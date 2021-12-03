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В Махачкале второй день проходят протесты – жители требуют возобновить газоснабжение
В Махачкале несколько десятков человек второй день перекрывают движение на улицах с требованием возобновить газоснабжение в их домах, пишут Кавказ.Реалии.
Третьего декабря люди перекрыли проезд по проспекту Петра Первого, требуя восстановить газоснабжение в двух пятиэтажных домах на 76 квартир по улице Хаджалмахинской. В руках у них были плакаты "Верните газ" и "Газовики против народа". По словам участников акции, от газоснабжения эти два дома отключили восемь месяцев назад.
"Все это время мы старались делать все по закону, но о нас, получается, вытирали ноги. Поэтому мы, увидев, как люди, у которых десять дней не было газа, вчера вышли на улицу, решили тоже заявить о своей проблеме. Другого выхода нет. Это крик души", – рассказала журналистам Елена Субботина, одна из жительниц дома по улице Хаджалмахинской.
По ее словам, газовую трубу, ведущую к двум домам, отрезали 17 мая из-за того, что на газовый счетчик могла упасть плита и это может привести к взрыву. "Мы эту проблему устранили в тот же день. Вывезли плиты. Но тогда работники отрезали 60 метров трубы, ведущей к нашим домам. И с тех пор начались наши мытарства", – утверждает она.
Днем ранее махачкалинцы перекрыли движение на улице Амет-Хана Султана с требованием возобновить снабжение газом, которое было отключено после взрыва в частном доме 22 ноября. По словам очевидцев, в этой акции принимали участие около 500 человек.
26 ноября жители Махачкалы уже выступали с требованием к АО "Газпром газораспределение Махачкала" возобновить газоснабжение. В этот же день в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана состоялось совещание, где было отмечено, что восстановительные работы планируется завершить до 2 декабря. В пресс-службе Минэнерго Дагестана журналистам сообщили, что восстановительные мероприятия уже завершены.
Другие новости дня
В Грузии врача и директора больницы задержали за выдачу поддельных ковид-сертификатов
Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали директора и врача тбилисской клиники за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», обвиняемые работают в медицинском центре №4. Следствие установило, что за определенную сумму они изготовили и выдали гражданину поддельный сертификат о прививке вакциной Pfizer–BioNTech. При этом они незаконно зарегистрировали пациента на сайте Национального центра контроля заболеваний (NCDC), и он получил «зеленый» статус и ковид-паспорт.
В СГБ Грузии добавили, что это не единственный подобный случай. Утверждается, что поддельные справки о вакцинации обвиняемые выдавали систематически, регистрируя при этом своих клиентов в базе NCDC.
СГБ Грузии занимается выявлением лиц, получивших фальшивые сертификаты, а также проводит инвентаризацию в медицинском центре для установления законности трат на переданные вакцины.
Следствие начато по статьям «коммерческий подкуп» и «изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков», что предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Три абхазских чиновника покинули должности после вчерашнего инцидента со стрельбой
После вчерашнего инцидента со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне в Абхазии принят ряд кадровых решений.
Как пишет «Апсныпресс», премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб уволил заместителя министра туризма Дато Каджая.
От должности заместителя министра внутренних дел освобожден Ращ Цвижба. Заместителем министра назначен Дмитрий Кучуберия.
Кроме того, заместитель главы администрации президента Зураб Каждая подал заявление об освобождении от занимаемой должности. Об этом «Апсныпресс» стало известно из источников в администрации абхазского лидера.
Отметим, что ранее против Раща Цвижба было возбуждено уголовное дело из-за инцидента 30 сентября, когда на сухумской набережной избили ветеранов.
Накануне абхазский лидер Аслан Бжания отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант
В Санкт-Петербурге умерла актриса Нина Ургант. Ей было 92 года. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой Александринский театр.
Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области в семье советского офицера. Перед началом Великой отечественной войны семья переехала в Даугавпилс. Отец Ургант отправился на фронт, семья осталась в оккурпированном германскими войсками латвийском городе.
В 1948 году Ургант поступила в Ленинградский театральный институт имени Александра Островского. После окончания год служила в театре имени Федора Волкова в Ярославле, а затем в Ленинградском театре имени Ленининского комсомола (ныне "Балтийский дом") и Александринском театре, где сыграла несколько десятков ролей.
В 1954 году Ургант дебютировала в кино. За свою карьеру актриса исполнила более 70 ролей. Широко известна по ролям в фильмах "Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Мать и мачеха" и другим. Последнюю роль сыграла в 2008 году в фильме Алексея Козлова "Азиат".
