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Лондон заявил о помощи Молдове на случай возможной агрессии России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает необходимым «экипировать Молдову по стандартам НАТО», чтобы эта страна могла защитить себя от возможной российской агрессии. Об этом Трасс заявила в интервью газете The Telegraph.
По словам Трасс, сейчас ведутся переговоры с союзниками о том, как помочь небольшим странам защитить себя с учетом «амбиций президента России Владимира Путина». «Путин четко заявил о своих амбициях по расширению России. То, что его попытки взять Киев не увенчались успехом, не означает, что он отказался от этих амбиций», - отметила Трасс.
Британский министр подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы дать Украине на долгий срок возможность себя оборонять, но это касается и других «уязвимых государств», таких как Молдова, которая также не входит НАТО.
С конца апреля власти Приднестровья - пророссийской непризнанной республики, которая по международному праву является частью Молдовы, неоднократно сообщали об обстрелах в регионе. С Украиной у Молдовы и Приднестровья общий участок границы в 1200 километров. Звучат опасения, что война в Украине может перекинуться и на молдавскую территорию. В Приднестровье базируются около полутора тысяч российских военных.
Молдова не входит в Североатлантический союз, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину, пишет «Би-би-си».
В мае глава Европейского Совета Шарль Мишель пообещал содействовать наращиванию военной помощи Молдове.
Другие новости дня
РФ запретила въезд Байдену, Моргану Фриману и еще 961 американцу
МИД России опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в страну. В нем 963 фамилии. По мнению российского внешнеполитического ведомства, эти люди «разжигают русофобию».
В списке представители властей США, включая президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также общественные деятели. В частности, в списке фигурирует известный актер Морган Фриман. Как сказано в обосновании введения против него санкций, в сентябре 2017 он записал видеообращение «с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».
В санкционном списке несколько десятков сенаторов и более 400 членов Палаты представителей от обеих партий - речь идет фактически о всех членах Конгресса, которые голосовали за санкции против России, а их в Конгрессе явное большинство. В списке также госсекретарь Энтони Блинкен (но не его заместительница Виктория Нуланд) и несколько членов администрации Байдена, в том числе министр обороны Ллойд Остин, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Въезд в Россию запрещен и директору признанной там экстремистской корпорации Meta Майклу Цукербергу. Также в списке несколько журналистов, политологи, бывший секретарь Белого Дома Джен Псаки и даже умерший в 2018 году сенатор Джон Маккейн. Въезд в Россию запрещен и сыну президента США Хантеру Байдену и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Несколько человек в списке обозначены просто как «граждане США», без дальнейших подробностей.
«Российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», - говорится в сообщении МИД.
Соединенные Штаты ввели персональные санкции против сотен граждан России, санкционный список был значительно расширен после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В списке президент России Владимир Путин и практически все высшее руководство страны.
В пассажирском автобусе в Тбилиси произошло убийство
Женщина убита в пассажирском автобусе в Тбилиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Случай произошел сегодня днем в автобусе №323, который следовал по проспекту Гурамишвили. Смертельные ранения пассажирке нанес мужчина. Согласно предварительной версии, причиной послужил семейный конфликт.
Детали не сообщаются. В социальной сети Facebook один из очевидцев написал, что «в автобусе муж перерезал горло жене на глазах у детей», однако из других источников эта информация пока не подтверждается.
Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Следствие начато по статье 11-109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи.
ВОЗ: летом распространение оспы обезьян в Европе может ускориться
Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредило, что распространение вируса оспы обезьян в регионе может ускориться в летние месяцы.
«По мере того, как в Европе наступает летний сезон с мероприятиями при участии большого числа людей, я беспокоюсь, что передача вируса может ускориться», - заявил директор регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что основной способ передачи - тесный физический контакт с больным.
Фабиан Леендерц, доктор немецкого Института Роберта Коха, назвал вспышку оспы обезьян эпидемией, однако предположил, что она продлится недолго. «Сегодня заболевших легко отследить и изолировать. Кроме того, у нас есть лекарства и эффективные вакцины, которые можно использовать в случае необходимости», - сказал Леендерц.
Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его способность заражать организм невысока.
К 21 мая 2022 года за пределами Африки зафиксировали более 100 случаев заболеваний оспой обезьян. О заболевших сообщили несколько стран Европы, а также США, Канада и Австралия.
Джо Байден подписал закон о помощи Украине в размере 40 млрд долларов
Президент США Джо Байден подписал закон о дополнительной помощи Украине на сумму в 40 миллиардов долларов – в условиях продолжающегося с конца февраля российского военного вторжения в эту страну.
Ранее документ получил поддержку в Палате представителей и Сенате США, где за него проголосовали большинство представителей двух ведущих партий.
Новый пакет помощи США Киеву рассчитан до сентября. Ранее после начала войны в Украине Вашингтон выделил на нужды украинской армии и поддержку экономики 13,6 миллиарда долларов.
20 миллиардов долларов из нынешнего пакета предназначены для военного содействия и поставку вооружений, чтобы помочь украинской армии сдерживать российское наступление. Еще 8 миллиардов предусмотрены на общие нужды украинской экономики и 5 миллиардов - на усилия по борьбе с нехваткой сельхозпродукции в других странах из-за войны в Украине.
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сел
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле сел в приграничном с Украиной Глушковском районе.
«Опять обстрел, минометный обстрел. Детали выясняем», - говорит Старовойт на размещенном в телеграм-канале видео. По его словам, удар затронул поселок Теткино и находящиеся рядом с ним населенные пункты, их названия он не уточнил, отмечает РБК.
В последние дни власти региона - на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину - несколько раз заявляли об обстрелах населенных пунктов. К примеру, утверждалось, что вечером 19 мая под минометный обстрел попали села Алексеевка и Дроновка. Пострадавших и разрушений не было. Днем ранее сообщалось, что Алексеевку за день со стороны Украины обстреляли трижды. Тогда же говорилось, что в результате обстрела поселка Теткино погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области.
В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Роман Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.
Uzbekistan Airways открыла рейсы из Ташкента в Батуми
Национальная авиакомпания Узбекистана открыла регулярные рейсы между Батуми и Ташкентом. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Департамент туризма Аджарии.
Первый рейс был выполнен сегодня, 21 мая. В аэропорту Батуми самолет Uzbekistan Airways встречали традиционной водной аркой, пассажирам показали фольклорное шоу.
До конца летнего навигационного сезона рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент будут выполняться с частотой два раза в неделю – по средам и субботам.
Власти Грузии рассчитывают на восстановление сферы туризма этим летом и возвращение объема пассажирских авиаперевозок к допандемийным показателям. Уже заявлено, что в летний навигационный сезон международные аэропорты страны будут обслуживать 400-450 регулярных рейсов в неделю.
Войска РФ в Украине вновь планируют форсировать Северский Донец
Российские войска продолжают попытки установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым, говорится в очередной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
По данным украинского командования, обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта. На Славянском направлении российские военные пытаются возобновить наступательные действия – в частности, планируют наведение переправы для форсирования реки Северский Донец. «Наблюдается сосредоточение спецтехники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты перебрасывают дополнительные подразделения», - отмечают в Генштабе ВСУ.
Украинские войска несколько раз уничтожали российские понтонные переправы через Северский Донец. Британская разведка сообщала о значительных потерях России при попытке пересечь эту реку.
По данным украинских властей, в войне против Украины Россия уже потеряла 28850 своих военных, в том числе 150 за последние сутки. Москва о своих потерях в последнее время не сообщает. 25 марта лишь во второй раз с начала масштабного вторжения российская сторона заявила, что в ходе боевых действий 1 351 российский военнослужащий погиб, еще 3 825 – получили ранения.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 21 мая сообщил о шести погибших в области за минувшие сутки. «Еще утром 20 мая россияне обстреляли школу в подвале которой с начала войны прятались жители новых районов Северодонецка», написал Гайдай в Telegram. По его же сведениям, за сутки в регионе были разрушены около 50 домов, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил 21 мая об утреннем обстреле одной из общин области с территории России. Потерь, по его словам, нет.
