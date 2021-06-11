Лидеры «Большой семёрки» в Британии обсуждают пандемию, климат и Россию

В британском Корнуолле, в курортном городе Карбис-Бэй, в пятницу открывается саммит "Большой семёрки" - семи крупнейших индустриально развитых демократических стран мира. Это первая личная встреча лидеров "семёрки" после начала пандемии коронавирусной инфекции и первый саммит после вступления Джо Байдена в должность президента США.

Лидеры Великобритании, Германии, Франции, США, Канады, Италии и Японии будут совещаться три дня. Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР приглашены в качестве гостей саммита. На повестке дня множество вопросов - в том числе и отношения с Россией.

Главная тема саммита - борьба с пандемией и восстановление глобальной экономики после неё. Накануне Байден уже объявил об инициативе США безвозмездно передать беднейшим странам 500 миллионов доз вакцины от коронавируса. Ещё одна важная тема - борьба с изменениями климата.

Участие в саммите - часть обширной программы президента США в его первой поездке по Европе. Смысл этой поездки Байден видит в том, чтобы показать, что "Америка вернулась" на мировую арену после четырёх лет президентства Дональда Трампа, когда сильны были изоляционистские тенденции. По словам Байдена, цель встречи "Большой семёрки" - "Укрепление союза. Необходимо дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему близки, а «Большая семерка» будет действовать". По словам Байдена, демократии всего мира готовы решать насущные проблемы.

Одна из этих проблем - поведение России на мировой арене, которое США и их союзники считают агрессивным и нарушающим сложившиеся нормы. Ожидается, что стратегия в отношении России будет обсуждаться как на саммите G7, так и на последующих встречах лидеров стран НАТО и ЕС с участием Байдена. На встречу с президентом России Владимиром Путиным 16 июня президент США отправится, возможно, с единой позицией стран Запада по многим вопросам.