Абхазский МИД: Саакашвили открыто признался в подкупе иностранных чиновников
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали высказывания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Во время судебного процесса по делу о растрате госсредств Саакашвили заявил, что Грузия оплатила чиновникам из стран Океании отдых в Таиланде.
В абхазском ведомстве считают, что Саакашвили «открыто признался в совершении преступления – попытках подкупа чиновников иностранных государств».
«Речь идет о признавших суверенитет Республики Абхазия государствах Океании – Науру, Тувалу и Вануату. Бывший президент Грузии публично подтвердил имеющиеся в распоряжении Республики Абхазия факты причастности правительства Грузии и лично М. Саакашвили к подкупу высших должностных лиц иностранных государств», – сказал замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба.
По его словам, признание суверенитета Абхазии со стороны тихоокеанских государств «стало результатом долгой и кропотливой работы абхазского внешнеполитического ведомства».
«Продвижение широкого международного признания является одним из приоритетов внешней политики Абхазского государства. Однако, в отличие от наших грузинских оппонентов, абхазские дипломаты используют в своей рабочей практике законные и цивилизованные формы взаимодействия с представителями иностранных государств. Намерены и впредь продолжать вести работу по расширению международного признания Республики Абхазия исключительно в соответствии с общепринятыми международными нормами», – сказал Тужба.
Отметим, что в грузинской прокуратуре накануне заявили, что заявления Саакашвили не соответствуют действительности.
- После войны 2008 года Абхазия и Южная Осетия были признаны тремя островными государствами: Науру, Вануату и Тувалу. Впоследствии Тувалу и Вануату отозвали свое признание.
Судья Верховного суда Казахстана отправлен в колонию за коррупцию
Бывший судья Верховного суда Казахстана Мейрам Жангуттинов приговорён к пяти годам колонии за мошенничество. Согласно приговору, он получил взятку от районной судьи Туркестанской области на юге республики за перевод её на другое место работы. Он свою вину не признал.
О процессе сообщает Казахская служба Радио Свобода — Радио Азаттык. Санкция на арест Жангуттинова была выдана в апреле, задержан он был ещё в феврале. После февральского задержания было объявлено, что полномочия судьи закончились ещё в декабре прошлого года.
Судья, передавшая Жангуттинову взятку, так же была приговорена к заключению в колонии на тот же срок. Им обоим пожизненно запрещено занимать любые государственные должности. О позиции её защиты не сообщается.
Талибы издали указ о правах афганок, но про образование не упомянули
В Афганистане пришедшее к власти движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) выпустило указ о правах женщин.
Документ призывает лидеров афганского общества – религиоведам и старейшинам – принять серьёзные меры по защите прав женщин. Согласно указу, афганок, включая вдов, нельзя принуждать к замужеству. При этом в случае повторного брака вдова имеет право на получение приданого от своего нового мужа.
"Женщина – это не собственность, а благородный и свободный человек", – говорится в документе.
Министерству по делам хаджа и министерству информации и культуры поручено проповедовать права женщин. Верховный суд должен дать указание судам рассматривать петиции женщин.
В документе нет упоминания о браках для несовершеннолетних, трудоустройстве и доступе к образованию для женщин. Эти вопросы вызывают серьёзную озабоченность правозащитников.
- Талибы захватили власть в Афганистане в августе на фоне вывода из страны американских военных. Вскоре после установления контроля над страной "Талибан" ввёл жёсткие ограничения, большинство из которых затронули девочек и женщин. В частности, им серьёзно ограничили доступ к образованию, запретили заниматься спортом, заставили носить никаб.
- Журналисток обязали надевать хиджаб для проведения эфиров. Кроме того, сотрудницам СМИ теперь нельзя находиться в местах массового скопления людей и вести репортажи с мест событий.
- В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, "Талибан" придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жёсткие правила действовали в отношении женщин и девочек.
- Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.
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Оппозиция помешала избранию глав сакребуло Батуми, Зугдиди, Сенаки и Цаленджиха
Первые заседания новоизбранных сакребуло (совещательный орган) Батуми, Зугдиди, Сенаки и Цаленджиха были сорваны из-за отсутствия кворума. Утвердить председателей муниципальных собраний, а также их заместителей сегодня не удалось.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», во всех случаях от участия в голосовании отказались члены партии экс-премьера Георгия Гахария «За Грузию», а также представители «Единого национального движения» и «Лело». Оппозиционеры покинули залы заседаний сразу после того, как были признаны полномочия депутатов новоизбранных сакребуло. На местах была усилена охрана и мобилизована полиция.
В Батуми заявление сделала депутат Нази Путкарадзе, сестра Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. В оппозиции называют Путкарадзе «жертвой режима», утверждая, что на него оказывали давление с требованием уйти из «Национального движения» и пытались подкупить.
