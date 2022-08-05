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Латвия перестала выдавать визы россиянам
Консульские органы Латвии на неопределенный срок остановили выдачу национальных и шенгенских виз гражданам России. Информация об этом размещена на сайте посольства Латвии в Москве. Там указано, что посольство больше не принимает заявления на визы от россиян "в связи с международной ситуацией".
Единственным исключением может стать необходимость поездки на похороны в Латвии близкого родственника.
Ранее, 1 августа, Латвия приостановила действие соглашения с Россией об упрощённом пересечении границы гражданами РФ, живущими в приграничных районах. В Риге объяснили это тем, что Россия закрыла консульство Латвии в Пскове - оно было единственным дипломатическим представительством, которое выдавало россиянам разрешения на пересечение границы. Соглашение действовало с 2010 года.
Соседняя Эстония 28 июля объявила, что прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения.
- Большинство стран Евросоюза сейчас выдаёт россиянам туристические визы, однако поток туристов существенно сократился. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения – оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
Другие новости дня
Путин издал указ о специальных экономических мерах
Президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций."
Согласно указу, до конца 2022 года лицам из "недружественных" стран запрещается проводить сделки с акциями российских банков, продавать и покупать доли в российских компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий. Указ также касается производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии, нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний.
Помимо прочих, под действие указа подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции предприятия "Сахалин-1" и Харьягинского месторождения, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса, оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.
Правительство и Центробанк должны в течение 10 дней подготовить список российских банков, на которые распространится этот запрет.
- В июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом.
- Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к банкам РФ в странах.
Китай введёт санкции против Нэнси Пелоси и членов её семьи
Министерство иностранных дел Китая введёт санкции против спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.
Такое решение Китай принял после того, как 2 августа Пелоси в составе делегации Конгресса США посетила Тайвань. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
Ограничительные меры также будут приняты в отношении ближайших родственников Пелоси. В прошлом году аналогичные санкции были введены против бывшего госсекретаря США Майка Помпео. Он призывал признать Тайвань "свободной и суверенной страной".
После визита Пелоси Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
- Ранее Китай ввёл торговые ограничения и санкции против самого Тайваня. Был приостановлен импорт с острова цитрусовых растений, а также двух видов рыб. Дисциплинарные меры также были введены в отношении "Тайваньского фонда за демократию" и "Фонда международного сотрудничества и развития". По мнению властей КНР, они под видом "демократии" занимаются сепаратисткой деятельностью.
Мамука Хазарадзе требует скорейшего принятия закона о люстрации
Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе требует скорейшего принятия закона о люстрации. Об этом оппозиционный политик заявил в социальной сети.
По словам Хазарадзе, ни один коллаборационист не должен назначаться на должности в государственных структурах и это должно контролироваться законом.
«В последние дни интенсивно происходит люстрация людей. На фоне войны в Украине у многих сорваны маски, общество ясно увидело тех, кто славит и поддерживает российскую политику. Произошла люстрация. Теперь это нужно оформить посредством закона. Ни один коллаборационист не должен избираться либо назначаться на должности. Как можно скорее закон о люстрации!», — написал Мамука Хазарадзе.
Заявление Хазарадзе в связи с принятием закона о люстрации звучит не впервые, напоминает «Общественный вещатель». Ранее партией была подготовлена соответствующая законодательная инициатива.
Нино Ломджария: Народный защитник – это независимый институт
Мне непонятно, почему такое внимание уделяется персоне Народного защитника, почему омбудсмена пытаются дискредитировать посредством нападок, - заявила журналистам Народный защитник Грузии Нино Ломджария, комментируя заявления в ее адрес со стороны членов правящей команды.
Ломджария напомнила, что Народный защитник – это независимый институт и «ни один из политиков не может оценивать и указывать, когда ей что и как говорить».
«Разумеется, если они думают, что у Народного защитника нет рейтинга, – это лишь усиливает и повышает рейтинг Народного защитника», – отмечает Ломджария.
Она также прокомментировала заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобазидзе о том, что она собирается идти в политику. По словам Ломджария, ей непонятна озабоченность Кобахидзе этим вопросом.
«Что касается моих планов, то последующие четыре месяца у меня будет очень насыщенный рабочий график. Я честно выполню свои обязанности. Что касается того, чем я займусь по истечении срока полномочий, то объявление об этом я сделаю сама. Не знаю, что означает их волнение и нервозность по этому вопросу. Как видно из-за чего-то они нервничают», - отметила Ломджария.
Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, говоря о Народном защитнике Грузии Нино Ломджария, заявил, что она напрямую вовлечена в политические процессы и у нее нет рейтинга.
