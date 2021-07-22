«Крыса не верит, что орлы умеют летать». Ковид-диссидент Чельдиев о своем аресте

Оперный певец и самый известный североосетинский ковид-диссидент Вадим Чельдиев уже больше года находится за решёткой. Ему постоянно продлевают срок пребывания под стражей и за это время пять раз меняли СИЗО.

Чельдиев обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, экстремизм, хулиганство, организация массовых беспорядков и нападение на силовика во время этапирования. Его также внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Чельдиев был арестован 18 апреля в Санкт-Петербурге, доставлен в Северную Осетию, а затем конвоирован в Ростов-на-Дону. Причиной его задержания послужили призывы к митингу против режима самоизоляции и местной власти через авторский телеграм-канал. Другие обвинения были предъявлены ему позже.

Корреспондент Кавказ.Реалии связалась с Вадимом Чельдиевым, находящимся в ростовском СИЗО, через письма. Ковид-диссидент рассказал про своё нынешнее отношение к коронавирусу, задержание и употребление наркотиков.

– Расскажите, как проходило ваше задержание?

Нужно быть очень глупым человеком, чтобы, зная, что тебя обвиняют в административном нарушении, которое карается штрафом, умудриться совершить уголовное преступление

– Единственное, что я могу сказать про свое задержание, это то, что оно уникальное. Во-первых, меня объявили в федеральный розыск по административной статье, которая не предусматривает ареста. Во-вторых, арестовывать меня были направлены сотрудники ЦПЭ Владикавказа, хотя я находился в Питере и можно было направить запрос в Следственный комитет Санкт-Петербурга и я бы явился туда сам. По дороге в Осетию меня спросили, готов ли я "дать заднюю" по митингу 20 апреля. Я ответил, что это "народный сход", воля народа и никакую "заднюю" я давать не собираюсь. После этого один из конвоиров мне открыто сказал, что тогда он меня посадит. В итоге в процессе моего перевоза на родину к моему делу добавилась статья за нападение на полицейского. Кстати, мне уже дважды отказали в ситуационной экспертизе, которая явно бы показала, что я никак не мог напасть на этих оборотней в погонах. Нужно быть очень глупым человеком, чтобы, зная, что тебя обвиняют в административном нарушении, которое карается штрафом, умудриться совершить уголовное преступление. Меня арестовали, изолировали от народного схода, чтобы впоследствии осуществить провокации в виде бунта. Всё это делалось по сговору бывшего главы республики Вячеслава Битарова и сотрудников МВД. Одному из сотрудников за мой арест и провокацию против меня уже дали повышение. А начальство ЦПЭ получило орден "Во славу Осетии".

– Почему вас пять раз переводили из одного СИЗО в другое?

– Этот вопрос, я думаю, вам надо задавать не мне. Как и тот, почему меня уже 15 месяцев содержат в одиночной камере. Я могу лишь предположить почему, но, думаю, вы и сами догадываетесь. От себя могу добавить лишь то, что если железо часто перекладывать из одного пекла в другое, то оно не ломается, а становится только крепче.

– Вы уже больше года под стражей. Как проходит ваш день в СИЗО?

– Перманентно одинаково: сон, книги, спорт. Если находишься больше года в камере, где пять шагов в длину и два в ширину, то вариантов немного. Единственный плюс в том, что, будучи здесь, я больше не вижу беспредел чиновников, ложь властей и трусость общества и поэтому не нервничаю. Морально я в полном порядке. Я сделал всё, что мог ради своего народа, правды и справедливости. Вы думаете, что я под арестом? Нет, я в плену. И как любой человек, попавший в плен, я спокойно сижу и жду, когда всё, за что ты боролся, наконец проснётся и меня освободит.

– Что сейчас думаете по поводу коронавируса? Если отмотать время назад, то стали бы призывать людей на митинг?

– По поводу коронавируса я думаю сейчас то же самое, что и раньше. Отрицать его я не могу, так как это старая болезнь. Как говорил доктор Рошаль ещё год назад, это одна из разновидностей гриппа. Но я до сих пор утверждаю, что на тот момент власти Осетии нагло лгали, убеждая население, что госпиталь полон больными. Однако, как видно из запросов ЦПЭ в Минздрав Осетии, в апреле в больнице было всего два пациента с пневмонией. Эти документы есть в моем уголовном деле. Если учитывать то, что Осетии выделили на борьбу с коронавирусом 260 млн рублей, и то, как тут могут осваивать деньги, то всё понятно.

Стал бы я призывать людей на митинг? Да, стал бы! Во время пандемии не останавливали завод Битарова и никакой вирус не мешал тысяче его сотрудников приходить на работу. В то же время проводились многочисленные осетинские свадьбы, в том числе для того же сына Битарова. А политзаключённых задержали за нарушение санитарных норм. Что за двойные стандарты?!

– Республиканская власть сменилась, что по этому поводу думаете? Ждёте ли позитивных изменений?