«Сегодня мой брат должен был открыть заседание, как старейший член сакребуло… Это была не кончина, было воздействие на здоровье и уничтожение жизни моего брата. Я требую объективного расследования», – заявила Путкарадзе.
В сакребуло Зугдиди представители «Единого нациоонального движения» появились сегодня в футболках с надписями «Свободу Михаилу Саакашвили». Депутат сакребуло Зугдиди от ЕНД Теймураз Басилая заявил, что он и его коллеги не желают участвовать в голосовании, поскольку вся предвыборная кампания была «спецоперацией», а сегодня процессы продолжают развиваться по «абсурдному сценарию».
Одновременно депутат Зугдидского сакребуло от партии «За Грузию» Гига Парулава заявил, что они не видят смысла участия в голосовании, поскольку основные политические силы отказываются от сотрудничества и ими движет «жажда власти и мести».
Повторно избрать председателей сакребуло Зугдиди, Батуми, Цаленджиха и Сенаки попытаются на ближайших заседаниях. Скорее всего, они состоятся на следующей неделе.
Председателя сакребуло Тбилиси избрали на фоне демарша оппозиции
Член правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Ткемаладзе избран на пост председателя сакребуло (совещательного органа) Тбилиси седьмого созыва. Кандидатуру Ткемаладзе поддержали 27 из 50 депутатов сакребуло, один воздержался, один проголосовал против.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», в знак протеста от участия в сегодняшнем заседании отказалась партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария. Одновременно представители «Единого национального движения» покинули сакребуло до начала голосования.
«Мы считаем, что у нас нет морального права присутствовать на сегодняшнем заседании и позволять создавать фасад демократии, якобы ничего не происходит и в стране все хорошо. Исходя из этого, «Единое национальное движение» покидает сегодняшнее заседание», – заявила член ЕНД Софо Джапаридзе.
Члены ЕНД появились в сакребуло в футболках с изображением Нугзара Путкарадзе – мажоритарного депутата сакребуло Батуми, который скоропостижно скончался вскоре после муниципальных выборов. В оппозиции утверждают, что Путкарадзе пытались подкупить и оказывали на него давление с требованием уйти из «Национального движения».
Сегодня также были утверждены заместители председателя сакребуло Тбилиси. По решению большинства, первым заместителем Ткемаладзе стал Георгий Ахвледиани. Его кандидатуру поддержали 27 депутатов, против проголосовали двое.
Должности заместителей также заняли Тинатин Ниблошвили и Зураб Абашидзе. За их кандидатуры проголосовали 27 депутатов.
В новоизбранном сакребуло Тбилиси у правящей партии «Грузинская мечта» — 29 мест, у «Единого национального движения» — 13, у партии «Для Грузии» — четыре, у партии «Лело» — два, у партий «Гирчи — больше свободы» и «Для народа» — по одному.
Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов сотрудничать со всеми партиями, представленными в городском совете.
В Тбилиси протестуют против строительства стадиона – задержаны четверо
Полиция задержала четырех протестующих против строительства футбольного стадиона на улице Деметре Тавдадебули в тбилисском районе Диди Дигоми. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Формула», строительство закрытого стадиона планируется на территории, принадлежащей Федерации футбола Грузии. Местные жители указывают, что это – одна из немногих рекреационных зон спального района. Они требуют оборудовать здесь полноценный сквер.
«Требование местного населения – выделить под стадион альтернативное пространство, перенести его. Если мэрия Тбилиси самостоятельно не обустроит сквер, передайте его населению, и мы озеленим, посадим деревья и будем заботиться об этом месте», — сказал местный житель.
Ситуация обострилась после того, как на месте появилась тяжелая техника. Местные жители пытались препятствовать ее передвижению.
По информации МВД Грузии, причиной задержания стало нарушение статей 173 и 166 Кодекса Грузии об административных правонарушениях, которые предусматривают мелкое хулиганство и неподчинение полиции.
После противостояния представители Федерации футбола Грузии предложили провести переговоры с инициативной группой. Встреча состоится завтра. Спецтехнику временно вывели.
В настоящее время ситуация в Диди Дигоми спокойная, протестная акция завершена.
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 800 голов
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом, который смог забить 800 голов в официальных матчах. Он поставил рекорд в игре против лондонского "Арсенала" в ночь на 3 декабря по московскому времени.
Его результат уже на 36 голов больше, чем у бразильца Пеле, который забил 765 голов. На третьем месте — полузащитник парижского ПСЖ Лионель Месси с 754 голами.
