Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию, в которой погибли люди

Телеведущая Ксения Собчак в субботу вечером попала в автомобильную аварию в Сочи, в результате которой, по последним сообщениям, погибли 2 человека. Сама Собчак, как сообщается, не была за рулем и, по ее словам, отказалась от госпитализации, несмотря на травмы.

О ДТП утром в воскресенье сначала сообщили прокремлевские телеграм-каналы, затем агентства со ссылкой на источники. Позднее появился пост в телеграм-канале самой Собчак. В нем говорится, что телеведущая написала его самостоятельно. Собчак подтвердила, что попала в аварию, и написала, что у нее «сотрясение мозга и многочисленные травмы», а сама она «в ужасе и шоке от того, что погибли люди».

По словам Собчак, машина, в которой она ехала, ей не принадлежала, она с водителем были наняты на месте, и водителя она «не подгоняла». Телеведущая подтвердила, что после аварии пересела в другую машину и улетела в Москву, отказавшись от госпитализации. По ее словам, после аварии ее директор вызвал скорую помощь и «сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине».

По данным источника «Интерфакса», машина, в которой в качестве пассажира ехала Собчак, столкнулась с другим автомобилем. Двое его пассажиров погибли, третий в тяжелом состоянии. Пока не известно, ведется ли расследование обстоятельств катастрофы, и кто именно несет за нее ответственность.