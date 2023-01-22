Лидеры Франции и ФРГ выступили по случаю 60-летия Елисейского договора

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая с речью по случаю празднования 60-летия Елисейского договора - основополагающего документа о поствоенном сотрудничестве между Францией и Германией, заявил, что две страны должны стать «пионерами» в воссоздании Европы.

Германия и Франция должны взять на себя эти роли, поскольку они прошли путь примирения после Второй мировой войны, сказал Макрон на торжественной церемонии в Париже. Среди прочего он упомянул необходимость строительства новой энергетической модели, большую независимость в поставках сырья, инвестиции в экологически чистое энергоснабжение, стимулирование «инноваций и технологий завтрашнего дня», а также построение Европейского Союза, который «выполняет свои задачи в качестве геополитической силы, как в сфере обороны, так и в космосе, и дипломатии».

Канцлер Германии Олаф Шольц, приехавший во Францию в связи с празднованием, в свою очередь, назвал франко-германское взаимодйествие ключевым для будущего Европы. «Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества между нашими странами как движущей силы объединенной Европы», - подчеркнул Шольц в выступлении в Сорбонне.

Шольц назвал Францию «незаменимой нацией». Ранее его критиковали за то, что в речи о Европе в Праге он не упомянул Францию, что стало очередным фактором некоторого охлаждения отношений двух стран на протяжении последних месяцев, отмечает «Немецкая волна».

Олаф Шольц вновь подтвердил неизменную солидарность Европы с Украиной. «Мы будем и дальше поддерживать Украину, так долго и всесторонне, как это необходимо. Мы, европейцы, вместе будем защищать наш проект мирной Европы», - добавил он, выразив уверенность, что «путинский империализм не сможет победить».

Ранее председатель Бундестага Бербель Бас заявила о важности франко-германской дружбы и единства Европы в период, когда Россия продолжает войну против Украины. «Еще не так давно мир казался таким само собой разумеющимся, особенно для молодого поколения», - заметили Бас, отметив, что уже почти год в Европе гибнут люди в преступной войне. Председатель Бундестага пообещала Украине поддержку в восстановлении и на пути к вступлению в Европейский Союз.

Частью торжественных мероприятий в Париже в воскресенье стало совместное заседание правительственных чиновников Франции и Германии, на которых обсуждались вопросы взаимодействия в экономике, энергосфере, а также по вопросам безопасности и обороны.