Роналду — лучший бомбардир в истории сборных, в истории чемпионатов Европы, главного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов, 450 голов он забил за мадридский "Реал", 130 — за "Манчестер Юнайтед", 115 — за сборную Португалии, 101 за туринский "Ювентус" и пять — за лиссабонский "Спортинг".
В своём инстаграме спортсмен прокомментировал это так: "мыслями я уже в следующей игре, нет времени праздновать".
Конгресс США предотвратил остановку работы правительства за несколько часов до дедлайна
Сенат Конгресса США принял законопроект о финансировании правительства до 18 февраля на голосовании вечером в четверг. Документ поддержали 69 человек, 18 проголосовали против. Если бы он был отклонён, сотни тысяч федеральных служащих были бы отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска, — передаёт "Голос Америки".
Законопроект о временном финансировании правительстве был необходим из-за того, что Конгресс до сих пор не утвердил бюджет на новый финансовый год, который начался 1 октября. Частичное закрытие правительства могло бы создать политические трудности для обеих партий в парламенте. Но особенно — для демократов, которые с минимальным перевесом контролируют обе его палаты.
В 2018-2019 году остановка работы правительства из-за разногласия по бюджету между республиканцами и демократами продолжалась 35 дней. Демократы отказывались финансировать строительство стены от нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. В итоге тогдашний президент Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены в обход федерального бюджета.
В Грузии 67 пациентов скончались от коронавируса за сутки
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 67 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 12 258.
За сутки в стране выявили 4100 новых случаев коронавируса. Накануне провели 51 749 тестов: PCR-тестов – 20 526, экспресс–тестов на антиген – 31 223.
Выздоровели еще 3397 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 857 933, выздоровевших – 799 850.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,92%, за последние 14 дней составляет 8,75%, за неделю – 8,39%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 11 699 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 211 839.
В Госдуме РФ заявляют о возможности признания независимости «ЛНР» и «ДНР»
Депутаты Госдумы не исключают, что Москва признает независимость самопровозглашенных республик – «ЛНР» и «ДНР». Российские политики говорят, «силовой сценарий Киева в Донбассе может вынудить Россию активно вмешаться».
Комментарии представителей трех крупнейших фракций Госдумы и двух профильных комитетов палаты публикует агентство «Интерфакс».
К примеру, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий («Единая Россия») отметил, что лично является сторонником признания республик: во-первых, из-за культурных и родственных связей между жителями Ростовской области в РФ и Луганской и Донецкой областей Украины, а во-вторых, такой шаг, по его словам, мог бы помочь остановить обстрелы.
«Территории эти, конечно, нужно признавать, чтобы закончились эти действия. Нас сдерживает один фактор: мы выступили инициаторами Минских соглашений, мы участники Нормандского формата», – сказал Водолацкий.
О том, что Россия может пойти на признание «ЛНР» и «ДНР» при определенных сценариях, допустили сразу два первых заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам: Дмитрий Новиков от КПРФ и Алексей Чепа от «Справедливой России – За правду».
Новиков заявил, что «неадекватные действия со стороны Киева – это не только повод для защиты любыми способами, но и дополнительный стимул, чтобы признать независимость («ЛНР» и «ДНР» – ред.) и начать выстраивать отношения с республиками, как с Абхазией и Южной Осетией».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что власти Украины не пойдут по пути экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «образца 2008 года». В Службе внешней разведки РФ заявили, что ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года.
- В ноябре вокруг неподконтрольных Киеву территорий Донбасса произошло сразу несколько событий, определяющих дальнейшее развитие ситуации. Самое последнее – это указ президента Владимира Путина о допуске товаров из «ДНР» и «ЛНР» на российский рынок и даже к тендерам на государственные закупки и закупки на муниципальном уровне. Европейский союз осудил это решение. В распространенном сообщении говорится, что «Цель указа – еще сильнее отделить временно неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей Украины, вопреки Минским договоренностям». Это произошло на фоне концентрации российских войск у границ с Украиной, о которой широко сообщали западные СМИ.
ЕС утвердил помощь вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы
Европейский Союз выделит несколько десятков миллионов евро на поддержку вооруженных сил Украины, Грузии и Молдовы в рамках новейшего инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Как пишет DW, соответствующее решение Совет Евросоюза принял 2 декабря.
Вооруженным силам Украины выделят 31 млн евро, Грузии - 12,75 млн и Молдовы - 7 млн евро. Запланированные суммы будут предоставляться на протяжении трех лет.
В заявлении пресс-службы ЕС сказано, что цель финансовой помощи трем странам состоит в укреплении их обороноспособности и внутренней устойчивости. Брюссель также надеется, что это поможет усилить оперативную совместимость войск Украины, Грузии, Молдовы и вооруженных сил Евросоюза и поспособствует их более активному участию в миссиях и операциях в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС.
