь идёт, прежде всего, о туристических компаниях и прочих бизнесах, чей доход зависит от круизной индустрии. Для этих людей новый запрет станет еще одним серьезным ударом по их доходам – после пандемии, из-за которой немало венецианцев, занятых в туристической отрасли, остались без работы.

Венеция ежегодно принимает около 20 миллионов туристов и свыше 600 круизных лайнеров. Основу общественного транспорта в городе наряду с автобусами составляют речные трамваи, а также действуют свыше 400 гондольеров. Морской порт Венеции состоит из 26 грузовых и 8 пассажирских терминалов.