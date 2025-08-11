Кто участвует в муниципальных выборах в Грузии? Список партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии утвердила номера партий и политических объединений, участвующих в выборах в органы местного самоуправления, которые пройдут 4 октября.
Напомним, что часть крупных оппозиционных партий бойкотирует выборы. Среди них – «Коалиция за перемены» и «Единое национальное движение» (ЕНД), которые, по официальным данным, заняли второе и третье места на парламентских выборах 2024 года.
В ЦИК приняли решение лишить «Коалицию за перемены» и ЕНД закреплённых за ними ранее порядковых номеров 4 и 5. Болезненно на это отреагировали в партии экс-президента Михаила Саакашвили, заявив, что у них отобрали номер 5 – «часть её идентичности». По результатам жеребьёвки номера 4 и 5 получили другие партии.
«Для участия в выборах 4 октября в ЦИК обратились 17 политических объединений. Из них 5 политических объединений, согласно избирательному законодательству и при соблюдении установленной процедуры, имели право сохранить свой прежний порядковый номер, а оставшимся 12 он был присвоен путём жеребьёвки», – сообщили в комиссии.
В ЦИК заявили, что для сохранения номера партиям необходимо было «подать заявление в избирательную администрацию о сохранении номера не позднее 17 июля, а также обратиться к председателю Центральной избирательной комиссии Грузии о намерении участвовать в выборах не позднее 8 августа до 18:00».
«Такое право имели 7 политических объединений, однако двое из них не подали заявление председателю ЦИК для регистрации на выборах. Соответственно, прежний номер был сохранён только за 5 политическими объединениями, а остальным он был присвоен по жеребьёвке», – уточнили в комиссии.
Среди участников выборов – правящая «Грузинская мечта», оппозиционные «Сильная Грузия – Лело», «Гахария за Грузию», «Гирчи», открыто пророссийские «Альянс патриотов Грузии» и «Консерваторы за Грузию», а также несколько небольших партий, ранее не добивавшихся заметных успехов на выборах:
- № 1 – «Эна, Мамули, Сарцмуноэба» («Язык, Родина, Вера»)
- № 2 – «Альянс демократов»
- № 3 – «Консерваторы за Грузию»
- № 4 – «Грузинское единство»
- № 5 – «Наше объединённое будущее Грузии»
- № 6 – «Третий путь»
- № 7 – «Свободная Грузия»
- № 8 – «Альянс патриотов Грузии»
- № 9 – «Сильная Грузия – Лело»
- № 10 – «Левый альянс»
- № 11 – «Грузия»
- № 12 – «Партия зелёных»
- № 13 – «Партия единства и развития Грузии»
- № 14 – «Народная власть»
- № 25 – «Гахария за Грузию»
- № 36 – «Гирчи»
- № 41 – «Грузинская мечта»
На муниципальных выборах будут выбирать мэров городов и депутатов городских и муниципальных законодательных собраний – сакребуло. Правящая партия «Грузинская мечта» уверена, что одержит убедительную победу.