В Совете Евросоюза отметили, что условием предоставления помощи будет соблюдение международного права, в частности, в области прав человека и гуманитарных вопросов. Предоставление летального оружия поддержка ЕС не предусматривает.
ЕС также окажет поддержку вооруженным силам Украины, Грузии и Молдовы в расширении их возможностей по «предоставлению помощи гражданским лицам во время кризисов или чрезвычайных ситуаций», говорится в сообщении пресс-службы Евросоюза.
Так, Украине будут предоставлены медицинское оборудование, в том числе, полевые госпитали, инженерное и логистическое оборудование. Грузинские войска получат медицинское и инженерное оборудование. А Молдове передадут оборудование по обезвреживанию и утилизации боеприпасов.
ЕС утвердил механизм European Peace Facility в марте этого года. Цель этого финансового инструмента - поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности. В ЕС также рассматривают возможность создания военной учебной миссии по поддержанию реформы профессионального военного образования. Один из вариантов предусматривает профессиональную подготовку офицерского состава в странах-участницах механизма EPF с помощью инструкторов из Евросоюза.
Часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии
Обрыв провода высоковольтной линии «Гумиста» произошел накануне в самопровозглашенной республике Абхазия. Обесточенными оказались шесть подстанций, сообщили в компании «Черноморэнерго».
Ремонтные работы начались рано утром. «Задействованы все соответствующие службы РУП Черноморэнерго», – говорилось в сообщении.
Через несколько часов энергетики сообщили об устранении аварии и восстановлении электроснабжения.
Аварии в абхазской энергосистеме происходят почти ежедневно. Причина – рост нагрузок из-за незаконного потребления электроэнергии для майнинга криптовалют.
В Германии торжественно проводили Меркель с поста канцлера
В Берлине прошла торжественная церемония в честь Ангелы Меркель, которая покидает пост канцлера ФРГ после 16 лет работы в правительстве. Официально она уйдёт в отставку до 8 декабря.
Церемония под названием "Большая вечерняя заря" организовали вооруженные силы Германии. Она прошла во дворе министерства обороны. Из-за антикоронавирусных ограничений церемонию провели в ограниченном формате. На ней присутствовали около 200 человек, в том числе - 52 человека, занимавшие посты министров в правительствах, которые возглавляла Меркель.
Канцлер выступила перед военными с речью, пожелала успехов преемнику Олафу Шольцу, а всем остальным — работать "с радостью в сердце".
Самая зрелищная часть церемонии — это марш воинских частей под музыку, которую выбирает сам виновник торжества. Ангела Меркель попросила исполнить песню панк-певицы Нины Хаген "Ты забыл цветную пленку", романтическую композицию актрисы Хильдегард Кнеф "Для меня должен идти дождь из красных роз" и христианский гимн "Боже, мы славим Тебя".
Выбор песни Нины Хаген Меркель объяснила тем, что она ассоциируется у неё с юностью. Хаген как и Меркель родом из бывшей ГДР. Песенка "Ты забыл цветную пленку" была написана в 1974 году. Меркель тогда было 20 лет.
Военный церемониальный акт проводов "Большая вечерняя заря" считается высшей данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Традиция восходит к XVI веку. Немецкие канцлеры удостаиваются такой чести с 1998 года, когда с поста главы правительства ФРГ ушел Гельмут Коль. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн, и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы.
Уголовное дело за оскорбляющие комментарии – в чем обвиняют жительниц Абхазии?
Массовой драке со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне предшествовало возбуждение городской прокуратурой уголовного дела в отношении Лолиты Халваш и Анжелы Брандзия по части 2 статьи 321 Уголовного кодекса Абхазии – оскорбление представителя власти.
Telegram-каналы опубликовали постановление о возбуждении уголовного дела против Халваш и Брандзия. В документе говорится, что дело возбуждено на основании информации, поступившей из Службы государственной безопасности самопровозглашенной республики.
По версии прокуратуры, Халваш и Брандзия использовали в соцсети Facebook псевдонимы. Утверждается, что они распространяли заведомо ложные сведения, выраженные в неприличный форме, порочащие честь и достоинство, а также подрывающие профессиональную репутацию президента Аслана Бжания, премьер-министра Александра Анкваб, руководителей МВД, генпрокуратуры, депутатов и других должностных лиц.
К примеру, в одном из Facebook-постов, по утверждению прокуратуры, Аслана Бжания называют дезертиром, в другом говорится о том, что «этот маньяк хуже Саакашвили оказался».
