В Латвии объявили жесткий локдаун из-за распространения COVID-19 и низкого уровня вакцинации 

Правительство Латвии объявило о введении жестких ограничений с 21 октября по 15 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. Об этом пишет Delfi.

С 21 октября в стране будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Спортивные, развлекательные и культурные мероприятия будут отменены. Парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания прекратят свою работу. Также вводится комендантский час с 20:00 до 05:00.

Осенние каникулы в школах продлены на одну неделю. После них большинство школьников переведут на дистанционное обучение, с 1 ноября в школах продолжат учиться 1-3 классы. Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будет идти удаленно. Продолжат работать детские сады.

Кроме того, будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что новые ограничения ввели из-за низкого охвата вакцинацией в стране.

"Многим может показаться непонятным, почему у нас это есть, а в Дании и Ирландии по-другому. Причина в том, что процесс вакцинации не пошел должным образом", – сказал он.

По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих.

"Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным с коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", – цитирует слова премьера ТАСС.

За предыдущую неделю в Латвии число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%. С 11 октября из-за коронавируса в стране ввели чрезвычайное положение на три месяца.

По данным Центрального статистического управления, 53,47% населения Латвии были вакцинированы против COVID-19 хотя бы одной вакциной, а 49,18% завершили процесс вакцинации полностью.