Любовь во время жестокой войны. Свадебный бум в Украине

За время, прошедшее с начала российского вторжения в Украину в Киеве поженились в восемь с лишним раз больше пар, чем за аналогичный период в 2021 году. Такой бум имеет исторические прецеденты: в разгар Второй мировой войны, в 1942 году, в США было зарегистрировано 1,8 миллионов браков, на 83 процента больше, чем десятилетием ранее. Свадьбы в охваченной войной Украине проходят на блокпостах и в укрытиях, а на свадебных фото молодожены позируют на фоне разрушенных обстрелами зданий. Один из украинских военных, который женился после 23 февраля, говорит: это решение является самым смелым и самым трудным шагом, который вы можете сделать в условиях войны.