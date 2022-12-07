Литва вслед за Латвией прекратит вещание телеканала «Дождь»

В Литве с 8 декабря будет прекращено вещание телеканала «Дождь». Об этом пишет Delfi cо ссылкой на Литовскую комиссию по радио и телевидению (ЛКРТВ).

Причиной такого решения стало аннулирование властями Латвии лицензии телеканала «Дождь». Латвийское разрешение на вещание давало каналу право распространять созданный контент в странах ЕС, России, США и других странах.

«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщила комиссия.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии аннулировал лицензию на вещание «Дождя». Решение отменить разрешение на трансляцию телеканала было принято «в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку». Кроме этого, будет закрыт доступ на территории Латвии к программам телекомпании на ютубе.

Это случилось после того, как телеканал был оштрафован за карту с Крымом в составе России и слова «наша армия» по отношению к российской армии, а также после эфира, во время которого ведущий Алексей Коростелев, призывая зрителей писать о нарушениях при проведении мобилизации в России и военных преступлениях российских военных, сказал: «Мы надеемся, что многим, военнослужащим в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». После этого его уволили с телеканала.

Позже Служба госбезопасности Латвии рекомендовала МВД включить Коростелева в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну. В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева призвала вернуться на работу Алексея Коростелева, а также ведущих Маргариту Лютову и Владимира Роменского, которые приняли решение уйти в знак протеста против увольнения Коростелева.