Гига Бокерия: Обвинение наших граждан в ксенофобии – это бессовестная ложь
Ксенофобия, т.е. страх и ненависть в отношении тех, кто отличается от тебя, – это то, на чем стоит режим Иванишвили, когда разделяешь собственных граждан по разным признакам и выстраиваешь свою политику на ненависти к меньшинству, - так откликается председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия на заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, что против российских граждан ведется ксенофобская и шовинистическая политика.
По словам Бокерия, реакция на приезд в страну граждан путинской России, когда нет власти, защищающей национальные интересы, – это естественный инстинкт грузинских граждан-патриотов.
«Представьте, если бы во время Второй мировой войны немцы приехали в Лондон и стали петь по-немецки в пабах, какая реакция была бы у общества? Поэтому, в данном случае, обвинение наших граждан в ксенофобии – это бессовестная ложь. Тут нет речи об этнической принадлежности, а речь идет о гражданах враждебной страны и их въезде в большом количестве на нашу территорию тогда, когда власти не защищают национальные интересы страны. Страны ЕС, которые трудно обвинить в ксенофобии, ограничили въезд к себе граждан РФ в большом количестве. К примеру, прибалтийские страны сделали так потому, что это вопрос национальной безопасности и ни при чем тут неприязнь к людям из-за их происхождения», - передает слова Бокерия «ИнтерпрессНьюс».
Сегодня председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию, заявил, что за требованием ввести визы для россиян стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, сказал Кобахидзе.
Зеленский назвал доклад Amnesty International "аморальной выборкой"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опубликованный накануне доклад правозащитной организации Amnesty International о том, что украинские военные подвергают опасности мирное население, размещая вооружение в жилых районах, является попыткой переложить ответственность с России на Украину. Украинское отделение правозащитной организации заявило, что его не привлекли к работе над докладом.
Зеленский обвинил авторов доклада в том, что они пытаются амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву.
По его словам, нет и не может быть даже гипотетического условия, при котором российские удары по Украине становятся оправданными. Сам доклад правозащитников Зеленский назвал "аморальной выборкой".
Украинская команда Amnesty International сообщила, что её не привлекли к подготовке доклада и не услышали её аргументы о "недопустимости и неточности" отчёта. По словам главы украинского офиса Оксаны Покальчук, их отделение пыталось убедить организацию не публиковать доклад, однако получило "бескомпромиссный" отказ. Покальчук отмечает, что авторы не дождались ответа от Минобороны Украины – и доклад вышел без него.
"Бюрократия, непонимание локального контекста, негибкая система работы, игнорирование мнения украинской команды и позиции правозащитного сообщества в Украине – всё это помешало нам остановить сегодняшний релиз ещё на стадии идеи, как бы это должно было быть", – написала Покальчук.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военные укрепляют и обороняют города и села. "Пока мы будем ждать российского врага в поле, как кое-кто нам советует, россияне займут все наши дома", – сказала она.
Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов".
- С начала войны, по данным ООН, погибли более пяти тысяч мирных украинцев. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений.
- Международные правозащитные организации продолжают собирать свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта. По их данным, большая часть этих преступлений была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ.
Три судна с украинским зерном вышли из черноморских портов
Три судна с кукурузой покинули в пятницу украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.
Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic. Это подтверждает министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на своей странице в фейсбуке.
Сухогруз Navistar вышел из порта Одессы, сухогрузы Rojen и Polarnet – из соседнего Черноморска. В общей сложности на борту этих судов находится более 58 тысяч тонн кукурузы. Груз направляется в Турцию, Великобританию и Ирландию.
Ранее Координационный центр в Стамбуле выдал разрешение на проход трех судов через морской гуманитарный коридор.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом российскую сторону. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трёх украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договорённостям, для безопасного прохода судов будет создан морской гуманитарный коридор.
- Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа. На следующий день сухогруз прибыл в Турцию.
- Всего из украинских портов должны вывезти 25 млн тонн продовольствия.
Россия высылает 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве
МИД России в пятницу, 5 августа, объявил 14 сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата.
В заявлении ведомства говорится, что это ответные меры на аналогичное решение Болгарии в отношении 70 сотрудников российских загранучреждений.
"Хотели бы подчеркнуть, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", — заявил российский МИД.
- 28 июня Болгария сообщила о высылке 70 дипломатов и технических сотрудников посольства России. Российские власти заявляют, что работа посольства и генконсульств теперь "фактически парализована". София отвергла призыв России пересмотреть решение.
- Ранее – в марте – Болгария объявила объявила персонами нон грата десять российских дипломатов: они осуществляли в стране деятельность, несовместимую с их статусом, заявили в болгарском МИДе. До этого София объявила о высылке двух российских дипломатов, которые, по версии болгарской стороны, занимались в стране разведкой.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков заявил, что в стране останутся 43 российских дипломата, и назвал это достаточным количеством. В ЕС также отвергли российские претензии.
