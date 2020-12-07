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Как Степанакерт (Ханкенди) возвращается к жизни

Как живет крупнейший город Нагорного Карабаха после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, подписанного при посредничестве России.
Лучи солнца падают на пригород Степанакерта (на азербайджанском город называется Ханкенди). 27 ноября 2020 года.
1 Лучи солнца падают на пригород Степанакерта (на азербайджанском город называется Ханкенди). 27 ноября 2020 года.
Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года. После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.
2 Российские миротворцы на блокпосту на окраине Степанакерта. 29 ноября 2020 года.

После шести недель боев между силами этнических армян и азербайджанской армией 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение о прекращении огня. В соответствии с соглашением в Нагорный Карабах прибыло около двух тысяч российских военных.
Мальчик в школе Степанакерта учится традиционному армянскому танцу. 2 декабря 2020 года. До подписания соглашения о прекращении огня азербайджанские вооруженные силы подавили сепаратистские силы этнических армян и грозили начать наступление на Степанакерт.
3 Мальчик в школе Степанакерта учится традиционному армянскому танцу. 2 декабря 2020 года.

До подписания соглашения о прекращении огня азербайджанские вооруженные силы подавили сепаратистские силы этнических армян и грозили начать наступление на Степанакерт.
Мужчины в Степанакерте ведут корову на забой. Во время конфликта город с населением около 55 тысяч жителей практически опустел. В последние недели в Степанакерт вернулись тысячи людей.
4 Мужчины в Степанакерте ведут корову на забой.

Во время конфликта город с населением около 55 тысяч жителей практически опустел. В последние недели в Степанакерт вернулись тысячи людей.

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