Новости
«Левада»: Навальный занял второе место в рейтинге «Человек года»
Политик Алексей Навальный занял второе место в рейтинге «Человек года», следует из опроса «Левада-центра» (Минюст внес организацию в реестр иностранных агентов). В прошлом году он занимал пятое место.
На первом месте оказался президент России Владимир Путин – его назвали человеком года 26% респондентов. Второе место разделили Алексей Навальный и министр обороны России Сергей Шойгу – за них проголосовали по 5% опрошенных. По 4% набрали глава МИД Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин и президент Беларуси Александр Лукашенко.
По 2% опрошенных назвали людьми года главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По одному проценту получили рэпер Моргенштерн, актриса Юлия Пересильд, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и член КПРФ Николай Бондаренко.
В пятерку самых важных событий 2021 года вошли пандемия коронавируса и связанные с ней события, авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, стрельба в образовательных учреждениях, пожары в Якутии и выборы в Госдуму России.
Другие новости дня
«Кувшины» на тбилисской набережной вновь выставили на продажу
Национальное агентство госимущества Грузии в очередной раз объявило аукцион по продаже зданий «кувшины» на тбилисской набережной в парке Рике. Это пятая попытка приватизации данного объекта недвижимости.
По сравнению с предыдущим аукционом цена снижена на 17,5 миллиона лари и на 65 миллионов лари по сравнению с первоначальным предложением. Аукцион завершится через 13 дней.
Недвижимость продается в рамках кампании «100 инвестиционных предложений для бизнеса», сообщает Общественный вещатель Грузии.
Аслан Бжания на пресс-конференции подвел итоги года
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подвел итоги года на пресс-конференции. Отвечая на вопрос о достижениях и проблемах, которые были в этом году, Бжания отметил, что Абхазия испытывала проблемы с распространением коронавирусной инфекции, а также трудности в энергетической сфере.
Как пишет «Апсныпресс», из положительных моментов абхазский лидер отметил исполнение бюджета, возросший турпоток и увеличение сборов налоговых и таможенных платежей.
Бжания также сообщил, что в ближайшие три года будет потрачено около 800 млн рублей на цифровизацию процессов администрирования налогов и таможенных платежей.
«Мы будем внедрять цифровые технологии, и российские коллеги нам в этом помогут. Это даст ощутимый результат. Уже много лет исправно платят налоги одни и те же люди, как и оплачивают электричество, в то время как другие скрывают свои доходы. Ситуацию надо менять», – сказал Бжания.
Он также сообщил, что в этом году власти оказали помощь 5700 человек на сумму свыше 400 млн рублей. Повышение заработной платы за последние два года составило 60%. На 70% повышена зарплата сотрудникам министерства внутренних дел. На 75% повышена зарплата сотрудникам Службы госбезопасности. Свыше ста автотранспортных средств приобретено для МВД.
«Государство будет предпринимать максимум усилий, чтобы повышать и дальше заработную плату сотрудникам правоохранительных органов. Сегодня она уже с 12 тысяч поднялась до 20 тысяч, но и этого недостаточно. Работа у сотрудников очень сложная», – сказал Бжания.
Также он сообщил, что по Госпрограмме «Жилище» в этом году более 30 семей смогли приобрести жилье.
Бжания обратил внимание на вопросы туризма, который должен стать ориентиром для развития Абхазии. Он отметил, что запланировано и реализуется много проектов в этой области и уже удалось достичь немалых результатов.
Важным проектом он назвал строительство крупного гостиничного комплекса в Пицунде, который привлечет значительное количество туристов, в том числе и обеспечит пассажиропоток для аэропорта, работа над открытием которого активно ведется правительством.
В связи с развитием туризма Бжания отметил и важность упрощения процедуры пересечения де-факто границы с Россией. В этом направлении также ведется работа, заявил он.
ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию «Мемориала»
Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений судов о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" (обе организации внесены в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителей "Мемориала".
Одной из причин ликвидации организаций стали обвинения в нарушении закона об иностранных агентах, а именно, отсутствие соответствующей маркировки на материалах. Минюст и прокуроры утверждали, что "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента.
