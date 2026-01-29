«Лукойл» заключил соглашение с Carlyle о продаже зарубежных активов

Российская нефтяная компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов американскому инвестиционному фонду Carlyle.

Как заявили в пресс-службе «Лукойла», в периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской компании и продолжат деятельность по текущей лицензии.

Сделку еще должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США. «Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», – говорится в сообщении.

«Лукойл» объявил о намерении продать свои зарубежные активы после введения санкций США в октябре 2025 года. Компания владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных заправочных станций по всему миру, в том числе в США.

Изначально о намерении купить зарубежные активы «Лукойла» объявила швейцарская компания Gunvor, связанная с другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Однако организация отказалась от своих планов после того, как Минфин США дал понять, что не одобрит это соглашение – по крайней мере до окончания боевых действий, которые Россия ведет в Украине.

После этого интерес как активам «Лукойла» проявили несколько компаний, в том числе крупные американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, венгерская нефтегазовая компания MOL, а также бывший владелец Pornhub, австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр.