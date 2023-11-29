16-летний сын Рамзана Кадырова стал «куратором» батальона Минобороны

16-летний сын главы Чечни Адам Кадыров стал «куратором» недавно созданного чеченского батальона имени шейха Мансура, ему также вручили звезду этого батальона. Чем именно он будет заниматься в подразделении, который входит в структуру Минобороны, – неизвестно. Ранее Адам Кадыров избил в СИЗО Грозного обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля, после этого он получил звание Героя Чечни и еще ряд госнаград других российских регионов.

У Кадырова-младшего «есть необходимые способности и навыки», чтобы курировать батальон, написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. «Закономерным результатом значительных заслуг в отстаивании религиозных ценностей» назвал это назначение депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Батальон имени шейха Мансура возглавляет фигурант дела об убийстве российского политика Бориса Немцова Руслан Геремеев.