5 лет тюрьмы и штраф — с Ираклием Гарибашвили заключено процессуальное соглашение

Прокуратура Грузии сообщила о заключении процессуального соглашения с обвиняемым экс-премьером Ираклием Гарибашвили. В заявлении ведомства указано, что в качестве вида и меры наказания ему назначено лишение свободы сроком на 5 лет.

Гарибашвили, обвиняемый в легализации доходов в особо крупном размере, в качестве дополнительного наказания должен уплатить штраф в размере 1 миллиона лари. Кроме того, в пользу государства будет конфискована денежная сумма, «полученная в результате преступной деятельности и изъятая в ходе обыска его жилого дома».

«Ираклий Гарибашвили признаёт совершённое преступление и соглашается с условиями процессуального соглашения. Ходатайство прокуратуры о процессуальном соглашении суд уже удовлетворил», — сказано в заявлении.

Генеральный прокурор Грузии Георгий Гваракдзе ранее заявил, что, находясь на государственной должности, Гарибашвили «тайно и завуалированно осуществлял различную предпринимательскую деятельность», получая доходы нелегального происхождения в особо крупном размере, а также указывал недостоверные данные в декларациях о имущественном положении.

В результате обыска, проведённого 17 октября 2025 года, в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 млн долларов США.

24 октября 2025 года суд избрал в отношении Гарибашвили меру пресечения в виде залога в размере 1 млн лари, который был обеспечен недвижимостью. Кроме того, ему был запрещён выезд из страны.

Заседание по делу экс-премьера ранее было отложено и должно было состояться 12 февраля.