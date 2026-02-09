Куба заявила, что у неё закончилось авиационное топливо

Власти Кубы в понедельник предупредили международные авиакомпании, совершающие рейсы в страну, что ко вторнику на острове закончатся запасы авиационного топлива.

В уведомлении для авиакомпаний говорится о том, что топлива для заправки самолётов не будет как минимум месяц - до 11 марта. При этом двумя днями ранее представители властей заявляли, что авиасообщение не будет затронуто нынешним топливным кризисом.

Куба в последнее время полагалось на Венесуэлу, где у власти находился дружественный Гаване режим Николаса Мадуро, в вопросе поставок авиационного топлива. Однако, как сообщается, с середины декабря, когда США де-факто ввели блокаду экспорта нефти из Венесуэлы, Куба не получала от Каракаса ни сырую нефть, ни продукты её переработки. Поставки не возобновились и после ареста Мадуро и вывоза его в США в результате американской спецоперации.

Соединённые Штаты в январе заявили, что будут принимать меры по недопущению поставок топлива на Кубу, и, в частности, вводить дополнительные пошлины против стран-поставщиков.

Агентства отмечают, что на Кубе не впервые возникает кризис с авиационным топливом в связи с экономической блокадой со стороны США. В прошлом году авиакомпании решали эту проблему так, что дозаправляли самолёты в соседних странах, таких как Панама, Багамы, Доминиканская Республика или даже сами США. В понедельник, как сообщается, большинство рейсов на Кубу выполнялись по расписанию.

На Кубу летают и российские авиакомпании – «Аэрофлот», «Россия» и Nordwind Airlines. Телеграм-канал Mash 9 февраля сообщил со ссылкой на пассажиров, что рейс «России» из Москвы в Гавану был отменён, причём было объявлено, что именно из-за отсутствия топлива для дозаправки на Кубе. Самолёт в конце концов всё же вылетел в Гавану, однако без пассажиров. Ассоциация туроператоров (АТОР) подтвердила, что на Кубу отправился пустой рейс, чтобы забрать с острова находящихся там российских туристов.

Днём в понедельник «Аэрофлот» сообщил, что продолжит летать на Кубу, но проведёт корректировку маршрутов с учетом дополнительной посадки для дозаправки. На данный момент, однако, бронирование билетов на рейсы в Гавану и Варадеро недоступно до 20-х чисел марта, отмечает АТОР.

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что на Кубе сейчас находятся около 4000 туристов из России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в понедельник, что США применяют «удушающие приёмы» по отношению к Кубе, а российские власти, по его словам, проговаривают с «кубинскими друзьями» «возможные пути решения этих проблем, по крайней мере, оказания посильной помощи». В чём может заключаться эта помощь, он не сказал.