Минобороны России утром в субботу отчиталось о ракетном ударе по хранилищам топлива в районе Одессы, предназначенным для бронетехники. В Москве также утверждают, что под Одессой российской армией уничтожена база подготовки сил специальных операций ВСУ. В Житомирской области Украины ударом морских ракет «Калибр» уничтожена крупная партия вооружения из США и Европы для украинской армии, заявил на брифинге 21 мая официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Днем ранее российское оборонное ведомство объявило, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе покинули все оборонявшиеся там украинские военные, и что комбинат перешел под контроль российских сил. Утверждается, что в плен сдались 2439 украинских бойцов. Комбинат оставался их последним бастионом в городе, оказавшемся в блокаде уже в первые дни войны.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая в ходе информационного марафона заверил, что бойцов, державших оборону на «Азовстали», планируют вернуть домой. «Дальше все зависит от того, что на себя брали ООН, Красный Крест, Россия. Ожидаем того или иного формата обмена. Будем забирать их домой», - цитирует Владимира Зеленского УНИАН.
До этого в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка «Азов». 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
Ряд делегаций покинули встречу АТЭС во время российского выступления
Представители Соединенных Штатов и ряда других стран в субботу, 21 мая, в Бангкоке покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского региона в знак протеста против российского военного вторжения в Украину.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов. По словам двух членов тайского руководства и двух зарубежных дипломатов, члены делегаций Канады, Новой Зеландии, Японии и Австралии присоединились к американским коллегам и вышли из зала во время выступления представителя России.
Другой дипломат в комментарии Reuters отметил, что пять государств, устроивших протест, настаивают на более жестких формулировках в отношении Москвы в итоговом заявлении участников встречи в столице Таиланда. Заседание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества продлится два дня. В АТЭС входит 21 страна.
Российское информагентство ТАСС в субботу, в свою очередь, сообщило, что делегация России покинула встречу министров АТЭС в Бангкоке во время выступления представителя США. Это следует из сообщения в Telegram-канале российского Минэкономразвития. Ведомство разместило фотографию с пустующим креслом главы Минэкономразвития Максима Решетникова на фоне трансляции американского доклада.
Многие мировые лидеры резко осудили нападение России на Украину, начавшееся в конце февраля. Вторжение было названо ими неспровоцированным. За последние недели Евросоюз, США и ряд других западных союзников ввели жесткие санкции против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения.
Глава офиса Зеленского: Грузия – в «черном списке» стран, помогающих России обходить санкции
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак заявил, что Грузия входит в список стран, которые помогают России уклоняться от санкций. Об этом он сказал во время беседы, организованной Atlantic Council, передает Netgazeti.
Корреспондент FOX News Нана Саджая спросила Андрея Ермака о вторичных санкциях, в частности, просит ли Киев ввести санкции против людей и компаний, которые помогают России уклоняться от санкций, и кто они. Ермак ответил, что некоторые влиятельные бизнесмены в Грузии владеют крупными пакетами акций российских компаний, и они причастны к уклонению Москвы от санкций.
«Это очень важный вопрос. Мы можем разработать серьезные санкции [против России], но всегда найдутся страны или люди, которые найдут лазейку и попытаются им помочь. Мы очень открыты в этом вопросе. Мы можем доказать, что какие-то компании или частные лица помогают России избежать этих санкций. Мы действительно очень уважаем наших партнеров, которые берут на себя риск как экономически, так и с иных сторон, в условиях этих санкций.
И это нечестно, когда некоторые отрицают подобные санкции и зарабатывают на этом деньги. К сожалению, так поступают некоторые азиатские страны. Было очень печально видеть в этом списке дружественные страны, такие как Грузия, которая находится в «черном списке». Хотя, мы проявляем большую осторожность и продолжаем изучать этот вопрос вместе с нашими партнерами. Все должно быть задокументировано и доказано.
Без сомнения, это очень важная часть вторичных санкций. Будущие пакеты санкций от Евросоюза и Великобритании будут увеличиваться. Если говорить о такой стране, как, например, Грузия, то мы знаем, что некоторые влиятельные бизнесмены имеют крупные доли в российских компаниях, например в «Газпроме». Я думаю, что они включены [в процесс], для избежания Россией санкций», - сказал Андрей Ермак.
Помимо того, что Ермак является главой администрации президента Украины, он возглавляет группу украинских и международных экспертов, которая оценивает эффективность санкций против России и их работу.