Лолита Халваш в комментарии «Аидгылара News» говорит, что её нет в соцсетях. Она рассказала, что к ней пришли с обыском, а ситуация накалилась, когда на месте появился её сосед – заместитель руководителя администрации президента.
«Влетает мой сосед, Зурик Каджая, замглавы администрации президента. Он влетает, оскорбляя меня, всю мою семью. Слава богу, там оказались родственники мои, которые завели его в ванную комнату и сказали ему – Зурик, ты не прав», – рассказывает Лолита Халваш.
Как сообщалось ранее, после инцидента задержан заместитель министра туризма Дато Каджая. В результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.
У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе. Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.
В Абхазии после инцидента со стрельбой задержан замминистра туризма
Заместитель министра туризма самопровозглашенной республики Абхазия Дато Каджая задержан после инцидента со стрельбой в сухумском Новом микрорайоне. Об этом ТАСС сообщил абхазский генпрокурор Адгур Агрба.
По его словам, в результате инцидента легкое ранение получил житель Сухуми, госпитализация ему не понадобилась.
Ранее в соцсетях опубликовали видеокадры массовой драки. Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда правоохранители пришли с обыском в дом к гражданке Анжеле Брандзия. Против неё и еще одной женщины, Лолиты Халваш возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Поводом стали комментарии в социальной сети Facebook, опубликованные анонимными пользователями.
По словам депутата Валерия Агрба, группе депутатов сообщили о вторжении в дом Анжелы Брандзия без санкции суда.
«Люди жаловались, что нарушаются их конституционные права, возбуждены уголовные дела по признакам, связанным с оскорблением чиновников и некоторых и депутатов. Сотрудники милиции хотели сделать выемку телефонов, ноутбуков, завершались следственные действия, опрос, были приглашены понятые и возможно действия были бы закончены, но врываются несколько людей к Брандзия с оскорблениями, матом, один из них вытащил оружие, его пытались блокировать, но он произвел выстрел и ранил гражданина. Совместными усилиями удалось его обезоружить и вывести», – рассказал Агрба в комментарии Telegram-каналу RESPUBLICA.
У президентской резиденции (госдачи) в ночь на пятницу собрались несколько десятков человек, требовавших наказания виновных в стрельбе.
Председатель оппозиционной организации «Аидгылара» Кан Кварчия по итогам переговоров с Асланом Бжания заявил, что власти примут меры в отношении стрелявших и призвал собравшихся разойтись до утра.
Отметим, что накануне абхазский лидер отправил в отставку главу МВД Дмитрия Дбар. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен первый заместитель министра – Руслан Ажиба.
Отставку Дбар оппозиционеры и ветераны требовали после инцидента 30 сентября – тогда на сухумской набережной избили ветеранов. В инциденте участвовал и глава МВД.
24 ноября Дбар присутствовал на заседании парламента, на котором обсудили «острый системный кризис в правоохранительной системе». При этом депутаты не смогли утвердить проект постановления, в котором предлагалось рассмотреть вопрос об освобождении от должности генерального прокурора и министра внутренних дел.
Суд в Киеве вынес приговор по делу об убийстве экс-депутата Вороненкова
Шевченковский районный суд Киева в четверг вынес приговор по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова.
В марте 2017 года в центре Киева его застрелил Павел Паршов, ранее служивший в добровольческом батальоне «Донбасс». Самого Паршова на месте застрелил телохранитель Вороненкова.
Суд в четверг признал виновным в соучастии в убийстве бывшего активиста признанной в России террористической и запрещенной организации «Правый сектор» Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был водителем у киллера. Суд приговорил Тарасенко к 12 годам лишения свободы.
При этом, как сообщает издание «Ґрати», суд оправдал второго подсудимого – харьковчанина Александра Лося, ранее судимого за разбой. По версии прокуратуры, он следил за экс-депутатом накануне убийства. Коллегия решила, что его вина не доказана.
Дело рассматривала коллегия из двух судей и трех присяжных. Процесс шел больше трех лет. Оба подсудимых не признавали вину.
По версии следствия, организаторами преступления были криминальный авторитет из Харькова Юрий Василенко вместе с «неустановленным следствием лицом». Заказчики же не установлены.
Как отмечает издание «Ґрати», Василенко после убийства Вороненкова Василенко уехал в Москву. В январе 2019 года там возле ресторана «Базилик» на него напали четверо бандитов. Они ранили его из пистолета, загрузили в микроавтобус и вывезли в неизвестном направлении. Троих из них впоследствии суд в Москве признал виновным в похищении человека. На суде не было сказано, жив ли Василенко и где он находится, если жив.
