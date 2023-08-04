Латвия предложит тысячам граждан России покинуть страну

Правительство Латвии в сентябре может рекомендовать нескольким тысячам граждан России уехать из страны. Об этом сообщил глава комиссии Сейма по гражданству и миграции Ингмар Лидака. По его словам, речь идет о пяти-шести тысячах человек, которые не предпринимают усилий, чтобы переоформить виды на жительство.

Лидака уточнил, что официальные письма будут адресованы обладателям гражданства России, которые до сих пор не начали оформление видов на жительство Латвии по новым правилам и не сдали экзамен по государственному языку.

Информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел Латвии. В ведомстве заявили, что после получения предписания его адресаты должны будут покинуть Латвию в течение трех месяцев. Невыполнение предписания карается штрафом, уголовной ответственности за него нет. Однако по закону тех, кто потеряет право на проживание в Латвии, должны будут выдворить из страны.