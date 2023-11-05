15-летний сын Кадырова получил должность в службе безопасности Чечни

15-летний сын Рамзана Кадырова Адам назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. Об этом сообщили в телеграм-каналах министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

6 октября мальчик получил звание Героя Чеченской республики. Позднее он был награжден вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык» – «за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», а также высшим орденом Карачаево-Черкесии «За заслуги перед республикой». Сообщалось, что чеченское руководство просило многие кавказские республики «поддержать» Адама Кадырова, однако власти Адыгеи и Кабардино-Балкарии отказались присуждать ему свои национальные награды.

В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором Адам избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший одобрил эти действия.

Политологи считают, что, награждая и продвигая на государственные должности 15-летнего Адама, Рамзан Кадыров представляет его в качестве своего возможного преемника на посту главы Чечни.