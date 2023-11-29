16-летний сын Рамзана Кадырова стал «куратором» батальона Минобороны

16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал «куратором» недавно созданного чеченского батальона имени шейха Мансура, ему также вручили звезду этого батальона. Чем именно он будет заниматься в подразделении, который входит в структуру Минобороны, – неизвестно. Ранее Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, после этого он получил звание Героя Чечни и еще ряд госнаград других российских регионов.
У Кадырова-младшего «есть необходимые способности и навыки», чтобы курировать батальон, написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. «Закономерным результатом значительных заслуг в отстаивании религиозных ценностей» назвал это назначение депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
Батальон имени шейха Мансура возглавляет фигурант дела об убийстве российского политика Бориса Немцова Руслан Геремеев.
- 15 августа в СИЗО Грозного Адам Кадыров избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Полиция отказалась возбуждать дело, так как у сына главы Чечни еще не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности.
- После этого он получил звание героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден «Даймехкан Сий» («Гордость нации») и религиозные ордена «За заслуги перед Уммой» и «За служение религии Ислам» I степени, медаль «Трудовая доблесть России» и «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени.
- В ноябре Министр здравоохранения Чечни Адам Алханов заявил, что Адам Кадыров возглавил «отдел обеспечения безопасности главы Чечни». На тот момент ему было 15 лет.
- Третий сын главы Чечни не раз оказывался в центре скандалов федерального масштаба. В детстве Адам Кадыров ограничивался насилием на ринге, а с началом вторжения в Украину стал появляться на публике с оружием и участвовать в пропаганде войны. Сайт Кавказ.Реалии подробно рассказывал, как в республике продвигают его образ.
- О создании батальонов имени Шейха Мансура и Байсангура Беноевского Рамзан Кадыров заявил в октябре. Сайт Кавказ.Реалии рассказывал, зачем власть в Чечне использует имена лидеров горского сопротивления времен завоевания Кавказа и как это помогает пропаганде Кадырова.