Левые политики организовали в Берлине демонстрацию за мир

В Берлине вечером 25 ноября под лозунгом «Нет войнам» прошла очередная демонстрация. По оценкам полиции, к Бранденбургским воротам в центре города пришли семь тысяч человек. Организаторы утверждают, что на мероприятие собрались около 20 тысяч участников.

Протестующие призывали прекратить поставки оружия Украине и военные действия в секторе Газа, начать незамедлительные мирные переговоры с Россией и разоружение Германии.

Выйти на демонстрацию призвали левые политики Сара Вагенкнехт, Грегор Гизи и Дитмар Барч. Это было первое большое мероприятие, на котором Вагенкнехт и ее соратники, недавно покинувшие Левую партию, выступили совместно с ее представителями. Левые объединились в общем протесте против правительственной коалиции. К ним примкнули представители протестантской церкви, профсоюзов и пацифистских объединений.

В своей речи Вагенкнехт раскритиковала политику правительства в отношении Украины и Ближнего Востока, а также планы по вооружению Германии. Представители профсоюзов подчеркнули, что финансовые средства должны направляться не на военные расходы, а на социальные нужды, например, на защиту от детской бедности.

Также Вагенкнехт выступила против риторики министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который на днях призвал снова сделать Германию «военнозависимой». Социал-демократический политик имел в виду поддержку Украины и готовность ФРГ к обороне.

Вагенкнехт подчеркнула, что решительно выступает за право Израиля на свою государственность, но отметила, что эскалация «не защищает жизни евреев». В призыве к демонстрации ее организаторы подчеркнули, что они выступают против антисемитизма, расизма и ксенофобии.

На этот раз на антивоенной демонстрации не присутствовали представители «Альтернативы для Германии» и других правых движений, которые присоединились к левым на крупном мероприятии в феврале. Тогда это вызвало критику Левой партии. Теперь левые подчеркнули, что правым экстремистам и популистам нет места на антивоенной демонстрации.