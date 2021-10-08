Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса с Филиппин.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". Один из основателей в 1993 году "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету". Тогда же Муратов стал главным редактором издания.

Муратов - третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него назраду получали правозащитник Андрей Сахаров и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв.

Мария Ресса за свою более чем 30-летнюю карьеру работала ведущим репортером CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы печати. В последние годы против неё возбуждали уголовные дела, связанные с её расследованиями и работой в должности руководителя интернет-портала Rappler.

В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.

Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.

Нобелевская премия впервые вручалась в 1901 году. Тогда её лауреатами стали швейцарский предприниматель и фактический инициатор создания Международного Красного креста Жан Анри Дюнан и французский политик и миротворец Фредерик Пасси.

Всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 1901-2020 годах премия мира присуждалась 101 раз. 19 раз комитет премии не находил достойного кандидата.