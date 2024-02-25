Лукашенко заявил, что в 2025 году пойдет на выборы

Белорусский авторитарный руководитель Александр Лукашенко заявил, что примет участие в президентских выборах в Беларуси, которые пройдут в 2025 году, то есть будет баллотироваться на восьмой срок подряд.

«Пойду, пойду, пойду. Передайте им, что пойду!» - ответил Лукашенко в воскресенье на вопрос о своем участии в будущих выборах, имея в виду под «ними» оппозиционеров, находящихся за границей. «И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество... чем они будут больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы», - приводит официальное агентство БелТА слова Лукашенко. В воскресенье он принял участие в голосовании на выборах в нижнюю палату парламента Беларуси. Оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала их бойкотировать, утверждая, что речь идет о фарсе. Избирательная кампания, как отмечает Белорусская служба Радио Свобода, проходит на фоне масштабных репрессий. На выборах нет независимых наблюдателей и оппозиционных Лукашенко кандидатов.

В этом году исполнится 30 лет с момента, когда Лукашенко, выиграв президентские выборы в первый раз, возглавил Беларусь. Самому Лукашенко исполнится 70 лет.

В 2020 году он также был провозглашен победителем голосования, которое, по мнению оппозиции, было полностью сфальсифицировано. В протестах против официальных результатов выборах участвовали сотни тысяч жителей Беларуси, происходили многочисленные уличные столкновения, сотни людей были брошены за решетку. Власть Лукашенко устояла, многие лидеры оппозиции и активисты были вынуждены эмигрировать, другие были арестованы и осуждены к длительным срокам заключения. США и ряд других стран не признали Лукашенко легитимным президентом, хотя и сохраняют дипломатические отношения с официальным Минском.

Власти Беларуси поддерживают Россию в войне против Украины, однако не участвуют в ней прямо. Против Беларуси в связи с подавлением протестов 2020 года и помощью России во вторжении в Украину были введены многочисленные санкции.