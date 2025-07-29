Экс-депутату Луке Куртанидзе предъявлены обвинения, ему грозит до 5 лет заключения

Прокуратура предъявила экс-депутату грузинского парламента Луке Куртанидзе обвинение в применении насилия к бывшей жене и нарушении еще нескольких статей Уголовного кодекса. В частности, следствие установило, что:

«Подсудимый нарушил требования и обязанности, предусмотренные защитным ордером, вынесенным судом, который запрещал ему приближаться к бывшей жене, общаться с ней, а также посещать место и дом, где находилась потерпевшая, и дважды посещал дом потерпевшей, в том числе 25 июля, когда он применил физическое насилие к бывшей жене и повредил ее автомобиль из-за нетерпимости к гендерному равенству в Кобулети».

Прокуратура ходатайствует перед судом о вынесении запретительного ордера. В случае признания виновным по трем статьям Уголовного кодекса Луке Куртанидзе грозит до 5 лет лишения свободы.

Ему предъявлены обвинения по следующим статьям:

статья 126, часть 1 Уголовного кодекса Грузии (насилие в отношении члена семьи, причинившее

ему

физическую боль),

статья 187, часть 1



(умышленное повреждение имущества члена семьи, причинившее значительный ущерб),

статья 381, часть 1 (невыполнение требований и обязанностей, предусмотренных защитным ордером в отношении члена семьи).

53-летний Эльдар (Лука) Куртанидзе – борец, олимпийский чемпион, экс-президент Федерации борьбы, бывший проректор Академии МВД и экс-депутат парламента от «Грузинской мечты», был задержан в Кобулети после нападения на бывшую жену Хатуну Микацадзе. Она опубликовала в социальных сетях видеозапись нападения на неё.

На кадрах видно, как полиция пытается остановить Луку Куртанидзе, который ругается на бывшую супругу и приближается к ней. Женщина падает на землю, Куртанидзе продолжает ругаться и снова пытается подойти к ней. Прохожие и полиция пытаются остановить мужчину, Куртанидзе сопротивляется и пытается вырваться.