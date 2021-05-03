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Последствия конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана. Фотографии из двух стран

На границе Кыргызстана и Таджикистана в пограничных селах Баткенского и Лейлекского районов 28 апреля начался конфликт с применением оружия. За несколько дней обстрелов 29-30 апреля были убиты 34 человека, число пострадавших превысило 180 человек. Разрушены десятки жилых домов и других строений.

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Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продолжился 29-30 апреля. ​Журналисты кыргызской и таджикской служб Радио Свобода 2 мая посетили села Максат (оно находится в Кыргызстане) и Сомониен (с таджикской стороны) и&nbsp;сделали снимки сожженных домов и других последствий обстрелов
1 Конфликт на кыргызско-таджикской границе начался 28 апреля и продолжился 29-30 апреля. ​Журналисты кыргызской и таджикской служб Радио Свобода 2 мая посетили села Максат (оно находится в Кыргызстане) и Сомониен (с таджикской стороны) и сделали снимки сожженных домов и других последствий обстрелов
Снаряд, найденный после обстрелов в селе Сомониен на территории Таджикистана
2 Снаряд, найденный после обстрелов в селе Сомониен на территории Таджикистана
Пустые гильзы, найденные в селе Максат на территории Кыргызстана
3 Пустые гильзы, найденные в селе Максат на территории Кыргызстана
Разрушенные здания в селе Сомониен в Таджикистане. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении кыргызских военнослужащих: их обвиняют в убийствах и проведении агрессивной войны
4 Разрушенные здания в селе Сомониен в Таджикистане. Генпрокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении кыргызских военнослужащих: их обвиняют в убийствах и проведении агрессивной войны

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