Кобахидзе: требование визового режима с РФ – попытка втянуть Грузию в войну
За требованием ввести визы стоит лишь одна цель, и эта цель – вовлечение Грузии в военный конфликт. Ксенофобская кампания служит именно этой цели, заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге, откликаясь на инициативу «Лело» о введении визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию.
По словам Кобахидзе, со стороны тех, кто поддерживает введение визового режима, можно ждать любой провокации.
«Мы видим, с какими политическими силами имеем дело. Соответственно, от этих политических сил, которые делают все для того, чтобы подтолкнуть страну к войне, следует ждать всего, любых провокаций. Исходя из этого, мы призываем правоохранительные органы быть максимально бдительными и осторожными, чтобы не допустить никакой агрессии и инцидентов. Риски есть, следовательно, необходимо особое внимание», - заявил Кобахидзе.
По словам партийного лидера, «в Грузии нет месса ксенофобии» и туризм – важнейшее направление экономики Грузии.
«Напомню, что предыдущая власть после августовской войны ввела безвизовый режим для российских граждан, а сегодня те же самые люди призывают нас к введению ограничений и санкций. Это обычная ксенофобия, и мы на это ответим жестко», - заявил Кобахидзе.
«Ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры. Мы призываем всех дистанцироваться от антигосударственной и дискриминационной кампании, единственная цель которой — сделать Грузию вторым фронтом», — заявил председатель партии «Грузинская мечта».
Он также сказал по поводу исследования, опубликованного недавно «Международной прозрачностью – Грузией», согласно которому экономика Грузии стала еще больше зависеть от экономики России.
«Ни одно из заключений «Международной прозрачности – Грузии» не имеет никакой ценности. Руководитель этой организации напрямую была вовлечена в риторику и кампанию войны. Их цель ясна и именно поэтому они включились в ксенофобскую кампанию. У них одна цель – как-нибудь способствовать разжиганию войны, чего мы никогда не допустим. На такие действия у нас будет очень жесткий ответ», - заявил Ираклий Кобахидзе.
Россиянина Александра Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы
Россиянина Александра Винника перевезли из Греции в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его семью.
Вчера самолет с россиянином вылетел из Парижа в Афины для дальнейшей экстрадиции в США. Из Греции Винник был доставлен в Бостон на частном самолете и затем перевезен на служебном самолете в Сан-Франциско. Из Бостона ему дали позвонить домой. "Все произошло и было обставлено как похищение",– сказали в семье Винника РИА Новости.
Четвертого августа суд в Париже утвердил просьбу США об отзыве запроса на экстрадицию Винника и окончании дела в отношении него во Франции. Адвокат Фредерик Бело пояснял, что таким образом американцы добьются возвращения Винника в Грецию, откуда его быстрее экстрадируют в США. Вечером 4 августа Винника перевезли в Грецию. После прибытия в страну он исчез, заявила его греческий адвокат Зои Константопулу.
28 июля россиянин повторно попросил политического убежища в Греции. Адвокат Винника Зои Константопулу не исключает, что США добиваются его выдачи для последующего обмена на осужденных в России американцев.
Александр Винник – бывший оператор платформы по продаже биткоинов. В июле 2017 года его арестовали в Греции по запросу США. Американские власти обвиняли россиянина в отмывании не менее четырех миллиардов долларов через биржу криптовалют ВТС-е, которой уже не существует. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.
В 2020 году Винника выдали Франции, где он был приговорен к пяти годам лишения свободы за отмывание средств. Французская юстиция обвиняла его во взломе электронной почты нескольких тысяч пользователей и вымогательстве у них денег.
Александр Винник ранее заявлял, что готов предстать перед судом только в России и сотрудничать со следствием. Он признался российским властям в хакерских атаках и отмывании денег.
Житель Черкесска якобы планировал взорвать прокуратуру и военкомат и уехать в Украину
ФСБ заявила о задержании жителя Черкесска, который якобы планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а потом уехать в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
По версии ФСБ, 30-летний задержанный россиянин – "приверженец неонацистской идеологии, вынашивавший намерения по совершению террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих под патронажем организации "Правый сектор".
Как утверждают в ведомстве, дома у задержанного нашли две самодельные взрывчатки, "экстремистскую" символику, схему подходов к зданиям прокуратуры и военкомата, а также силовики увидели его переписку с участниками "Правого сектора".
ФСБ распространила видеозапись, на которой задержанный в ходе допроса говорит, что "есть настрой на совершение теракта в городе Черкесске", уточняя, что рассматривал в качестве целей "прокуратуру и военкомат".