В ЕСПЧ указали, что ликвидация организаций может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об иностранных агентах, которую "Международный мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и другие российские НКО подавали в ЕСПЧ в 2013 году.
- Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации "Международного Мемориала".
- Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.
В России часть иностранцев обязали проходить обязательные медосмотры
В России с 29 декабря вступили в силу изменения в законодательство, которые обязывают прибывающих в страну более чем на 3 месяца иностранцев проходить медицинские проверки, в том числе исследования на заболевания, передающиеся половым путём.
Новыми требованиями предусмотрены также дактилоскопия и фотографирование. Медосмотр включает тест на наличие инфекционных заболеваний, в частности, ВИЧ, а также наркотической зависимости, отмечает издание РБК.
Как пояснили в МВД, трудовые мигранты должны пройти все процедуры в течение 30 дней с даты въезда, а иностранцы, которые приехали в Россию на срок более 90 дней без цели устроиться на работу, в течение трёх месяцев.
Согласно приказу министерства внутренних дел, трудовые мигранты, прошедшие процедуру дактилоскопии, начнут получать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук.
Сдавать отпечатки пальцев и проходить медосмотр не нужно гражданам Беларуси, детям младше шести лет, должностным лицам международных организаций, владельцам дипломатических и служебных паспортов и ряду других категорий граждан.
Президент Владимир Путин подписал закон 1 июля. В иностранном бизнес-сообществе указывали, что новые меры могут спровоцировать отъезд из страны менеджеров и других представителей сферы. Критики изменений также заявляли, что вступившие в силу требования позволят властям расширить сбор данных об иностранцах, что может негативно отразиться на сотнях тысяч мигрантов в стране.
В ООО «Москва Резорт» говорят, что получили 45 га в Пицунде на правах аренды
В ООО «Москва Резорт» заявляют, что земельный участок в Пицунде, на котором планируется строительство гостиничного и апартаментного комплекса, предоставлен компании на правах аренды.
Авторы обращения говорят, что слова из выступления экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева «трактуются неверно и вырваны из контекста»
«В 2006 году, учитывая дружеские отношения между Республикой Абхазия и правительством Москвы, Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия был принят специальный отдельный закон, в соответствии с которым имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР был передан в собственность компании, которая представляла правительство Москвы. Вместе с имущественным комплексом к данной компании перешли права пользования на земельный участок, на котором и планируется строительство гостиничного комплекса «Москва Резорт». Впоследствии данная компания реализовала имущественный комплекс непосредственно правительству Москвы. Собственник объекта произвел полный снос всех зданий и сооружений на участке, учитывая их аварийное состояние. В 2021 году компания ООО «Москва Резорт» компенсировала правительству Москвы все ранее понесенные расходы с учетом инфляции, тем самым получив право на дальнейшую реализацию проекта», – сказано в заявлении.
В компании говорят, что именно эти затраты Ткачёв и имел в виду, когда говорил о приобретении земельного участка на территории Абхазии.
«Впоследствии ООО «Москва Резорт» предоставлен данный земельный участок на условиях аренды в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Компания ООО «Москва Резорт» зарегистрирована в Минюсте Абхазии в полном соответствии с Гражданским кодексом Республики Абхазия, а мы, учредители и руководство, – все без исключения являемся гражданами Республики Абхазия и, соответственно, очень бережно относимся к нашей природе, что, безусловно, прослеживается в представленном 27 декабря проекте», – говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, в Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:
«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».
Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республии Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».
В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.
Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.
Путин предложил лишать гражданства за тяжкие преступления
Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму закон "О гражданстве РФ". В нём глава государства предложил изменить критерии получения и лишения российского гражданства. Текст закона размещён в электронной базе Госдумы.
Путин предлагает ввести институт прекращения российского гражданства вместо отмены решений о приеме в гражданство. Также предлагается лишать приобретённого гражданства за тяжкие преступления, например терроризм, преступления связанные с наркотиками и преступления против государства. Путин предложил передать МВД полномочий по прекращению российского гражданства.
