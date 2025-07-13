Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» выступила с резким заявлением в ответ на письмо, подписанное министрами иностранных дел 17 европейских стран и верховным представителем ЕС по иностранным делам. В этом письме выражается обеспокоенность состоянием демократии в Грузии, в том числе – арестами политиков и принятием «репрессивных законов».

В заявлении политсовета «Грузинской мечты» эта критика названа «очередной грубой и несправедливой атакой на грузинский народ и грузинскую демократию».

«Заявление пронизано дезинформацией в духе советской пропаганды и ложными обвинениями», – говорится в тексте. – «Призываем всех подписантов впредь подходить к подобным заявлениям с большей ответственностью».

Партия считает, что давление на грузинские власти связано с тем, что на выборах 2024 года «грузинский народ не допустил возвращения к власти агентуры Deep State и коллективного «Нацдвижения», чему, по словам авторов заявления, «открыто симпатизировали посол ЕС в Грузии и отдельные европейские и бывшие американские чиновники».

Обвинения в политических арестах

Критика ЕС касалась в том числе арестов оппозиционных политиков. В «Грузинской мечте» утверждают, что речь идёт о двух политиках – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которые собирались участвовать в муниципальных выборах, но были арестованы за отказ явиться на заседание парламентской комиссии.

«Закон, на основании которого им назначили тюремное заключение сроком 7–8 месяцев, принят в Грузии ещё 30 лет назад и полностью соответствует европейским стандартам», – говорится в заявлении. – «Те, кто пришёл на заседание комиссии, не понесли никакого наказания».

Реакция на упрёки по поводу задержаний активистов

Партия отвергает обвинения в несправедливых задержаниях протестующих и вновь утверждает, что протесты конца 2023 года были попыткой насильственного свержения власти, якобы финансируемой из-за рубежа.

«Все хорошо знают, что попытку свержения легитимной власти поддерживали USAID, NED, EED и другие фонды, а также отдельные европейские и бывшие американские чиновники», – утверждает партия.

Ответ на призыв отменить спорные законы

В заявлении «Грузинской мечты» говорится, что законы, принятые в последнее время, направлены на защиту суверенитета от иностранного влияния. Призыв к их отмене трактуется как вмешательство во внутренние дела Грузии:

«Это грубое посягательство на парламентский суверенитет и оскорбление грузинского народа».

Критика европейской политики и поддержка Трампа

В документе содержатся многочисленные упрёки в адрес европейских стран. Упоминаются, в частности, политические процессы в Германии, Франции и Румынии, где, по мнению авторов, происходили настоящие политические репрессии. Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе говорил, что Грузия – один из лидеров на европейским континенте по уровню демократии.

«Грузинская мечта» утверждает, что «в своё время Deep State «намеренно отдалил Великобританию от Европейского союза»:

«На основе Brexit сформировался третий, обособленный центр, который служит реализации глобальной повестки «Глубинного государства». Следует вспомнить слова бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая подчёркивала, что сегодня страной управляет именно Deep State».

В заявлении подчёркивается поддержка президента США Дональда Трампа:

«Надеемся, что Дональд Трамп выполнит обещание и победит Deep State, что вернёт европейским странам суверенитет».

«Мы не нападаем ни на кого, но и не откажемся от защиты интересов страны, её суверенитета и идентичности», – говорится в заключении.