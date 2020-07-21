В украинском Луцке захватили автобус с заложниками, к месту стянута бронетехника

В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, сообщает полиция Волынской области.

По предварительным данным, у мужчины при себе взрывчатка и оружие. "В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", – добавили правоохранители.

В автобусе могут находиться 20 человек.

Глава областного управления полиции Юрий Крошко рассказал, что к операции привлечен антитеррористический центр СБУ. Его слова приводит "Громадське". По его словам, находящийся в автобусе мужчина ведет стрельбу.

Издание "Общественное" сообщает, что мужчина "выдвинул правоохранителям свои условия, с ним ведутся переговоры". В своем обращении захватчик "поздравляет с Днем антисистемы", а также предупреждает, что еще одна бомба заложена в людном месте. По информации издания, на своей странице в соцсетях мужчина постоянно пишет "недовольстве системой в Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взял ситуацию с захватом заложников в Луцке под личный контроль. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введена полицейская операцию «Заложник», а СБУ ввела план «Бумеранг»... Держу ход событий под личным контролем», - написал президент.