В законе говорится о процедуре упрощённого получения гражданства России. Она распространяется на 20 категорий, среди которых: граждане бывшего СССР и их дети, граждане иностранных государств, чьи близкие родственники-россияне проживают на территории России, потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза. В законе предлагается предоставлять упрощенное гражданство при наличии в браке одного общего ребенка.
Путин также предлагает расширяются полномочия президента России в вопросах связанных с лицами, которые имеют право получить гражданство в упрощенном порядке. Глава государства сможет определять такие категории лиц в любых целях, а не только в гуманитарных. Президент также получит возможность прекращать гражданства детей, которые находятся под опекой граждан иностранных государств, независимо от места их проживания.
МИД РФ назвал «красной линией» размещение ударных систем НАТО в Грузии
Размещение на территории Грузии ударных систем НАТО станет для России «красной линией» из-за непосредственной угрозы безопасности, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что Москва выступает за мирное сосуществование и равноправное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на разрыв дипломатических отношений между странами.
«Вступление Грузии в НАТО и размещение на ее территории ударных систем вооружений является для нас «красными линиями», поскольку такие действия коренным образом изменят военно-политический расклад сил на Южном Кавказе и создадут непосредственную угрозу безопасности России и ее союзников в регионе», – сказал Руденко.
Ранее глава ведомства Сергей Лавров также заявлял, что Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии».
- Российские власти 17 декабря представили свои предложения по гарантиям безопасности, которые они хотели бы обсудить с США. Москва рассчитывает на обещание, что не будет дальнейшего расширения НАТО на восток, и что военная активность НАТО в Восточной Европе будет ограничена, включая взаимодействие с Украиной и Грузией.
- Соединённые Штаты заявляют, что не отказываются от диалога, но подчёркивают, что он должен вестись с участием союзников. Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединённые Штаты намерены вынести на обсуждение «свою озабоченность действиями России, которые, как они считают, наносят ущерб коллективным интересам и ценностям США». И Вашингтон, и руководство Североатлантического Союза подчёркивают, что отношения Украины и НАТО определяют только Киев и 30 государств-членов западного военно-политического блока.
- Переговоры США и России по контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной, сообщили в Белом доме.
В МИД РФ вновь назвали предпосылки для возобновления полетов в Грузию
Запрет авиакомпаниям РФ летать в Грузию отменят, когда для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе связанные с эпидситуацией, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 при решении вопросов возобновления авиасообщения с отдельными иностранными государствами мы ориентируемся прежде всего на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в той или иной стране, а также рекомендации профильного ведомства – Роспотребнадзора», – сказал он.
Руденко добавил, что в случае с Грузией следует учитывать еще и политические факторы, но запрет на авиасообщение носит временный характер и может быть отменен, что известно грузинской стороне.
«Напомню, введенный в июле 2019 года... запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки с территории России на территорию Грузии был вынужденной мерой, принятой в ответ на известную антироссийскую провокацию, устроенную грузинскими радикалами. Носит она временный характер и будет отменена, как только для этого будут созданы необходимые предпосылки, в том числе эпидемиологическая. Они хорошо известны грузинской стороне, так что нет необходимости их повторять», – подчеркнул он.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Сессию югоосетинского парламента перенесли на неопределенный срок
Сессию парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, на которой планировать рассмотреть закон о бюджете на 2022 год, перенесли на более поздний срок.
Как пишет агентство «Рес», в повестке дня также значились проект Госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2022-2025 годы и ряд других важных вопросов.
В работе заседания должен был принять участие югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
По словам оппозиционера Давида Санакоева, в повестку дня президиума были внесены вопросы, не готовые для вынесения на сессию.
«Доводы депутатов о том, что в повестку президиума парламента включены вопросы, не готовые к вынесению на заседание парламента, были услышаны председателем парламента. Он обратился к представителям президента и правительства, чтобы они довели до своих руководителей проблемы, возникшие на президиуме парламента», – пишет Санакоев в соцсети Facebook.
