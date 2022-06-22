Журналиста Макса Левина убили российские военные – «Репортеры без границ»

Украинский фотограф и документалист Макс Левин и его друг – боец ВСУ – Алексей Чернышев, предположительно, были убиты российскими военными в марте в лесу под Киевом.

К такому выводу пришли в организации "Репортеры без границ" после тщательного изучения обстоятельств гибели журналиста и найденных улик.

По версии расследователей, Левин пошел в лес, чтобы вернуть свой дрон. Там его заметили российские военные, оккупировавшие часть территории в Киевской области. В организации считают, что убийству журналиста мог предшествовать допрос с пытками.

"Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства однозначно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки", – заявил генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар.

Сотрудникам организации "Репортеры без границ" удалось определить место убийства Левина благодаря представителям сил безопасности Украины. На месте гибели документалиста до сих пор находится обугленный "Форд Маверик", принадлежащий Левину. "Репортеры без границ" обнаружили в машине 14 отверстий от пуль, а также нашли на месте несколько пуль и удостоверение личности Чернышева.

Левин три недели числился пропавшим без вести. 13 марта он вместе с Алексеем Чернышевым, военным и в прошлом фотографом, отправился в район села Гута-Межигорская, чтобы задокументировать последствия российского вторжения. Вскоре в этом районе возобновились боевые действия, и связь с фотографом прервалась.

Как сообщал офис генпрокурора Украины, Левин мог быть убит двумя выстрелами. Фотожурналист, подчеркивается в сообщении, был без оружия.

Вышгородская окружная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 438 УК Украины, "Нарушение законов и обычаев войны".

Макс Левин снимал документальные фильмы о конфликте на Донбассе, также сотрудничал с Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Его фото публиковали The Wall Street Journal, Time, The Moscow Time, Vatican news, Радио Свобода и многие другие международные СМИ и агентства. У него остались жена, четверо детей и пожилые родители.

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