- Вороненков переехал в Киев незадолго до убийства, опасаясь уголовного преследования в России. Будучи в Киеве, он выступил с рядом резких заявлений в адрес российских властей, после его гибели высказывалась версия о том, что его убили по политическим мотивам. Однако она не легла в основу обвинения. Следствие отказалось и от версии, что заказчиком был бывший муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин.
СМИ: Около 60 граждан Грузии депортировали из Европы
Около 60 граждан Грузии сегодня депортировали из Европы, сообщает телекомпания «Мтавари».
Объединенным спецрейсом в Тбилиси отправили грузинских граждан, которые нелегально находились в Германии и Швеции и пытались получить там убежище, ссылаясь на тяжелое экономическое положение на родине и проблемы с лечением.
«С нами очень плохо обошлись в Швеции, как будто бы мы какие-то рецидивисты. К нам на квартиру ворвались, заставили нас собраться и депортировали», - заявила одна из прибывших в Тбилиси женщин. По ее словам, она с мужем и двумя детьми выехала за границу для лечения ребенка, при этом у них были при себе все оформленные врачами документы. «Когда узнали, что мы хотим остаться на лечение, сказали, что это не причина, и чтобы мы лечились в своей стране», - сказала журналистам пассажирка спецрейса.
Граждане Грузии пользуются безвизовым режимом для поездок в страны Шенгенской зоны, однако срок пребывания там не должен превышать трех месяцев за год. По данным правительственных структур, в течение 2021 года около 2 тысяч граждан Грузии вынудили покинуть страны Евросоюза, при этом больше всего депортируют из Франции и Германии.
Ежемесячно в Тбилиси отправляют из Европы два или три спецрейса с депортированными. При этом в период пандемии коронавируса этот поток уменьшился в связи с ужесточением правил въезда в ЕС, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Специалисты отмечают, что поток граждан Грузии, которых возвращают домой путем депортации, значительно вырос после 2016 года. Это связано с тем, что Евросоюз включил Грузию в список «безопасных стран», где правительство обеспечивает экономическую и медицинскую помощь социально незащищенным.
В Германии непривитым гражданам запретили посещать общественные места
Власти Германии запретили непривитым гражданам посещать общественные места, кроме самых необходимых, и развлекательные заведения. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Действующая и будущий канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц провели переговоры с главами федеральных земель в четверг, и пришли к соглашению о новых мерах. Для вакцинированных вводятся новые требования по тестированию.
К Рождеству в германских реанимациях могут оказаться до шести тысяч граждан страны, предупредила в среду национальная ассоциация реаниматологии. Полностью вакцинированы около 69 процентов граждан, это один из худших результатов в странах Западной Европы.
Только в четверг в стране зарегистрированы 74 тысячи новых заражений коронавирусом. С начала пандемии болезнь обнаружена почти у шести миллионов граждан.
На этом фоне Шольц, который вступил в должность в начале декабря, выступил за введение обязательной вакцинации. Сегодня его поддержала в этом Меркель, инициатива находит всё большее одобрения и у властей Евросоюза.
Baza: футболисту Канчельскису угрожают от лица близкого к Кадырову «авторитета»
Бывшему футболисту сборной России и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Андрею Канчельскису угрожают расправой от лица близкого к главе Чечни Рамзана Кадырова криминального авторитета Казбека Дукузова, сообщает Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Издание приводит подробности заявления Канчельскиса, которое он написал в московскую полицию.
Вечером 22 ноября бывший футболист ужинал в кафе. В заведение вошла компания из четырех мужчин, один из них подсел к Канчельскису и спросил, не работал ли тот тренером в Узбекистане. Заявитель, который последние два года был тренером команды «Новбахор» из узбекского города Наманган, но ушел оттуда со скандалом из-за невыплаченной зарплаты на общую сумму 1,6 миллиона долларов (Канчельскис подал иск в международную федерацию футбола (FIFA) и выиграл его), ответил утвердительно.
После этого неизвестный предложил Канчельскису согласиться на компенсацию в значительно меньшую сумму - 80 тысяч долларов, пригрозив в случае отказа превратить бывшего футболиста и тренера в инвалида. Также он протянул Канчельскису листок бумаги с номером телефона и именем «Казбек Дукузов», сказав позвонить ему. Звонить Андрей не стал, но через какое-то сам получил звонок на свой номер от человека, который представился Дукузовым. Тот предложил встретиться, и тогда Канчельскис обратился в полицию.
В «Новбахоре» уже заявили о непричастности к инциденту, добавив, что клуб подал официальную жалобу в спортивный арбитражный суд в Лозанне на вынесенное в августе этого года решение FIFA, обязывающее выплатить Канчельскису 1,6 млн долларов США.
