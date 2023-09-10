Лула да Сильва: Путина не арестуют на саммите G20 в 2024 году

Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва заявил, что Владимира Путина не арестуют на саммите «группы двадцати» в 2024 году, если тот решит лично принять в нем участие. Он подтвердил, что приглашает российского президента на следующую встречу «двадцатки» в Рио-де-Жанейро и гарантирует его безопасность.

В этом году Путин не приехал на саммит G20 в Дели. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Путин не посетил саммит БРИКС в Йоханнесбурге: он участвовал в заседаниях по видеосвязи.

В субботу страны G20 согласовали декларацию, в которой не осудили напрямую военное вторжение России в Украину. В документе сказано лишь, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Хартии ООН, воздерживаться от угроз и следовать принципу территориальной целостности и политической независимости любого из государств.