Лига наций: с кем сыграет сборная Грузии?

В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьёвка сезона 2026/2027 Лига наций УЕФА. Сборная Грузии вновь выступит в дивизионе B и по итогам жеребьёвки попала в группу B2 вместе с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией.

Текущие позиции сборных в рейтинге ФИФА:

Украина — 30-е место

Венгрия — 41-е место

Северная Ирландия — 69-е место

Грузия — 73-е место

В сентябре–октябре текущего года команды проведут четыре матча подряд в течение 12 дней. Заключительные два тура состоятся в ноябре с интервалом в пять дней. Плей‑офф пройдёт в июне 2027 года.

Полные результаты жеребьёвки Лига А Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция. Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция. Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия. Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс. Лига B Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония. Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия. Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово. Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция. Лига C Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино. Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар. Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия. Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта. Лига D Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра. Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отметил, что команде предстоят сложные матчи. По его словам, Украина уже показала себя непростым соперником в предыдущем розыгрыше, Венгрия в последние годы демонстрирует стабильные результаты и выступала в дивизионе A, а Северная Ирландия традиционно играет в высокоинтенсивном британском стиле.

«Для развития национальной команды крайне важно выступать на высоком уровне, поэтому сохранение места в дивизионе B имеет для нас большое значение», — подчеркнул Саньоль.

Вице‑президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили также заявил, что Лига наций — хорошая возможность вернуть доверие болельщиков и показать более успешную игру после неудач прошлого года, передает Общественный вещатель.

После исторического выхода и выступления на чемпионате Европы сборная Грузии продемонстрировала слабые результаты в последующем отборочном цикле и не сумела квалифицироваться на чемпионат мира.