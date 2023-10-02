24-летняя дочь Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чечни

24-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат станет вице-премьером Чеченской республики по социальным вопросам. Предложение выдвинул председатель парламента Чечни Муслим Хучиев на расширенном заседании правительства республики. Рамзан Кадыров одобрил это решение.

Айшат Кадырова с 21 года была заместителем министра культуры Чечни, через год заняла и сам пост министра. Она носит звание заслуженного работника культуры республики. У нее есть медаль ордена «За заслуги перед отечеством», медали «За защиту прав человека», «За заслуги перед Чеченской республикой», за «вклад в развитие» региона по случаю его 100-летия, орден Дружбы от самопровозглашенной «ДНР» и высшая награда Чечни – орден Кадырова.

«Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы», - написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.