Лавров: Запад объявил РФ «тотальную гибридную войну»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад объявил Москве «тотальную гибридную войну», последствия которой «почувствуют все без исключения». Лавров назвал действия Запада после российского вторжения в Украину «пещерным русофобским всплеском», заявил о «культуре отмены всего русского» и «государственном пиратстве» по отношению к российским активам на Западе.

Лавров выступил в Москве на заседании Совета по внешней и оборонной политике, в который входят лояльные Кремлю российские политологи и эксперты по внешней политике.

По словам Лаврова, сейчас определяется «место России в будущей архитектуре мироустройства», причем, по его мнению, в противостоянии с Западом Россия будет сближаться с такими странами, как Китая, Индия, страны Персидского залива и другие государства за пределами Европы и Северной Америки. О самой войне в Украине при этом российский министр практически не говорил.

Еще до начала российского широкомасштабного вторжения в Украину страны ЕС и США предупреждали Россию, что ответят на него санкциями и расширением помощи Киеву. Так и произошло. Страны Запада продолжают ужесточать санкции.

Министры иностранных дел стран «Группы семи» (G7), объединяющей США и другие крупные страны Запада, в субботу по итогам встречи в Германии призвали Китай отказаться от поддержки Москвы в конфликте с Украиной, указав, помимо прочего, что действия России влекут за собой масштабный продовольственный и энергетический кризис, который может затронуть множество стран за пределами региона конфликта - в том числе в Африке и Азии.

Страны «семерки» призвали принять срочные меры, чтобы разблокировать поставки зерна из Украины за рубеж. Утверждается, что в украинских портах скопилось 25 миллионов тонн пшеницы. Прекращение поставок зерна из Украины, по оценкам экспертов, может поставить ряд стран в Африке перед угрозой голода.

Министры также выступили за ужесточение санкций в отношении России, отказ от зависимости от российских энергоносителей, а также заявили, что их страны будут поставлять Киеву оружие «столько, сколько это потребуется». Они также вновь подтвердили, что не признают насильственное изменение границ Украины, в том числе аннексию Крыма Россией.