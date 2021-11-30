Лионель Месси в седьмой раз получил «Золотой мяч»

Нападающий французского клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира 2021 года по версии журнала France Football. Месси получил "Золотой мяч" в седьмой раз — это рекорд за всю историю награды. Пять раз её обладателем становился Криштиану Роналду, по три раза — Мишель Платини, Марко ван Бастен и Йохан Кройфф.

Многие болельщики и специалисты ожидали, что в этом году "Золотой мяч" получит нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский. В этом году он забил за "Баварию" уже 53 мяча. Однако Левандовский занял в голосовании футбольных экспертов второе место. В то же время он стал первым обладателем нового приза – лучшему бомбардиру года. Третье место занял полузащитник английского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо.

Нападающий "Манчестер Юнайтед", португалец Криштиану Роналду — главный конкурент Месси по числу "Золотых мячей" — занял шестое место.

34-летний Лионель Месси в этом году перешел из испанского клуба "Барселона" в котором провёл всю карьеру, во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб, стал первым в истории игроком одной из пяти сильнейших лиг Европы, забивавшим, по меньшей мере, 20 мячей в течение 13 сезонов подряд .

Кроме того, летом Месси, наконец, выиграл Кубок Америки - в финале Аргентина победила Бразилию. На церемонии вручения "Золотого мяча" в Париже Месси сказал об этой победе: "Не знаю лучший ли это год в моей жизни - у меня долгая карьера позади, но это был особенный год: мы, сборная Аргентины, выиграли титул, пройдя трудные времена и много критики", - цитирует Месси Русская служба Би-би-си.

Награда "Золотой мяч" была учреждена в 1956 году, она является главной индивидуальной наградой в футболе. Лучшего футболиста мира заочно выбирают 180 спортивных обозревателей. В 2020 году организаторы премии впервые в ее истории решили отказаться от вручения награды из-за пандемии.