После теракта он якобы планировал уехать на поезде и встретиться с представителями "Правого сектора".
В итоге против задержанного возбудили дело о приготовлении к террористическому акту и участии в "экстремистской" организации. Он признал вину, заявили в ФСБ.
Байден назвал "неприемлемым" приговор баскетболистке Грайнер
Президент США Джо Байден назвал "неприемлемым" обвинительный приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер и призвал Россию немедленно освободить американку.
Байден добавил, что его администрация "будет продолжать неустанно работать и использовать все возможные пути, чтобы как можно скорее вернуть Грайнер домой.
Представитель Белого дома Джон Кирби не исключил, что госсекретарь США Энтони Блинкен может уже сегодня лично обсудить ситуацию вокруг Грайнер с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Вчера суд в подмосковных Химках приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии. Её признали виновной в контрабанде наркотиков.
Грайнер задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её сумке нашли гашишное масло для вейпа. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
Грайнер выступала за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной США она дважды выигрывала Олимпийские игры. В мае США признали Грайнер "неправомерно задержанной" и передали её дело специальному посланнику президента США по делам заложников.
Россия и США обсуждают возможный обмен Грайнер и другого осужденного в России американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон предлагает к обмену приговорённого к 25 годам тюрьмы за попытку продать оружие колумбийским повстанцам россиянина Виктора Бута.
Агентство Bloomberg сообщало, что Москва настаивает на обмене только Грайнер на Бута или двух человек на двух.
Жительницу Цхинвали предупредили о недопустимости контактов с грузинскими спецслужбами
КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщает о реализации комплекса мероприятий "по пресечению деятельности иностранных спецслужб в ущерб безопасности Республики".
По информации спецслужбы, жительница Цхинвали поддерживала устойчивые контакты с представителями грузинских спецслужб, по заданиям которых осуществляла сбор и передачу информации в отношении обстановки, складывающейся на территории республики.
"Склонение иностранной спецслужбой гражданки Южной Осетии к сотрудничеству осуществлено во время ее пребывания на территории Грузии. Переданные грузинской стороне материалы не составляют государственную тайну и не нанесли ущерба безопасности Республики", - говорится в сообщении КГБ, опубликованном в социальной сети Facebook.
3 августа ведомство объявило ей официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена". Согласно законодательству Республики Южная Осетия госизмена и шпионаж считаются особо тяжкими преступлениями, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
"Однако гражданин, своевременно сообщивший в компетентные органы о его контактах с представителями иностранных спецслужб, если его действия не нанесли ущерба безопасности страны, освобождается от уголовной ответственности, а КГБ принимает меры по его защите", - говорится в сообщении.
Суд в Москве заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider
Лефортовский суд Москвы заочно арестовал шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова. Об этом сообщает «Медиазона».
Агентство ТАСС, со ссылкой на пресс-службу суда, передает, что о заочном аресте журналиста ходатайствовала ФСБ по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Доброхотов уже объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в конце сентября прошлого года Доброхотов пересек границу в направлении Украины. Журналист тогда подтвердил отъезд из России после обыска по другому уголовному делу – о клевете на блогера из Нидерландов Макса ван дер Верффа. Доброхотов уточнил, что загранпаспорта у него изъяли при обыске, и при выезде за пределы России он ими не пользовался.
В конце июля Черемушкинский суд Москвы зарегистрировал в отношении Доброхотова протокол о дискредитации российской армии.
Издание The Insider признано властями СМИ-«иноагентом» и нежелательной организацией. Сотрудничество с ней по российским законам может стать поводом для уголовного преследования.
Шарль Мишель проводит обсуждения с лидерами Армении и Азербайджана
Европейский союз призвал Армению и Азербайджан прекратить военные действия после того, как в результате нескольких инцидентов стороны понесли потери.
По сообщению телеканала Euronews, председатель Европейского совета Шарль Мишель активно обсуждает проблему с руководителями двух стран. Он уже побеседовал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и в ближайшее время также поговорит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Команда Шарля Мишеля и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар в последние дни находились в тесном контакте с лидерами обеих стран и призывают стороны к немедленной деэскалации и достижению прогресса по всем вопросам повестки дня», - сказал анонимный представитель Европейского совета.
Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась с 1 августа. Армянская сторона сообщила о двух погибших военнослужащих, азербайджанская – об одном. В связи с напряженностью свою обеспокоенность выразили НАТО и ОБСЕ.
Расследование: бывшая жена Путина вела ЖЖ и имеет две квартиры в Испании
Соратники Алексея Навального выпустили фильм о бывшей жене Владимира Путина Людмиле. 44-минутное видео опубликовано в YouTube оппозиционного политика.