В Абхазию доставили 1500 доз российской вакцины «Спутник Лайт»
Министерство здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия закупило 1500 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает пресс-служба ведомства.
Препарат уже доставлен в Абхазию и с соблюдением температурного режима хранится на складе Минздрава.
По информации ведомства, желающие пройти ревакцинацию с завтрашнего дня могут обращаться в прививочные пункты.
Как сообщалось ранее, жители Абхазии смогут вакцинироваться и в праздничные выходные дни: 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января.
В Грузии продавали просроченную продукцию с мусорной свалки
Четверо сотрудников мусорной свалки в регионе Квемо Картли на востоке Грузии задержаны по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает Следственная Службы Минфина Грузии.
По данным следствия, обвиняемые в обмен на деньги систематически реализовывали со свалки непригодные для использования и предназначенные для уничтожения просроченные мясные продукты и кондитерские изделия. Среди просроченной продукции были товары грузинских и иностранных компаний, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сотрудники Минфина изъяли из дома одного из частных лиц 1115 кг просроченных кондитерских изделий и 1105 кг просроченной мясной продукции, приобретенной у сотрудников свалки.
Расследование ведется по статьям 198, 220 и 221 Уголовного кодекса Грузии — «изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции», «злоупотребление полномочиями», «коммерческий подкуп».
Максимальное наказание за преступление составляет от 4 до 6 лет лишения свободы.
Netflix в России обяжут показывать Первый канал и телеканал «Спас»
Роскомнадзор внёс стриминговый сервис Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Это означает, что в России онлайн-кинотеатр должен будет соблюдать местные законы для стриминга. В частности: обеспечивать показ гарантированных государственном телеканалов. А в перспективе — защищать зрителей от "гей-пропаганды" и ненормативной лексики.
Запись о включении сервиса в реестр появилась на сайте регулятора во вторник. В мае внести Netflix в список потребовала от Роскомнадзора Ассоциация интернет-видео, объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (IVI, Okko и Megogo), писала газета "Ведомости". По закону, в реестр должны включаться все видеосервисы со 100 тысячами посетителей из России в день.
Законодательство требует от таких сервисов с весны обеспечить пользователям показ каналов эфирного телевидения и трансляцию радиостанций, включённых в состав так называемых мультиплексов — цифровых пакетов, трансляцию которых гарантирует государство. В первый мультиплекс, в частности, входят Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Общественное телевидение России. Во второй — православный телеканал "Спас", телеканал министерства обороны "Звезда" и канал Союзного государства России и Беларуси “Мир”.
Кроме того, Netflix обязан будет делиться с государством статистикой по просмотрам в России. Помимо этого, Роскомнадзор готовит запрет для онлайн-кинотеатров на ненормативную лексику и пропаганду "нетрадиционного секса".
Netflix в России работает в партнёрстве с "Национальной медиагруппы". В её пресс-службе "Известиям" сообщили, что совместное предприятие стриминга и НМГ "обеспечило соблюдение требований российских законов".
Шалва Папуашвили избран председателем парламента Грузии
Депутаты парламента Грузии избрали Шалву Папуашвили председателем законодательного органа. За кандидатуру Папуашвили проголосовали 88 парламентариев, один был против. Как пишет Общественный вещатель, для избрания председателя парламента было необходимо 76 голосов, регистрацию прошли 104 депутата.
Перед голосованием Шалва Папуашвили обратился к коллегам и ответил на их вопросы. По словам Папуашвили, он сделает все возможное, чтобы достойно служить стране и народу. Он также поблагодарил бывшего председателя парламента Каху Кучава.
«Спасибо парламентскому большинству за выдвижение меня на должность председателя парламента и за выраженное доверие. Это большая честь и ответственность перед обществом и нашей политической командой. Поэтому я сделаю все возможное, чтобы достойно служить нашей стране и народу. Большое спасибо Кахе Кучава, который в политически сложное время достойно возглавлял парламент и смог консолидировать парламентскую жизнь», – заявил Шалва Папуашвили.