Кащей – бессмертный, пока Иванушки – дурачки

– Я знаю, что власть в республике сменилась. Также знаю, что это из-за нашего "народного схода". Теперь нам хоть не так обидно сидеть за правду. Именно из-за этой власти 20 апреля люди вышли на площадь. Эту власть просто отправили в отставку, хотя её место в тюрьме. Но в тюрьме сейчас мы, простые парни. Это норма в нашей стране. Тут чиновники должны сидеть за коррупцию, а сотрудники МВД за убийства и фальсификацию, но они либо идут на повышение, либо переводятся в другие ведомства. В том, что произошло 20 апреля, целиком и полностью виновно правительство и МВД – ЦПЭ республики. Жду ли я позитивных изменений? Нет, не жду. Я уже не так наивен, как был раньше. Изначально они все шелковые и хорошие, с высокопарными призывами и наигранным желанием нам всем понравиться. Я так же когда-то поверил Битарову и купился на его лживый образ. Но власть служит не народу, а тем, кто её назначает. После таких, как Битаров, который на фоне тотального обнищания его народа в пять раз увеличил свое состояние, я не жду никаких позитивных изменений. И ещё хочу сказать фразу, которая касается не только Осетии, но и всей страны: Кащей – бессмертный, пока Иванушки – дурачки.

– Вам вменяют пять статей Уголовного кодекса и грозит большой тюремный срок – до 15 лет. Как считаете, вас намеренно хотят посадить надолго?

– В том, что меня хотят посадить "на подольше", у меня нет никаких сомнений. Об этом я знал заранее, поэтому и покинул республику. Незадолго до "схода", в одном из моих видео, я говорил о том, что меня хотят посадить на срок от восьми до пятнадцати лет. До меня донесли ту информацию. В итоге митинг, провокации и статьи. Мне непременно дадут большой срок, чтобы запугать всех остальных. Я знаю, что это политический заказ карательного образца и что он называется репрессией. Сначала они устраивают карательные репрессии, а потом удивляются, откуда берутся Ленины и Сталины. Они сами их взращивают, пытаясь сначала надолго посадить.

– Признаёте по какой-то из статей свою вину?

– Ни по одной статье я не признаю свою вину! По 207-й статье я, наоборот, доказывал и доказываю то, что именно власть распространяла заведомо ложную информацию. По 318-й статье ситуационная экспертиза может доказать мою невиновность. Я прошел полиграф, как и двое моих конвоиров, и он показал, что они лгут. По 280-й статье меня обвиняют в призывах к экстремистской деятельности, хотя я просто высказывал собственное мнение касательно власти. В таком случае нужно посадить за экстремизм тысячи людей, которые снимают ролики в ютьюбе против власти. По 212-й статье – это вообще полный бред. Это, наверное, единственное уголовное дело со времён ГУЛАГа, где в организации массовых беспорядков по предварительному сговору обвиняют людей, которые никогда не встречались и не общались. Следователи предлагали всем задержанным дать против меня показания взамен на снижение срока. Я же не признаю и не признавал вину в том, в чем я невиновен. Меня без суда включили в список экстремистов-террористов страны лишь на основании того, что какой-то рядовой сотрудник ФСБ выявил экстремизм в моих действиях.

– Очень часто говорят о том, что у вас были покровители и вы не сами инициировали митинг. Это правда?

– Я тоже слышал о своих покровителях и о том, что скоро всплывут их имена. Но нет никого. Никто за мной не стоит. Те, кто распускает эти слухи, не верят в то, что есть люди, готовые безвозмездно бороться за общее: за свой народ, свою страну, за правду. Крыса не может поверить в то, что орлы умеют летать. Моими покровителями были, есть и будут Всевышний, мой народ, мои предки, мои принципы и моё воспитание.

– Также часто говорят и о том, что часть ваших видео записывалась в состоянии наркотического опьянения. Вы употребляли наркотики?

– Вы же прекрасно знаете, что такое дискредитация. То я деньги благотворительного фонда "Ирон Зиу" потратил, то наркотики принимал. Я крайне негативно относился и отношусь к наркотикам. Спасибо за то, что не стали распускать байки о том, что я пью кровь новорождённых детей. Хотя я и этому бы не удивился.

– Ваша фраза про свержение "Стыр Ныхаса" (общественная организация в Северной Осетии, в которую входят старейшины. – Прим. ред.) стала крылатой. Не изменилось отношение к этой структуре?

Старших у нас уважают за поступки, а седины позорить можно вплоть до пенсии и после

– Если вы про фразу, которая содержит мат, то она мне не принадлежит. Я не настолько выживший из ума человек, чтобы на большую аудиторию публиковать такую пошлую мерзость. Фабрикации такого характера – не единичный случай. Эту запись я слышал, но сам не имею к ней отношения. У тех, кто это делает, нет ничего святого. Эти нелюди готовы на всё. Они, имитировав мой голос, звонили моей матери и говорили, что меня избили в тюрьме и я при смерти. Что же касательно моего отношения к структуре "Стыр Ныхас", то оно нисколько не изменилось. А с чего ему меняться? У всей Осетии к нему такое же отношение. Это полностью подконтрольная правительству карманная организация. Ее руководитель был назначен по родственным связям с бывшим главой республики, при этом сам является гражданином Канады (речь идёт о Руслане Кучиеве, который действительно долго жил за рубежом. – Прим. ред.). Старших у нас уважают за поступки, а седины позорить можно вплоть до пенсии и после. Я до сих пор считаю, что их нужно разогнать и народным голосованием избрать туда тех, чьё слово было бы весомо для власти. В Осетии есть тысячи достойных старших, которые должны быть в "Стыр Ныхас".

– Каким вы видите своё будущее?

– Вижу его отчётливо: прекрасным и продуктивным. Я буду на сцене с высоко поднятой головой смотреть кому угодно прямо в глаза.

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На самом митинге, к которому призывал Чельдиев, были задержаны порядка 70 человек. 30 из них до сих пор находятся в СИЗО. Среди них администраторы телеграм-канала Чельдиева – Рамис Чиркинов и Арсен Бесолов. Расследование уголовных дел в отношении самого Чельдиева продолжается.

Кавказ.Реалии