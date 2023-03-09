После того, как стало известно, что «Грузинская мечта» «без каких-либо оговорок» отзовет инициированный «Силой народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния», в социальных сетях стали появляться публичные посты разъяснительно-предупредительного содержания о том, что процедура отзыва законопроекта после первого чтения фактически отсутствует.

В беседе с грузинской службой Радио Свобода конституционалист Леван Алапишвили поясняет, что регламент парламента Грузии не предусматривает отзыва законопроекта инициаторами после первого чтения — об этом прямо сказано в пункте 3 статьи 101 документа.

Леван Алапишвили предлагает единственное, на его взгляд, решение проблемы: не отзывать законопроект устным публичным заявлением, а поставить уже принятый в первом чтении документ на голосование в комитетах и на пленарном заседании и проголосовать против него. Иными словами, тот, кто поддержал законопроект об «иностранных агентах» 7 марта, теперь должен проголосовать против него.

«Вот это будет безоговорочным отзывом и окончанием рассмотрения законопроекта», — говорит Леван Алапишвили.

Если процесс принятия закона не будет остановлен голосованием и решение этого вопроса ограничится публичным заявлением, он может превратиться в процесс выигрыша времени для правящей партии, и, как говорит конституционалист, в ходе весенней сессии «Грузинская мечта» сможет принять этот законопроект в качестве закона во втором и третьем чтениях.

С другой стороны, с этого момента руководство на внеочередном созыве может завершить процесс за один день. Если законопроект не будет принят, парламент не сможет вернуться к нему снова.

Леван Алапишвили также считает, что оба законопроекта, направленные в Венецианскую комиссию, должны быть отозваны.

Бывший заместитель министра юстиции, адвокат Давид Джандиери согласен с тем, что заявление «Грузинской мечты» может быть лишь попыткой выиграть время. Не исключено, что по прошествии нескольких месяцев, например, в августе, когда в столице будет наименьшее количество жителей, парламентарии снова соберутся для решения этого вопроса.

«Тем более, что, судя по тексту заявления, они от принятия закона окончательно не отказываются», — сказал адвокат.

Если правящая власть действительно собирается выполнять свои обещания, считает Давид Джандиери, то «Грузинская мечта» должна сегодня же назначить заседание комиссии, провести законопроект во втором чтении и отклонить его.

«Мы хорошо помним, как они лгали народу о пропорциональных выборах, поэтому главный вопрос здесь — доверие», — сказал Давид Джандиери.

Утром 9 марта стало известно о решении парламентского большинства «Грузинской мечты» отозвать уже принятый в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который привел к массовым протестам.

В заявлении, распространенном правящей партией, сказано, что это решение принято в связи с «текущими политическими процессами вокруг закона» и на основе консультаций, проведенных между политсоветами «Грузинской мечты», «Силы народа» и представителей парламентского большинства.