Каха Кучава подал в отставку с поста председателя парламента Грузии 24 декабря. Он заявил, что остается членом правящей команды и будет работать над «очень важным проектом», детали которого станут известны в будущем году.
США и ЕС осудили решение суда о ликвидации общества «Мемориал»
Соединённые Штаты и правительства ряда других стран Запада, наряду с правозащитными структурами, осудили решение Верховного суда России о закрытии международного историко-просветительского общества "Мемориал" - одной из старейших и уважаемых правозащитных организаций (признанной в РФ НКО-иноагентом).
"Мы призываем российские власти остановить нападки на независимые голоса и преследования тех, кто защищает права человека. Мы выражаем солидарность с теми, кто подвергся репрессиям за реализацию своих законных прав на свободу выражения, объединений и мирных собраний", - заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс. В Вашингтоне указали также на тревожные опасения, связанные с рассмотрением в России схожего иска - о ликвидации центра "Мемориал".
Министерство иностранных дел Германии назвало решение российского суда "более чем непостижимым", добавив, что оно идёт вразрез с международными обязательствами по защите фундаментальных гражданских прав. "К обоснованной критике со стороны таких организацией, как "Мемориал", следует прислушиваться. Решение вызывает у нас большую озабоченность не в последнюю очередь потому, что оно лишает пострадавших от притеснений и репрессий их права быть услышанными", - говорится в заявлении германского ведомства.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал в твиттере, что "Мемориал" играет важную роль в сохранении памяти о политических репрессиях и о нарушениях прав человека. Он отметил, что "способность критически оценивать свое прошлое важна для здорового развития и прогресса любого общества".
"Мемориал – сердце и душа российского правозащитного движения", - подчеркнул исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот, также упомянув о тревоге за судьбу связанного с обществом "Мемориал" одноимённого правозащитного центра. "Мы опасаемся, что партнёрская организация "Мемориала", которая помогает пострадавшим от современных репрессией, может стать следующей", - сказал Рот.
В заявлении директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчёркивается, что "Международный Мемориал" – уважаемая правозащитная организация, которая неустанно работала над документированием зверств и политических репрессий в годы правления Сталина и других советских лидеров.
28 декабря Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры с требованием ликвидировать общество "Мемориал". Обвинение утверждает, что правозащитная организация нарушает закон об "иноагентах", дискредитирует власть и "создает ложный образ СССР".
В среду в Мосгорсуде состоялись вторые слушания по существу аналогичного иска столичной прокуратуры о ликвидации правозащитного центра "Мемориал", также признанного в России НКО-иноагентом. В итоге суд принял решение ликвидировать организацию. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма".
Правозащитники все претензии отвергают.
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»
Московский городской суд принял решение ликвидировать признанный в России НКО-иноагентом правозащитный центр "Мемориал".
С иском в суд обратилась московская прокуратура. Минюст и прокуроры утверждали, что центр "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента, а именно - не маркировал свои публикации. По мнению прокурора, это вызывает депрессию у россиян.
Кроме того, из иска следует, что прокуратура нашла в публикациях правозащитного центра "признаки оправдания терроризма". На сегодняшнем заседании прокурор заявил, что правозащитный центр "поддерживал все протесты" и способствовал "формированию негативного восприятия" российских судов.
Также в вину "Мемориалу" вменяли партнерские отношения с правозащитным проектом "ОВД-Инфо"(включён в реестр "иноагентов"), который, по мнению обвинения, занимается оправданием экстремизма.
Правозащитники отвергали все претензии в свой адрес.
"Вся наша деятельность на протяжении 30 лет была направлена на защиту граждан России, гражданского общества и государства. [Ее запрет] подтвердит, что политическое преследование является одним из системных факторов [политики государства]", — сказал глава правозащитного центра Александр Черкасов.
Выступивший в прениях адвокат Илья Новиков обратил внимание на то, что истцы злоупотребляют правом, что подача исков о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" в один день — не совпадение, и что организацию хотят ликвидировать по политическим мотивам.
