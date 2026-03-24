Лоукостер Eurowings будет осуществлять рейсы Кёльн-Тбилиси-Кёльн

Немецкая авиакомпания Eurowings со 2 июля запускает прямые рейсы по маршруту Кёльн – Тбилиси – Кёльн. Об этом сообщает Объединение аэропортов Грузии:
«Кёльн – совершенно новое направление для Тбилисского международного аэропорта, которое будет способствовать росту туризма и развитию деловых связей с Германией», - пишет объединение в социальной сети Facebook.
Полёты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и четвергам, на самолётах Airbus A320, а билеты можно приобрести на сайте авиакомпании.
- Компания-лоукостер со штаб-квартирой в Дюссельдорфе основана в 1993 году. Авиаперевозчик - дочернее предприятие авиационного холдинга Lufthansa Group («Люфтганза груп»). Eurowings начал оперировать на грузинском авиарынке в 2021 году.
Форум