В свою очередь Андрей Канчельскис подтвердил обращение в полицию, одновременно выразив недоумение тем, что информация оказалась в СМИ. «Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация», - заявил бывший футболист в беседе с изданием Sports.ru.
- Андрей Канчельскис - один из самых известных в Европе российских футболистов. После распада СССР (тогда Канчельскис выступал за донецкий «Шахтер) игрок уехал в Англию, где в составе «Манчестер Юнайтед» провел четыре полных сезона, став одним из лидеров именитого клуба и дважды выиграв с ним английскую Премьер-Лигу. Позже Канчельскис выступал за английский «Эвертон», итальянскую «Фиорентину» и шотландский «Рейнджерс». Всего за свою европейскую карьеру Канчельскис провел почти триста матчей, забив в них больше 80 голов. В 2004 году игрок вернулся в Россию.
- Криминальный авторитет Казбек Дукузов, согласно данным национальной разведки Турции, организовал как минимум четыре убийства врагов главы Чечни Рамзана Кадырова в Европе, и пытался организовать несколько подобных убийств в Стамбуле. В 2004 году Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.
США ввели санкции против сына Лукашенко и 12 белорусских компаний
Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении Беларуси. Под ограничения попали 12 компаний, 20 человек, два самолета и вертолет. Санкции связаны с миграционным кризисом, который продолжается на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Среди физических лиц попавших под ограничения средний сын Александра Лукашенко Дмитрий, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, замминистра внутренних дел Дмитрий Корзюк и депутат белорусского парламента, бывший глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков. Также США ввели санкции в отношении компаний «Белтехэкспорт», «Славкалий» (ей принадлежит попавший под санкции вертолет), «Белорусская калийная компания», «Центркурорт», «Президентский спортивный клуб» (его возглавляет Дмитрий Лукашенко) и авиакомпания «Трансавиаэкспорт» (с ней связаны два самолета, на которые были наложены ограничения).
Минфин США ввел санкции в отношении госдолга Беларуси. Теперь американским гражданам запрещено проводить операции с белорусскими гособлигациями срок погашения которых составляет более 90 дней и они были выпущены после 2 декабря этого года.
Синхронно с США ввел в действие свои санкции против официального Минска Евросоюз. Под ограничения, как уже сообщалось накануне, попали 17 физических лиц и 11 организаций, среди которых авиакомпания «Белавиа» и государственное производственное объединение «Белоруснефть». Это уже пятый пакет санкций ЕС в отношении режима Александра Лукашенко.
Ограничения США и ЕС в отношении Беларуси также поддержали Канада и Великобритания. В своем заявлении страны призвали режим Лукашенко прекратить организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом, а также освободить почти 900 белорусских политзаключенных.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, утверждая, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей и Литвой, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Ряд стран ЕС заявляли о том, что Россия помогает режиму Лукашенко в транспортировке мигрантов или, во всяком случае, одобряет и поощряет его действия, однако официально на уровне ЕС такие обвинения не выдвигались. Москва отвергает вину Минска в кризисе.
Владельцы Facebook удалили фейковые аккаунты, связанные с КГБ Беларуси
Компания Meta заявила, что удалила десятки фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram, которые были связаны с КГБ Беларуси. Они использовались для разжигания миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. Об этом сообщается в отчете компании.
Владельцы фейковых аккаунтов выдавали себя за журналистов и активистов из Польши, Литвы и других стран Евросоюза, они критиковали Польшу на английском, польском и курдском языках. Через такие аккаунты публиковались «фотографии и видео о польских пограничниках, якобы нарушающих права мигрантов, и сравнение отношения Польши к мигрантам с отношением других стран».
Отмечается, что разгар этой деятельности начался в октябре 2021 года. Компания провела внутреннее расследование и обнаружило связи этих аккаунтов с КГБ Беларуси.
- Страны ЕС обвиняют режим Лукашенко в том, что именно он стоит за миграционным кризисом на границе, что власти Беларуси заманивают жителей стран Ближнего Востока в Минск и помогают им добраться до границы с Польшей, чтобы те попытались ее пересечь. Целью таких действий названа дестабилизация ЕС в отместку за западные санкции против официального Минска.
- Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Варшава и Минск разделяют ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе. В своем докладе правозащитники отмечают, что польские пограничники – иногда жестоко – оттесняют мигрантов на белорусскую территорию несмотря на то, что люди просят убежища. В документе также говорится о фактах насилия и бесчеловечном отношении к мигрантам со стороны белорусских пограничников. Белорусские власти в свою очередь обвиняются в использовании жизней мигрантов в своих политических интересах.
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