- Накануне Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал". Его и одноименный правозащитный центр российские власти считают иностранными агентами
- Против требования властей ликвидировать одну из старейших правозащитных организаций России выступили несколько нобелевских лауреатов, учёные, писатели и музыканты с мировым именем, а также США, Евросоюз и Совет Европы.
Глава Конституционного суда РФ допустил возрождение смертной казни в России
Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин допустил возможность возвращения в России смертной казни. Однако считает такое развитие событий маловероятным.
Как написал Зорькин в своей новой книге "Конституционное правосудие: процедура и смысл", которая опубликована на сайте суда, введение моратория на высшую меру наказания в своё время стало уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны.
Вопрос о применении высшей меры наказания не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства, считает Зорькин. По его словам, многое зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка". Введенный в стране мораторий на смертную казнь он назвал "уступкой, отходом от требований правового принципа равенства". "Очень надеюсь, что сделанный нашей страной отход от права в сторону тех нравственных и религиозных воззрений, которые стоят на позициях принципиального отказа от смертной казни, пройдет для России успешно", - написал глава КС.
В 2017 году глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что отмена действующего в России моратория на смертную казнь могла бы считаться допустимой только по итогам референдума.
В России смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение высшей меры наказания. В 2009 году Конституционный суд окончательно запретил судам выносить смертные приговоры.
Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.
Уроженец Абхазии обвиняется в оправдании уехавших в Сирию боевиков
Верховный суд субъекта РФ – Республики Адыгея оставил в силе продление меры пресечения жителю аула Кошехабль, обвиняемому в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Подробности дела стали известны из апелляционного определения, пишет сайт Кавказ.Реалии.
Имеющий двойное гражданство уроженец Абхазии (его имя суд не разглашает), согласно версии управления ФСБ по Адыгее, разместил в социальной сети «Одноклассники» публикацию, оправдывающую действия боевиков в Сирии.
Проведенная по заказу следствия экспертиза подтвердила, что высказывания содержат признаки оправдания деятельности международных исламских террористических организаций, а также «положительную оценку деятельности исламских террористических организаций на территории Российской Федерации». Публикацию заметки подтверждают два секретных свидетеля ФСБ.
Обвиняемый дал подробные показания, но считает обвинение необоснованным. Поручителем за него выступил имам Кошехабльской мечети Адыгеи и работник Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Несмотря на это, Верховный суд республики оставил в силе продление меры пресечения в виде ареста, не став менять ее на более мягкую.
Обвиняемому грозит штраф от 300 тысяч до полумиллиона рублей или от пяти до семи лет лишения свободы.
- Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону суд признал 17-летнюю уроженку города Зеленокумска в Ставропольском крае виновной в подготовке самоподрыва в Грозном и приговорил ее к шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.
- Южный окружной военный суд признал жителя Астрахани Андрея Агафонова виновным в оправдании терроризма и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда. По версии следствия, в марте 2019 года Агафонов в интернете обсуждал совершенный в том же году теракт в Новой Зеландии.
- Родственники жителя Ставрополья Гегама Ростомяна, обвиняемого в хранении наркотиков и участии в запрещенной экстремистской организации, обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на несправедливое расследование его дела и на пытки, которым, по словам Ростомяна, его подвергали, вынуждая дать признательные показания.
В США и Франции отмечен высокий прирост заболевших COVID-19
США и Франция сообщили о самом высоком суточном приросте заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 за всё время пандемии.
По информации американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, в понедельник в Соединённых Штатах было зарегистрировано более 440 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Власти одновременно отмечают, что цифра может не отражать реальной ситуации, так как празднование Рождества внесло изменения в работу центров по тестированию.
Во Франции антрирекорд по заболевшим был зафиксирован во вторник – почти 180 тысяч новых случаев. Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран предупредил, что на начало января заражений может быть 250 тысяч за сутки.
28 декабря рост заболеваемости также был отмечен в Италии, Греции, Португалии и Англии, пишет "Би-би-си".
Всемирная организация здравоохранения заявляла о сохраняющемся высоком риске заражений штаммом коронавируса "омикрон" и тревожных показателях в своих еженедельных отчётах.