По данным расследователей, экс-супруга президента России владеет двумя квартирами в Испании, общей стоимостью более двух миллионов евро. Авторы расследования также обнаружили блог в «Живом журнале», который, предположительно, вела Людмила Путина до 2008 года.
Соратники Навального уверяют, что нашли у Людмилы Путиной и ее мужа Артура Очеретного, за которого она вышла замуж в 2015 году, две квартиры в Малаге. Первую Очеретный купил 10 лет назад за 790 тысяч евро. Тогда он возглавлял курируемый Путиной «Центр развития межличностных коммуникаций». В 2014 году Очеретный купил еще одну квартиру в Малаге более чем за 1,3 миллиона евро.
Помимо этого, Путина и Очеретный владеют в Биаррице во Франции за 5,3 миллиона евро. Куплен дом был в 2013 году, сообщал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в 2017 году. Кроме того, этой весной швейцарские журналисты рассказали о покупке Очеретными квартиры в швейцарском Давосе примерно 3,5 миллиона евро в 2015 году.
Доход Путиной и Очеретному обеспечивает сдача в аренду помещений дома в центре Москвы, говорится в расследовании. Суммарный доход от аренды составляет больше 250 миллионов рублей в год. Об этом доходе бывшей жены Путина первым сообщало агентство Reuters в 2017 году.
Также утверждается, что «Центр развития межличностных коммуникаций» получает сотни миллионов рублей от крупного бизнеса и властей.
Расследователи также утверждают, что нашли блог Людмилы Путиной в «Живом журнале». По данным авторов публикации, жена президента писала под ником llenaa. На то, что аккаунт мог принадлежать Путиной, указывают совпадения в ЖЖ с фактами из ее биографии, в том числе в мелких деталях.
Во многих сообщениях автор блога писала о скуке, в комментариях под постами защищала российские власти и президента. В одном из постов говорится, что ее муж «все время пьет ее кровь». На это обращает внимание издание «Агентство».
В Эстонии советские памятники уберут из общественных мест
Правительство Эстонии приняло решение об устранении советских памятников из публичного пространства. Об этом сообщает "Коммерсантъ". В стране остается до 400 монументов советской эпохи.
"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила, что памятники расположены по всей стране и принадлежат местным властям, которые сами должны определить сроки демонтажа памятников.
Каллас отдельно остановилась на памятнике танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва, где местные жители выступили против его устранения. Накануне около ста человек собралось около момента, чтобы защитить его от сноса. При этом официальных сообщений о демонтаже танка не было, а мэр города Катри Райк назвала это "провокацией из соцсетей".
Премьер-министр отметила, что танк принадлежит Нарве, но ответственность за его перемещение должно взять на себя правительство Эстонии, поскольку монумент "имеет символическое значение", а его удаление может вызвать общественную напряженность.
Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что для скорейшего демонтажа танка следует созвать внеочередное заседание парламента, что позволит убрать танк в течение месяца.
- В апреле 2007 года в Эстонии прошли массовые волнения в связи с переносом памятника Воину-освободителю (Бронзовый солдат) из центра Таллина на Воинское кладбище. В первую ночь столкновений ранения получили 57 человек, среди них 13 полицейских. Один человек умер в больнице от ножевых ранений, полученных в ходе беспорядков. В полицию было доставлено около 300 человек, из которых треть - этнические эстонцы.
- Эти действия правительства Эстонии вызвали негативную оценку в руководстве и обществе России. Проправительственные активисты в России призывали пикетировали эстонское посольство, бойкотировали эстонские товары, призывали не ездить в Эстонию.
- После беспорядков были арестованы лидеры "Ночного дозора" Дмитрий Линтер и Максим Рева, а также комиссар пророссийского движения "Наши" в Эстонии - 18-летний Марк Сирык. Всем троим были предъявлены обвинения в организации протестных акций. В 2009 году они были оправданы уездным, а затем и окружным судом.
Аслан Бжания: Грузия не отказывается от мысли восстановить свою территориальную целостность
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с «активом города» Сухуми, на которой, в частности, ответил на вопрос об обеспечении военной безопасности.
По словам Бжания, безопасность Абхазии гарантирована абхазскими вооруженными силами в неразрывной связи с вооруженными силами РФ.
«Пока мы союзники, пока мы вместе, нам ничего не угрожает. В Абхазии находится седьмая военная база, Погрануправление ФСБ РФ в РА, а это несколько тысяч человек постоянно под ружьем. Очень важно, чтоб они были здесь, если бы их не было, картина была бы плачевной. Не потому, что мы боимся кого-то, мы не боимся, потому что мы правы. Но очень многое в мире меняется, реваншистские настроения никуда не делись. Оборонный бюджет Грузии больше нашего госбюджета», – сказал президент.
