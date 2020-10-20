Верховный суд Кыргызстана оправдал и.о. президента Жапарова по делу о попытке захвата власти

Верховный суд Кыргызстана оправдал исполняющего обязанности президента, премьер-министра Садыра Жапарова, главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова по делу о попытке насильственного захвата власти (статья 295 УК), пишет Kaktus.media.

"Коллегия Верховного суда пересмотрела дело по вновь открывшимся обстоятельствам по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.

Дело в суде пересмотрели 16 октября. Верховный суд оставил в силе оправдательный приговор Бишкекского городского суда от 17 июня 2013 года, отменив свое определение от 6 августа 2013 года.

"Садыр Жапаров оправдан за отсутствием состава преступления. Вместе с ним оправданы и депутат Талант Мамытов и председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев", – сообщили источники 24.kg в суде.

Жапаров, Мамытов и Ташиев 3 октября 2012 года вышли на митинг с требованием национализировать золоторудное месторождение "Кумтор". Группа митингующих перелезла через забор Белого дома, но при попытке войти в здание людей разогнали. Трех политиков задержали и обвинили в попытке насильственного захвата власти. Суд приговорил Жапарова и Ташиева к полутора годам лишения свободы, а Мамытова – к году лишения свободы.

В октябре 2013 года в Караколе прошли массовые беспорядки. Участники митинга захватили в заложники главу Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. По фактам этих беспорядков обвинение было предъявлено и экс-депутату парламента Садыру Жапарову, который бежал из страны. В 2017 году после возвращения в Кыргызстан Жапаров был задержан, ему предъявили несколько обвинений, однако суды посчитали его виновным только в захвате заложника (статья 227 УК). Он был приговорен к 11 годам и шести месяцам заключения под стражей.

В результате протестов после парламентских выборов в ночь на 6 октября Садыра Жапарова отпустили на свободу. Затем парламент утвердил его на пост премьер-министра, к нему также перешли полномочия президента. На днях он назначил главой ГКНБ Камчыбека Ташиева. Дело о захвате заложника 6 октября этого года Верховный суд отправил на новое рассмотрение, отменив предыдущие решения судов.