Согласно отчёту ВОЗ за вторник, число новых заражений коронавирусом посредством различных штаммов в Европе увеличилось за неделю на 57%, в американском регионе – на 30%. "Омикрон", который эксперт считают более заразным, чем все предыдущие варианты, судя по предварительным выводам, снижает опасность госпитализации заболевшего на 30-70%, если сравнивать его со штаммом "дельта". Однако, опасения относительно перегрузки больниц сохраняются из-за быстрого распространения "омикрона".
Впервые штамм коронавируса "омикрон" был выявлен в ноябре на юге
Африки.
В Грузии от коронавируса за сутки скончался 61 пациент
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 61 пациент. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 13 707.
За сутки в стране выявили 2514 новых случаев коронавируса. Накануне провели 46 059 тестов: PCR-тестов – 19 359, экспресс–тестов на антиген – 26 700.
Выздоровели еще 2711 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 930 544, выздоровевших – 890 733.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 5,46%, за последние 14 дней составляет 5,65%, за неделю – 5,09%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 720 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 495 435.
В Абхазии разгорелся скандал из-за слов Ткачева о покупке 45 га земли в Пицунде
В Абхазии разгорелся скандал из-за высказывания экс–губернатора Краснодарского края и бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. 27 декабря, говоря о строительстве гостиничного и апартаментного комплекса «Москва Резорт» в Пицунде, он заявил:
«Уникальное место, 45 гектаров, которые нам удалось приобрести, выкупить, и я думаю, что это место достойно такого проекта».
Согласно Конституции и гражданскому кодексу самопровозглашенной республики Абхазия, земля является собственностью народа Абхазии и не подлежит купле-продаже. Пользователи соцсетей предположили, что абхазские власти передали Ткачеву территорию незаконно. Кроме того, по информации Telegram-каналов, репортаж с заявлением Ткачева был удалён из соцсетей телеканала «Абаза ТВ».
В общественном союзе ветеранов и граждан Абхазии «АИААИРА» потребовали от властей дать объяснение по поводу высказываний Ткачева. Авторы заявления не исключают проведения акций протеста и Всенародного схода.
«Мы неоднократно заявляли, что мы против продажи недвижимости и земли. Нас убеждали представители власти, что о продаже недвижимости и земли речь не идет, а идет речь о привлечении инвесторов. На самом же деле здесь идет торговля земли в колоссальных масштабах. Абхазию выставили на торги и аукцион», – сказано в заявлении.
Председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава заявил Абхазскому телевидению, что ранее на данном участке земли располагался имущественный комплекс недостроенного пансионата бывшего Госплана СССР. Кубрава говорит, что 6 октября 2006 года был принят закон «О недостроенном пансионате бывшего Госплана СССР». Территория была передана мэрии Москвы, которой тогда руководил Юрий Лужков.
«Такой закон был принят (в 2006 году). Мы в собственность передали мерии Москвы. В соответствии с «Законом о земле» и Гражданским кодексом, когда передается строение, то земля под ним, естественно, передается в бессрочное пользование. Т.е. право бессрочного пользования было предоставлено им. По всей вероятности [я с Ткачевым не говорил и этих материалов не видел], он имел в виду, что это право бессрочного пользования они (мэрия Москвы – ред.) ... сделали переуступку Ткачеву и его организации. Я так понял этот вопрос. В классическом варианте речи о продаже земли там нет», – сказал Кубрава.
Презентация проекта пятизвездочного отеля «Москва резорт» прошла в конференц-зале абхазского Кабмина. На строительство отеля, начало которого запланировано на конец 2022 года, собираются отвести три года, а располагаться он будет на территории в 45 гектаров у берега моря и западной части сосновой рощи в Пицунде.
В июле текущего года общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики Аслану Бжания в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Бжания заявил, что этот вопрос был обозначен президентом России Владимиром Путиным.
Глава Пензенской области выплатил заму премию за отказ от взятки
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выплатил премию вице-губернатору Сергею Федотову за то, что тот отказался от взятки в три миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Размер премии составил 47 тысяч 200 рублей. Федотов был премирован в соответствии с законом о денежном содержании государственных служащих Пензенской области, отметили в пресс-службе. Федотов перечислил премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам "Русфонд".