- Atlantic Council – это американский аналитический центр, основанный в 1961 году, который является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров.
«Не домогался» – суд оправдал экс-депутата сакребуло Тбилиси от партии власти
Тбилисский городской суд полностью оправдал экс-депутата городского собрания - сакребуло, Илью Джишкариани, который обвинялся в сексуальных домогательствах и избиении своей помощницы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Дело длилось почти 3 года. Молодая женщина утверждала, что 30 сентября 2019 года Джишкариани, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к ней на рабочем месте, а, получив отказ, избил и разбил телефон, на который она вела запись происходящего.
Джишкариани, которому грозило до девяти лет тюрьмы, заявил, что это обвинение - попытка его политической дискредитации.
«Три года я не подавал голоса и не давал интервью. Поливание меня такой грязью служило одной цели – моей дискредитации», - сказал экс-депутат.
Сторона обвинения не согласна с решением суда и планирует подать апелляцию. Права Тамты Тодадзе в суде защищала женская правозащитная организация «Сапари». Глава организации Байя Патария пообещала, что «дело дойдет до Страсбурга».
Россия намерена производить выплаты по решениям ЕСПЧ только в рублях
Законопроект о предельном сроке исполнения в России постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) дополнят нормой о том, что выплаты по уже вынесенным решениям будут производиться только в рублях.
Об этом сообщил один из авторов проекта, глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, такие поправки будут подготовлены ко второму чтению.
«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям, которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы), выплаты будут производиться только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», - написал Клишас в Telegram-канале.
Первое чтение документ прошел 18 мая. Госдума приняла пакет из двух законопроектов, которые предусматривают, что вынесенные после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России и перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов, отмечает издание «Коммерсантъ».
16 марта Россия была исключена из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. Позже стало известно, что с 16 сентября 2022 года Россия перестанет быть участницей (высокой договаривающейся стороной) Европейской конвенции по правам человека.
Центр европейских исследований: предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС преждевременно
Действующий в Брюсселе Центр европейских политических исследований (CEPS) подготовил оценку заявки Грузии на получение статуса страны-кандидата в ЕС, пишет SOVA. Ранее организация уже опубликовала анализ по заявкам Украины и Молдовы. В Центре пришли к выводу, что Евросоюз должен предоставить статус и Киеву, и Кишиневу.
«Но Грузия – это парадокс. С одной стороны, реализация экономической части Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС впечатляет. В этом отношении она превзошла не только Украину и Молдову, но и некоторые страны-кандидаты на Западных Балканах. Она в значительной степени устранила коррупцию, добившись лучших результатов, чем многие государства-члены ЕС.
С другой стороны, ее политический режим в течение многих лет противоречил фундаментальным ценностям ЕС в отношении функционирования демократических институтов и верховенства права. В основе проблем лежит концентрация эффективной политической власти в руках неизбираемого, неподотчетного олигарха Бидзины Иванишвили, воплощающая парадигму захвата государства», - говорится в оценке CEPS.
Далее CEPS пишет о практике подкупа избирателей в Грузии и о политическом кризисе в стране. Еще одной тревожной особенностью режима авторы называют его вмешательство в решения судов высокого уровня в отношении оппозиционных политиков и ведущих представителей СМИ. Последний случай произошел 16 мая, когда к 3,5 годам был приговорен гендиректор телеканала Mtavari Arkhi Ника Гварамия. В докладе отмечается, что это произошло всего через несколько недель после подачи заявки Грузии на членство в ЕС и примерно за три недели до ожидаемой публикации заключения Еврокомиссии.
«Можно было бы ожидать, что историческое решение подать заявку на членство в ЕС будет сопровождаться сигналами о том, что теперь Грузия решительно настроена на реформирование политической и судебной практики в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Вместо этого единственной заметной новостью является кейс Гварамия, который даже выглядит как акт провокации, сигнализирующий о явном стремлении правительства стать государством-траблмейкером [создающим проблемы]».
