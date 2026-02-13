Accessibility links

Лига наций: с кем сыграет сборная Грузии?

Сборная Грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу

В Брюсселе 12 февраля состоялась жеребьёвка сезона 2026/2027 Лига наций УЕФА. Сборная Грузии вновь выступит в дивизионе B и по итогам жеребьёвки попала в группу B2 вместе с Венгрией, Украиной и Северной Ирландией.

Текущие позиции сборных в рейтинге ФИФА:

  • Украина — 30-е место
  • Венгрия — 41-е место
  • Северная Ирландия — 69-е место
  • Грузия — 73-е место

В сентябре–октябре текущего года команды проведут четыре матча подряд в течение 12 дней. Заключительные два тура состоятся в ноябре с интервалом в пять дней. Плей‑офф пройдёт в июне 2027 года.

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция.

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция.

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия.

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония.

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия.

Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово.

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига C

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино.

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар.

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдавия.

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Люксембург/Мальта.

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра.

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль отметил, что команде предстоят сложные матчи. По его словам, Украина уже показала себя непростым соперником в предыдущем розыгрыше, Венгрия в последние годы демонстрирует стабильные результаты и выступала в дивизионе A, а Северная Ирландия традиционно играет в высокоинтенсивном британском стиле.

«Для развития национальной команды крайне важно выступать на высоком уровне, поэтому сохранение места в дивизионе B имеет для нас большое значение», — подчеркнул Саньоль.

Вице‑президент Федерации футбола Грузии Александр Иашвили также заявил, что Лига наций — хорошая возможность вернуть доверие болельщиков и показать более успешную игру после неудач прошлого года, передает Общественный вещатель.

После исторического выхода и выступления на чемпионате Европы сборная Грузии продемонстрировала слабые результаты в последующем отборочном цикле и не сумела квалифицироваться на чемпионат мира.

