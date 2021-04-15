Люлька абазинов. Зачем ее передают из поколения в поколение и берегут от злых духов

Амир Биджиев – преподаватель в школе аула Инжич-Чукун в Карачаево-Черкесии. Он абазин и учит детей традиционным ремеслам своего народа. Абазины говорят про себя так: они один из древнейших народов Северного Кавказа и самый многочисленный из малочисленных народов России. Их осталось чуть больше 40 тысяч человек. Амир рассказывает Настоящему времени, почему для него важно сохранить традиции и язык своего народа и какое место в культуре абазин занимает обыкновенная детская люлька.

"Я как закончил Сухумское художественное училище, сразу по окончании пришел в художественную школу. Эту специальность – резьбу по дереву и по чеканке – я приобрел до армии. Я обучался до Сухумского художественного училища в Ставропольском ремесленном училище на художника-оформителя. Сейчас это все в пластик перевели: вот эта наружная реклама. Всю наружную рекламу делал художник, художник оформлял афиши кинотеатров", – вспоминает Амир.

После художественной школы он пытался поступить в Мухинское училище, но в первый же год провалил вступительные экзамены: "Это было закономерно, потому что там сумасшедший конкурс был – 15-16 человек на одно место. Но они мне говорили, что у меня хорошие данные, я могу остаться в Ленинграде, заниматься в студии, чтобы на следующий год я обязательно поступил. Ну я приехал обратно в аул к себе и продолжил свою работу в школе".

По словам Амира, у современных детей нет интересов, кроме мобильного телефона, поэтому в первую очередь он хочет передать им те навыки, которыми обладает сам. "Практические навыки – они всегда нужны человеку, вот эта моторика, вот алгоритм особый, поэтапная работа, как организовать свою работу, – объясняет педагог. – Я решил вот с этих побуждений научить детей. Хотя, кроме этого, я преследовал еще другую цель: они не знают свой язык, пренебрегают своим языком, своими традициями, своей культурой, они много чего не знают. И вот через прикладное искусство я понимал, что им можно привить вот эту любовь, вот эти знания".

Под руководством Амира дети осваивают чеканку и резьбу по дереву, знакомятся с абазинской культурой: "У нас "История искусств" есть предмет, где я рассказываю, какие объекты архитектурные мирового значения, сооружения в мире. Они постепенно с этим знакомятся, они удивляются".

Важный материал для резьбы по дереву – сырая липа, кружок Амира постоянно испытывает проблемы с сырьем: "Вообще нет возможности, потому что липа не поступает никуда на базы какие-либо, существующие в нашей республике. С правами там по закону сейчас напряжение, поэтому в основном везут сосну, а сосна – она жилистая. По ней резать не так удобно для детей".

Амир задумался о том, что нужно разработать бизнес-план: "И поэтому я решил сделать для начала люльку. С люлькой у абазин связана красивая традиция. Спустя месяц или два после рождения ребенка свекор и свекровь устраивают праздник – бабушка, старшая в доме, укладывает ребенка в люльку. Приглашают соседей и родственников, они просят Аллаха, чтобы ребенок вырос здоровым, хорошим, чтобы о нем слагали легенды как о хорошем человеке, чтобы он не позорил свой род и семью".

Первой в люльку клали кошку, а потом нужно было накрывать одеяльцем, чтобы злые силы туда не ложились

"Сейчас же много этих колясок, качалок. Новшества вошли в нашу жизнь. Но люлька в каждой семье из поколения в поколение передавалась. В нашей семье, например, у меня четверо внуков, они все воспитывались в люльке, которую сделали в 1925 году. То есть это прадедушка, дедушка, отец, сын, и внуки теперь в ней, – рассказывает председатель женского совета аула Инжич-Чукун Фатима Аджиева. – С люлькой у нас связано очень много примет. Нельзя было садиться вообще на эту пустую люльку, даже на край нельзя, чужому человеку не нужно было вообще ее трогать. Первой в люльку клали кошку и просили, чтобы ребенок спал как кошка: тихо, мирно, спокойно. А потом нельзя было оставлять пустую люльку, нужно было накрывать одеяльцем, чтобы злые силы туда не ложились".

Вместе с другими членами женского совета Фатима Аджиева пытается сохранить культуру абазин. "Это очень многочисленный, древнейший народ Кавказа. Но в годы Кавказской войны большинство погибли. Это незатихающая трагедия нашего народа. А больше наших соотечественников живут за рубежом, в Турции живут, в 37 странах мира живут наши соотечественники, – объясняет Фатима. – Они все хотят сюда вернуться, если можно было бы. Родина всегда одна, ее ни за что ни на что не поменяешь. Как бы за рубежом они хорошо ни жили, все равно вы видите, в каких условиях мы живем: наша чистая речка из-под ледника, наш воздух, наши горы. Это все в сердце, нельзя оттуда вот это все вычеркнуть".

В 37 странах мира живут наши соотечественники

В школе, где преподает Амир, действует музей истории абазинского народа. Создал его Мухамед Туков. Это личная коллекция старинных вещей, которые мужчина собирал не одно десятилетие. Его экспонаты выставлялись в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Музей пользуется большой популярностью у абазин, которые приезжают со всего мира. "Ко мне из Франции приезжали, из Дании приезжали. С Англии приезжали, с Турции вообще надоели турки-абазины, понимаете. Абхазцы – каждый день в неделю, у них семь пятниц. Приезжают, в прошлом году приезжали с Австралии, с Соединенных Штатов Америки, фотографировали, – делится Мухамед. – С великим удовольствием я с детьми работаю, объясняю, что к чему, как наши деды, прадеды пользовались этими предметами, как они называются. И они очень много вопросов задают – что, как. Наш народ малочисленный и находится, к великому сожалению, в числе народов, язык которых в ближайшие 100 лет исчезнет. Может, это исчезновение своим трудом скудным могу притормозить еще на хотя бы десятилетие".

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