По его словам, Грузия не отказывается от мысли восстановить свою территориальную целостность.
«Мир не стал более безопасным. В международных отношениях мы сталкиваемся с тем, что вопросы применения военной сил стали доминировать. Такой пример бы подан США. Это же не сегодня случилось. Мы знаем, как было в Ираке, Египте. Где только они не применяли силу, и вот потихоньку добрались и до наших границ. Но вы можете быть уверены в том, что вопрос обеспечения нашей безопасности решён твёрдо», – цитирует абхазского лидера агентство «Апсныпресс».
В парламенте Грузии создано пять рабочих групп для выполнения 12 рекомендаций ЕС
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии создал пять рабочих групп для выполнения 12 условий для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, определенных Евросоюзом.
В рамках комитета сформированы следующие группы: по разработке законопроекта по вопросу «деолигархизации», судебной реформе, пересмотру «Избирательного кодекса», антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
По словам председателя комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, комитет переходит к интенсивному рабочему процессу в плане выполнения рекомендаций Евросоюза.
«Организационные вопросы, связанные с первыми встречами с конкретными фокус-группами и политическими партиями, практически завершены. При непосредственной включенности председателя парламента и под его руководством мы в рамках плана из 12 пунктов провели встречи касательно всех пунктов, в первую очередь, с политическими партиями и они полностью в курсе того, как идет процесс. Соответственно, все те политические группы, которые решили участвовать в этом процессе, будь то политическая команда «Грузинская мечта» или конкретные оппозиционные политические группы, присутствовали на этих рабочих встречах и сегодня также представлены здесь, что приветствуется и правильно. Мы действуем в соответствии с первым пунктом. Одним из основных назначений деполяризации является диалог между политическими партиями для работы над конкретным вопросом.
Что касается других политических групп, оппоненты, действующие против этого процесса, прямо противоречат первому пункту, касающемуся деполяризации, поскольку создание альтернативных т.н. групп, не имеющих ни политической, ни правовой легитимации, есть не что иное, как поляризация и углубление этой поляризации. Мы действуем в рамках своей ответственности и в соответствии со своей ответственностью переходим к интенсивному рабочему процессу», — отметил Анри Оханашвили.
Как информирует "Общественный вещатель", рабочими группами по «деолигархизации», судебной реформе, антикоррупционных мер и дальнейшего институционального укрепления Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных будет руководить председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили. Рабочую группу по пересмотру Избирательного кодекса Грузии возглавит первый заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.
- В состав рабочих групп входят представители фракции «Грузинской мечты» и части парламентской оппозиции, гражданского общества и государственных ведомств, а также другие заинтересованные лица.
- От парламентской оппозиции в деятельности рабочих групп будут участвовать представители «Граждан», «Европейских социалистов» и «Гирчи», а также нефракционные члены парламента.
- Представители президента Грузии, согласно выраженному ими желанию, будут вести мониторинг деятельности рабочих групп. При желании возможность мониторинга процесса будут иметь и международные организации, в том числе представители посольства США и Совета Европы.
Российская прокуратура запросила для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии
Прокурор во время прений в Химкинском городском суде запросил для американской баскетболистки Бриттни Грайнер 9,5 лет колонии общего режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает "Медиазона".
Прокуратура считает вину Грайнер полностью доказанной.
По статье о контрабанде наркотиков в значительном размере (пункт "в" части 2 статьи 229.1 УК) прокуратура запросила 8 лет колонии общего режима и штраф 1 миллион рублей. По статье о хранении наркотиков (часть 1 статьи 228 УК) – 2 года лишения свободы.
17 февраля Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево по прилете из Нью-Йорка. В багаже спортсменки обнаружили, по данным следствия, картриджи с гашишным маслом для электронных сигарет. Это вещество запрещено к обороту в России, но легально в некоторых штатах США.
Суд по делу баскетболистки начался 1 июля. В России спортсменке грозит 10 лет лишения свободы. На суде американка рассказала, что использовала найденное у нее гашишное масло с разрешения врачей, но не собиралась брать его с собой в Россию. При этом спортсменка признала свою вину.
Пятого июля спортсменка написала письмо президенту США Джо Байдену – в нем она просила его "сделать все возможное" для ее освобождения. "Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты своей семьи, друзей, олимпийской футболки или каких-либо достижений, я в ужасе от того, что могу остаться здесь навсегда", – написала она в письме, выдержками из которого поделились ее представители.
Ранее Белый дом предложил Кремлю обменять Грайнер и осужденного в России за шпионаж Пола Уилана на россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме в США по обвинению в торговле оружием.
Бриттни Грайнер выступает за екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК. В составе американской национальной сборной она дважды выигрывала Олимпийские игры.