CEPS добавляет: вряд ли можно было вообразить более опасный шаг, который можно было бы предпринять на этом этапе. На этом фоне авторы приходят к заключению, что предлагать Грузии начать официальный процесс присоединения к ЕС преждевременно. «Для этого придется подождать новой и более благоприятной политической среды в Грузии, характеризующейся подлинно демократической культурой и независимой судебной системой, пользующейся уважением населения», - говорится в документе.
Центр Тбилиси перекроют на четыре дня из-за празднования Дня независимости
Движение транспорта в центре Тбилиси будет ограничено с понедельника в связи с подготовкой к празднованию Дня независимости 26 мая. Об этом сообщает Департамент патрульной полиции МВД Грузии.
С 00:00 23 мая движение будет запрещено на площади Свободы и проспекте Руставели вплоть до площади Первой Республики. Также движение будет ограничено на всех улицах, прилегающих к проспекту Руставели. С 25 мая перекрыта будет и площадь Первой Республики.
Транспорт сможет передвигаться по улицам Бараташвили и Табукашвили в направлении улиц Мераба Костава и Санапиро. Следующие с Мтацминда машины смогут продолжить движение к площади Горгосали через улицу Асатиани. С улицы Коте Абхази на Бараташвили можно будет выехать по Серебряной улице.
Пандус, ведущий с Правой набережной на Бараташвили, будет закрыт. Водителям предлагают продолжать движение в направлении улицы Вахтанга Горгасали. Что касается подъема Бараташвили, после выезда на мост машины смогут повернуть только на пандус у Дома юстиции и с его помощью спуститься на Правую набережную.
Транспортные средства, движущиеся в сторону Мтацминда, смогут передвигаться по улицам Меликишвили, Джанашия, Тархнишвили и Човелидзе, а откуда – в направлении Чонкадзе. С проспекта Чавчавадзе в направлении набережной транспорт будет двигаться по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава.
С 27 мая, после демонтажа всех праздничных декораций, ограничения будут полностью сняты, а движение будет осуществляться по привычной схеме.
Россия остановила поставки своего природного газа в Финляндию
Россия прекратила поставки газа в Финляндию, подтвердила в субботу утром финская государственная газовая компания Gasum. Теперь cнабжение будет осуществляться из других источников по трубопроводу Balticconnector, соединяющему Финляндию с Эстонией.
Ранее на этой неделе, 17 мая, Gasum объявила об отказе оплачивать счета за поставляемый газ в рублях, как того требовал «Газпром».
Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт был продлен до конца 2031 года. Хотя большая часть потребляемого Финляндией газа до сих поступала из России, на долю этого топлива приходится лишь около 6 процентов от общего энергопотребления страны, отмечает «Немецкая волна».
По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля нынешнего года все страны, которые правительство признало «недружественными», обязаны вести расчеты за газ только в рублях. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему. Финляндия исполнять требование отказалась, сочтя его нарушением условий контракта. Gasum решила передать споры по договору в арбитраж.
Речь идет об оплате газа с конвертацией «Газпромбанком» иностранной валюты в рубли. Болгария и Польша, которые также не согласились с новыми условиями Москвы, были отключены от поставок ранее.
- Новые российские требования прозвучали в ответ на жесткие западные санкции после начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля. Кроме того, на днях Финляндия – после десятилетий нейтралитета – подала заявку на вступление в НАТО. Это привело к заметному обострению отношений между Москвой и Хельсинки.
Сразу два землетрясения произошли сегодня утром в Грузии
Сразу два землетрясения произошли в Грузии сегодня утром, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
В 06:12 по тбилисскому времени подземные толчки магнитудой 3,6 были зафиксированы недалеко от города Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) в 9 км от села Андезити.
Спустя два с половиной часа, в 08:42, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 14 км к юго-западу от города Дедоплисцкаро (Кахетия).
В первом случае очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, а во втором – 43 километров. Информации о жертвах и разрушениях нет.
В июле Германия поставит Украине самоходные зенитные установки
В июле Германия передаст Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard, предназначенных для прикрытия сухопутных сил от воздушных атак. Об этом передает информационное агентство Reuters, ссылаясь на заявление пресс-секретаря министерства обороны Германии.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила об этом министру обороны Украины Алексею Резникову во время их разговора по видеосвязи. Gepard станут одним из первых видов тяжелых вооружений, поставленных Германией Украине. Ранее Берлин объявил о готовности передать Украине самоходные артиллерийские установки.