В середине декабря следственное управление региона возбудило уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу после того, как чиновница Каменского района решила купить должность главы районной администрации. Она попыталась передать три миллиона рублей вице-губернатору Федотову, но тот отказался. Глава региона выразил благодарность вице-губернатору за "принципиальную позицию" и пообещал премировать Федотова.
Китай: спутники SpaceX могли столкнуться с космической станцией
Китай обвинил компанию Илона Маска Space X в том, что ее спутники создали угрозу безопасности китайской космической станции, находящейся на околоземной орбите.
В ноте, направленной Генеральному секретарю ООН, Китай сообщает о двух случаях в июле и октябре нынешнего года когда китайской космической станции пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновений со спутниками Starlink, которые, согласно китайской стороне, совершали беспорядочные движения вблизи станции. Пекин напоминает, что в соответствии с договором о космосе, подписанном в 1967, государства несут ответственность за действия в космосе как государственных, так и частных компаний, базирующихся на их территории.
Сейчас на орбите действует около 1800 спутников Starlink, которые предоставляют доступ к скоростному интернету в почти двух десятках стран. У нее есть разрешение от властей США на запуск 12 тысяч спутников. По словам Илона Маска, компании SpaceX потребуется около 30 тысяч спутников для осуществления планов предоставления выхода в интернет практически из любой точки Земли.
SpaceX не комментировала претензии Китая.
МИД Украины призвал власти Грузии не возвращать Саакашвили в тюрьму
Министерство иностранных дел Украины призвало власти Грузии не возвращать бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, имеющего также украинское гражданство, обратно в тюрьму из военного госпиталя, где он проходит реабилитацию после голодовки.
«Вчерашние попытки перевезти Михаила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное заведение предприняты неправильно. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ведомство призвало власти Грузии «относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью», пишет ТАСС. Украинские дипломаты в Грузии продолжают держать ситуацию на особом контроле, поддерживают постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили, консул Украины в Грузии в среду будет допущен к Саакашвили, отмечается в заявлении.
«Грузинская сторона должна позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования», – заявляет МИД Украины.
«Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям, для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна», – говорится в сообщении.
Родные и близкие Саакашвили в понедельник вечером стали заявлять, что их не пускают к бывшему президенту и этот запрет, вероятно, связан с тем, что его планируют перевести обратно в тюрьму. Позже бывшего президента навестила представитель омбудсмена Грузии Анна Джаниашвили, которая заявила, что Саакашвили действительно пытались перевести в тюрьму, однако он стал сопротивляться и потерял сознание. Во вторник пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии сообщила, что временно отложила перевод Саакашвили из-за проблем со здоровьем.
Россия выдаст Беларуси еще одного участника протестов против Лукашенко
Россия выдаст белорусским властям участника протестов против режима Лукашенко Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции.
Подлобникова задержали в Беларуси 9 августа прошлого года после уличного шествия в городе Жлобин. Спустя трое суток пребывания в отделе милиции его отпустили. Позже он уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей в мае текущего года. В данный момент Подлобников находится в следственном изоляторе в подмосковной Коломне.
Как сообщила адвокат задержанного Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых. «Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство», - считает Красова.
Это уже не первый случай, когда Москва задерживает, а затем, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, выдает Минску участников протестов против режима Александра Лукашенко.
В частности, в июле российские власти выдали бойца ММА Алексея Кудина, которого на родине обвиняли в сопротивлении милиции. В итоге Кудина приговорили к 2,5 года колонии. А в сентябре Россия выдала оппозиционера Сергея Непогоду - его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов.
- Массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция требовала отставки Лукашенко и проведения новых выборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов. В итоге протесты были жестоко подавлены властями, а в стране начались самые массовые в истории страны репрессии.
- По данным правозащитников, к настоящему времени более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям, не менее восьми человек при подавлении протестов погибли. Власти возбудили более тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.