Журналистку Низфу Аршба не допустили на пресс-конференцию Аслана Бжания
Абхазскому журналисту Низфе Аршба отказали в посещении пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.
Низфа Аршба написала в социальной сети Facebook, что приглашение на данное мероприятие она получила в среду от сотрудницы пресс-службы президента. Сегодня также с ней связывалась сотрудница пресс-службы, чтобы оповестить о времени переноса мероприятия.
"Я подтвердила свое участие, поблагодарив за приглашение. Спустя всего несколько минут после согласования времени, со мной связался руководитель Управления по связям со СМИ Администрации президента Абхазии Алхас Манаргия и сообщил, что мое приглашение на пресс-конференцию главы государства отменено. По словам Манаргия, список участников данного мероприятия был направлен на некую проверку, которую я не прошла.
На мой уточняющий вопрос, что это за проверка и какая государственная структура ее проводила, руководитель Управления по связям со СМИ отказался отвечать", - написала журналистка.
В связи с возникшей ситуацией Низфа Аршба обратилась к абхазскому президенту:
"Насколько мне известно, неблагонадежными считаются предатели Родины, шпионы, дезертиры, коррупционеры, криминальные авторитеты, а также любые лица наносящие ущерб государству. Я имею право публично узнать, каким образом, а главное за что в ряду вышеназванных неблагонадежных для Абхазии лиц вдруг оказалось мое имя", - говорится в заявлении Аршба.
- В декабре прошлого года Низфа Аршба разместила на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщила, что ей известно о планах прокуратуры провести обыск в ее доме. "В скором времени правоохранители вроде как собираются пожаловать в мой дом с обыском. Обвинять меня планируется в ведении анонимных страниц и в связи с прозападными, прогрузинскими СМИ и спецслужбами. Противиться обыску не буду. Настоятельно прошу лишь, чтобы правоохранители, планирующие посетить мое скромное жилище, подготовили все документы в соответствии с законодательством Республики Абхазия", - написала она.
- Низфа Аршба заявила, что никогда не имела никаких отношений ни с грузинскими СМИ, ни с грузинскими спецслужбами, и выражает уверенность, что попытки ее преследования связаны с ее высказываниями о самых актуальных политических вопросах Абхазии.
48 грузинских депутатов требуют прекратить «клеветническую кампанию» против США и ЕС
Представители парламентской оппозиции Грузии распространяют совместное заявление, в котором осуждают клеветническую и дезинформационную кампанию «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции - Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Представители оппозиции обращаются к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить эту кампанию.
«Мы, представители парламентской оппозиции Грузии, признавая огромную заслугу Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в сохранении государственности Грузии с момента восстановления независимости 9 апреля 1991 года по сей день, их большую помощь в развитии нашей страны и стремлении нашего народа стать полноценным представителем западной цивилизации; откликаясь на твердо выраженную волю грузинского народа обеспечить полную интеграцию Грузии в ЕС и Организацию Североатлантического договора, что нашло отражение в Конституции Грузии; дистанцируемся и осуждаем клеветническую и дезинформационную кампанию власти «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции – Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Это особенно ярко проявилось в клеветнических нападках в отношении послов США и Евросоюза в Грузии со стороны высших партийных лиц «Грузинской мечты» и государственных политических должностных лиц, а также депутатов парламента Грузии и органов местного самоуправления, формально вышедших из «Грузинской мечты», но фактически остающихся органической частью этой политической силы, - будто они пытались втянуть Грузию в войну против России, а так как им не удалось добиться этой цели, будто не способствовали предоставлению Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.
Особенно тревожно, что в эту политическую кампанию «Грузинской мечты» включены и некоторые представители судейского корпуса.
Письмо Бидзины Иванишвили, опубликованное 27 июля 2022 г., в котором он подтвердил встречу 21 марта 2022 г. по инициативе посла США г-жи Келли Дегнан, но ничего не говорит о содержании беседы в ходе этой встречи, скрыто подкрепляет вышеупомянутый мессидж «Грузинской мечты» - будто бы Запад хочет «втянуть Грузию в войну». Это указывает на связь Бидзины Иванишвили с этой антигосударственной кампанией «Грузинской мечты».
Подобные действия правящей политической силы служат цели воспрепятствования интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, в то время как обеспечение такой интеграции, согласно статье 78 Конституции Грузии, является обязанностью конституционных органов Грузии, т. е. обязанностью власти «Грузинской мечты». Подобные действия правящей силы противоречат национальным, государственным интересам Грузии. Они направлены на то, чтобы отдалить Грузию от ее западных союзников и партнеров и оставить ее в одиночестве перед лицом государства-оккупанта, что входит только в интересы этой страны-оккупанта – Российской Федерации. Несмотря на неоднократные заявления упомянутых дипломатов, что США и ЕС не хотят и никогда не хотели втягивать Грузию в войну против России и подобные высказывания не соответствуют действительности, «Грузинская мечта» упрямо продолжает тиражировать ложь.