В конце апреля правительство Германии под давлением сторонников более масштабной помощи Украине, решило выделить Киеву 7 самоходных артиллерийских установок (САУ) и самоходные зенитные установки. Когда Украина получит САУ неизвестно, хотя уже началось обучение украинских экипажей, которые будут на них воевать.
Украина также должна получить достаточно боеприпасов для зенитных установок Gepard. В Германии они были сняты с вооружения несколько лет назад. Значительное их количество находится в арсеналах Бундесвера.
В Риге прошло шествие «За освобождение от советского наследия»
В Риге в пятницу прошло шествие «За освобождение от советского наследия». В нем приняли участие несколько тысяч человек. Об этом сообщает издание Delfi.
Участники шествия требуют снести «Монумент освободителям» и другие советские памятники по всей стране. Организаторы акции также выдвигают требования переименовать названия улиц, площадей и скверов, которые носят имена советских политических деятелей, и принять закон о выдворении из Латвии и лишении гражданства нелояльных государству граждан.
Во время шествия полицией были задержаны трое человек. Один из них лег на пути колонны и пытался преградить ей путь, другие выкрикивали лозунги и показывали флаг России на телефоне.
Ранее рижская дума приняла решение снести установленный во времена СССР памятник воинам советской армии. Часть латвийского общества считает его одним из символов советской оккупации. Значительная часть русского населения страны выступает против сноса, считая, что памятник увековечивает память освободителей Риги от войск нацистской Германии во время Второй мировой войны.
Парламент Латвии, Сейм, уже проголосовал за то, чтобы снос вообще стал возможным. До 13 мая монумент защищал подписанный Латвией и Россией договор. Парламент страны приостановил его действие в одностороннем порядке.
Грузия и США подписали десятилетнюю концепцию «Оборона и сдерживание»
Представители министерств обороны Грузии и США подписали в Тбилиси новый документ, который на десять лет определит сотрудничество в военной сфере, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Подписи под документом «Концепция инициативы «Оборона и сдерживание» поставили первый заместитель министра обороны Лела Чиковани и заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лора Купер.
«Этот рамочный документ призван определить направления новой инициативы двустороннего сотрудничества в области безопасности на ближайшие годы», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.
Замминистра обороны Грузии отметила, что оформленный документ является продолжением «Инициативы об усилении обороны и мер сдерживания для Грузии», которая была подписана в Тбилиси в октябре 2021 года министрами обороны Грузии и США.
Глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе на встрече с американской делегацией отметил стратегический характер сотрудничества с США в оборонной сфере и поблагодарил американскую сторону за поддержку.
- Двусторонние консультации высокого уровня по обороне между Грузией и США проводятся ежегодно, для обмена информацией, опытом и рассмотрения конкретных направлений взаимодействия.
Минобороны России заявило о взятии под контроль завода «Азовсталь»
Минобороны России заявило, что завод «Азовсталь» в Мариуполе перешел под контроль российских войск. Утверждается, что всего плен сдались 2439 украинских военных, которые находились на территории завода.
Как заявили в ведомстве, министр обороны Сергей Шойгу уже доложил президенту Владимиру Путину о «полном освобождении» завода.
Украинские военные, которые находились на территории «Азовстали», начали сдаваться в плен 16 мая. Их дальнейшая судьба неясна. В Минобороны Украины заявили, что военных с «Азовстали» планируют вернуть домой через процедуру обмена.
Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка «Азов». 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
- Бойцы полка «Азов» и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
- Формирование «Азов» было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
Каспаров и Ходорковский признаны «иностранными агентами»
Министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» оппозиционера, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова и бизнесмена и общественного деятеля Михаила Ходорковского.
Они признаны физическими лицами-«иноагентами». Этот реестр начал пополняться недавно, в нем сейчас 7 человек. Ходорковского Минюст РФ связал с Украиной, Каспарова – с Украиной и американским фондом Human Rights Foundation.
Каспаров и Ходорковский живут за границей. Они активно выступают против Владимира Путина и войны в Украине. Сегодня в Вильнюсе с их участием была создана новая организация российских эмигрантов под названием Российский комитет действия.
