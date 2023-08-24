Лавров не ответил на вопрос о влиянии смерти Пригожина на дела РФ в Африке

Глава МИД России Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос корреспондента телеканала Настоящее Время о том, как может сказаться возможная смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на интересах Москвы в Африке.

Корреспондент Настоящего Времени адресовал вопрос Лаврову, когда министр с сопровождающими его лицами шли по коридору и направились к лифту во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге. «Откуда вы взялись-то?» - ответил министр, добавив нецензурное междометие.

В конце июня после неудавшегося наемники ЧВК «Вагнер» переместились на белорусскую территорию. Сам Пригожин ранее говорил, что в случае завершения деятельности ЧВК в войне против Украины, часть бойцов направится в Африку.

На днях в телеграм-каналах связанных с группой «Вагнер» появилось видеообращение Пригожин. В нем он сказал, что находится в одной из африканских стран. О том, где и когда именно снято видео, Пригожин не сообщил.

23 августа бизнес-джет, принадлежащий Пригожину потерпел крушение в Тверской области. В списке пассажиров были основатель ЧВК и командир наемников Дмитрий Уткин (позывной «Вагнер»).

Десять тел погибших доставлены в областное бюро судебно-медицинской экспертизы для опознания. Официально гибель Пригожина пока не подтверждена. Следствие не сообщало о том, какую версию катастрофы оно считает приоритетной. В СМИ и телеграм-каналах обсуждаются главным образом версии взрыва на борту или того, что самолет был сбит средствами ПВО.



Фрэнк Гарднер, журналист Би-би-си, специализирующийся на вопросах безопасности, пишет в твиттере со ссылкой на источники в британском военном ведомстве, что за крушением самолета стоит Федеральная служба безопасности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имел отношения к катастрофе.