Мы обращаемся к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить вышеупомянутую клеветническую и дезинформационную кампанию против стратегических партнеров Грузии – США и Евросоюза.
Мы полностью поддерживаем посла США в Грузии г-жу Келли Дегнан и бывшего посла ЕС г-на Карла Харцеля. Мы ценим их работу и усилия, направленные на помощь Грузии на пути западной интеграции», — цитирует совместное заявление, подписанное 48 депутатами, агентство «ИнтерпрессНьюс».
Amnesty International: ВСУ подвергают опасности мирное население
Украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.
Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, отмечают правозащитники.
С апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской, Николаевской областях и в Донбассе. Они опрашивали выживших, свидетелей и родственников жертв атак, а также изучали спутниковые снимки.
В ходе расследования правозащитники обнаружили доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов.
Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, говорится в докладе. При этом Amnesty International неизвестно, чтобы в задокументированных ею случаях осуществлялась эвакуация из соседних зданий для минимизации потерь среди гражданского населения.
Правозащитная организация заявила, что в 22 из 29 посещенных ею школ на юго-востоке Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. В Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, отмечается в докладе.
"Оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар.
При этом правозащитники подчёркивают, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки. Преднамеренные атаки по гражданским объектам, в результате которых гибнут или получают ранения мирные граждане или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями, говорится в докладе.
- С начала войны, по данным ООН, погибли более пяти тысяч мирных украинцев. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений. Начато расследование также в Международном уголовном суде.
- Россия отрицает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины. Официальная Москва обвиняет украинских военных в использовании "живого щита", например, в Мариуполе или в постановочных фотографиях трагедии в Буче.
- Правозащитные организации собрали свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта. По их данным, большая часть этих преступлений была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов. В докладе ООН также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. Эксперты задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.
«Граждане» и «Гирчи»: для деполяризации важен выход из политики Саакашвили
Часть представителей оппозиционных партий парламента Грузии распространила совместное заявление.
В заявлении членов парламента Левана Иоселиани, Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили, Алеко Элисашвили, Германа Сабо и Александра Раквиашвили, время завершить в грузинской политике практику бесцельного противостояния и создания из оппонентов образа врага, где политическую погоду определяют лишь две противостоящие политические силы, ориентированные не на решение проблем, стоящих в повестке дня, а на взаимные обвинения и удовлетворение личных политических амбиций.
«Понятно, что выполнение 12-ти пунктов рекомендаций Евросоюза является единственным условием, в случае досконального выполнения которого Грузия получит статус кандидата в ЕС, что поддерживают 85% населения нашей страны. Ключ, с которого должна начаться реализация пунктов, дан в самом первом пункте и призывает стороны искоренить политическую поляризацию. Усилия по искоренению политической поляризации не должна жалеть ни одна партия, активная сегодня на политическом поле, и шаги, которые необходимо предпринять для этой цели, должны быть полны духа соглашения от 19 апреля», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Политики перечисляют шаги, которые необходимо предпринять для получения статуса государства-члена ЕС:
1. С точки зрения деполяризации и формирования плюралистической среды особое значение придается принятию по меньшей мере во втором чтении конституционных изменений, предусматривающих проведение следующих выборов парламента Грузии по полностью пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере, что прямо предусмотрено соглашением от 19 апреля.
2.Важнейшим шагом к деполяризации авторы заяления называют уход Михаила Саакашвили как фактора из грузинского политического пространства. Принятие им такого решения уменьшит поляризацию, оздоровит политическое поле Грузии, лишит правящую силу «образа врага», полемика с которым строится на языке взаимной ненависти. Это также даст возможность самому «Национальному движению» трансформироваться в современную политическую силу. В этом же контексте важно, чтобы состояние здоровья третьего президента и связанные с ним риски не стали предпосылкой для повторения исторического позора для страны.
3.Последние политические события еще раз наглядно показали, что Бидзина Иванишвили не далек от грузинской политики. С точки зрения уменьшения поляризации, что само по себе включает выполнение обязательства по деолигархизации, необходимо возвращение Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. Чтобы страна вернулась в верные конституционные рамки, политическую ответственность за процессы должен взять на себя тот, кто принимает соответствующие решения или обладает всеми ресурсами для принятия решений. Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Иванишвили, вернулись в грузинское политическое пространство и он, как субъект, принимающий политические решения, вместе со своей политической командой, взял на себя ответственность и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах.
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