Страны G7 выделят 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины
Страны «Большой семерки» (G7) пообещали выделить 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном после встречи министров финансов стран G7.
«Мы будем продолжать отстаивать интересы Украины на протяжении всей этой войны и по ее завершении, и готовы делать больше по мере необходимости», – заявили министры финансов и управляющие центральными банками стран «Большой семерки».
По оценкам Украины, ей требуется около 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать выплату зарплаты государственным служащим и работу администрации.
Во время встречи также обсуждалась возможность введения новых санкций против России. Представители стран G7 обсудили предложения по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей, в том числе введение поэтапного эмбарго, формирование картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть и введение пошлин на импорт российской нефти.
В апреле экспорт российского угля в Китай увеличился вдвое
В апреле 2022 года Россия продала Китаю в два раза больше угля, чем в марте. Для Китая покупать российский уголь дешевле, чем добывать собственный. Об этом рассказал телеканал CNN.
Согласно данным аналитического центра Refinitiv, на которые ссылается CNN, Китай в апреле закупил у России рекордное количество угля - 4,42 миллиона тонн, почти вдвое больше, чем в марте. По этому показателю Россия обогнала Австралию, став вторым поставщиком угля для Китая после Индонезии.
Сразу после российского вторжения в Украину торговля углем между Китаем и Россией сократилась. Западные страны начали вводить санкции в отношении России - и Китай сначала сократил поставки, чтобы оценить риск вторичных санкций.
Вскоре опасения Китая исчезли, так как Европа и сама не спешила с запретом на импорт энергоносителей из России. Полный запрет на поставки российского угля в страны Евросоюза наступит только в августе 2022 года.
Поскольку в мире уменьшается количество желающих покупать российский уголь, те, кто готов его импортировать, «платят гораздо более низкую цену по сравнению с углем из других источников», говорит ведущий аналитик отдела исследований рынка угля Лондонской фондовой биржи Тоби Хассалл.
По данным китайского аналитического центра MySteel, на которые ссылается CNN, в апреле тонна российского угля премиум-класса, доставленная в порт Цзинтан на севере Китая, стоила 403 доллара, американского - 475 долларов, а тонна угля, добытого в самом Китае, - 423 доллара.
В дальнейшем тенденция сохранится. По прогнозу аналитиков Morgan Stanley, в 2022 году объем экспорта угля из России в Китай увеличится на 30% по сравнению с предыдущим годом: с 55 до 71 миллиона тонн.
Китай является крупнейшим в мире добытчиком и потребителем угля. В 2021 году объем добычи угля в стране достиг рекордных 4,07 миллиарда тонн. В 2022 году Китай планирует добыть еще больше - 4,4 миллиарда тонн
Йеппе Кофод: Дания откроет посольство в Грузии
Дания откроет посольство в Тбилиси. Об этом министр иностранных дел королевства Йеппе Кофод заявил на встрече со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.
По данным пресс-службы МИД Грузии, главные дипломаты двух стран в ходе переговоров обсудили двустороннее сотрудничество, отметив, что в последние годы оно приобрело особую динамику.
«В связи с этим была подчеркнута важность взаимного обмена визитами и еще раз подтвержден визит министра иностранных дел Дании в Грузию в марте этого года. Был отмечен растущий интерес и поддержка Дании в отношении Грузии и ЕС, «Восточного соседства» в целом, что надлежащим образом отражено в стратегических документах датской внешней политики. Министры договорились об активных связях для дальнейшего развития двусторонних отношений», - говорится в сообщении, которое приводит SOVA.
Йеппе Кофод также прокомментировал встречу в своем Twitter:
«Дания откроет посольство в Грузии! Был рад встрече с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Турине и лично сообщить ему новости. Борьба за стабильность и демократию в странах Восточного фронта важнее, чем когда-либо. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку».
Выпускники школы после «последнего звонка» попали в аварию в Боржоми - есть жертвы
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми - один из них погиб, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Выпускники в Грузии 20 мая отмечают «последний звонок». По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15.00 столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку, передает ТВ 9.
Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. С множественными травмами в больницу доставлена девушка, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.
По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии «нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации».
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