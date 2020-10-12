Президент Кыргызстана повторно ввел режим чрезвычайного положения в Бишкеке

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому на территории Бишкека повторно вводится режим чрезвычайного положения.

Как сообщили в пресс-службе главы государства 12 октября, это решение обусловлено тем, что парламент (Жогорку Кенеш) в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме ЧП.

Отмечается, что в связи с сохраняющейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в Бишкеке вводится режим чрезвычайного положения с 20:00 12 октября до 07:00 19 октября.

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев также назначается комендантом.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с президентом Орозалиев предложил рассмотреть вопрос продления режима чрезвычайного положения на территории столицы.

Президент Сооронбай Жээнбеков 9 октября подписал указ о введении на территории города Бишкек режима чрезвычайного положения до 21 октября «в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек». С 20:00 до 08:00 действует комендантский час. Комендантом назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

После прошедших 4 октября парламентских выборов, несогласные с их итогами политические и общественные силы начали 5 октября на центральной площади «Ала-Тоо» в Бишкеке бессрочный митинг граждан. Ближе к вечеру акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, а в ночь на 6 октября демонстранты захватили здание ГКНБ и «Белый дом», где заседает парламент и аппарат президента.

Тогда же из мест заключения вышел ряд политиков и бывших чиновников, в том числе утвержденный 10 октября Жогорку Кенешем на пост премьер-министра КР Садыр Жапаров, бывший президент Алмазбек Атамбаев и его сторонники.

Разразившийся тогда кризис власти продолжается по сей день, так как политические силы не могут прийти к единому мнению, при этом все высказываются за возвращение в правовое поле. В ночь на 9 октября Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением, которым заявил, что «после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики».