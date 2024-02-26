Лукашенко рад «нормальным отношениям» Грузии с РФ и Беларусью

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко рад «нормальным отношениям» Грузии с Россией и Беларусью. Об этом он заявил 26 февраля, комментируя заявления армянской стороны насчет членства в ОДКБ.

«Слава богу, (у Грузии) устанавливаются нормальные отношения прежде всего с Россией, с нами, экономика поднимается. Попробовали легкого хлеба на Западе. Американцы уже про Грузию забыли. Как только грузины шевельнулись в том плане, что это их страна независимая и суверенная, Запад начал на них давить. В том числе и прежде всего США. Ну так надо сделать соответствующий вывод. Никому они на Западе не нужны. Там тысячи проблем», – отметил Лукашенко.

По его словам, сегодня, к примеру, «в США Байден будет поддерживать Украину, Армению и так далее».

«Завтра власть сменится и Трамп скажет: "Слушайте, я вас не знаю. Друзья мои, я вас в первый раз вижу!"» – добавил он.

Затем он вновь заговорил о Грузии, вышедшей из СНГ: «Выйти просто, а вот зайти будет сложно. Пример опять же – Грузия. Ну, вышла она из СНГ и всех структур. Что это, лучше для нее? Нет. Желательно вернуться. А вернуться всегда сложнее. Тут и потеря лица, и прочее».

Армянской стороне Лукашенко посоветовал «не торопиться и не делать резких движений». При этом он считает, что если Армения выйдет из ОДКБ, организация «не рухнет, не разрушится».