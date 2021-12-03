В Махачкале второй день проходят протесты – жители требуют возобновить газоснабжение

В Махачкале несколько десятков человек второй день перекрывают движение на улицах с требованием возобновить газоснабжение в их домах, пишут Кавказ.Реалии.

Третьего декабря люди перекрыли проезд по проспекту Петра Первого, требуя восстановить газоснабжение в двух пятиэтажных домах на 76 квартир по улице Хаджалмахинской. В руках у них были плакаты "Верните газ" и "Газовики против народа". По словам участников акции, от газоснабжения эти два дома отключили восемь месяцев назад.

"Все это время мы старались делать все по закону, но о нас, получается, вытирали ноги. Поэтому мы, увидев, как люди, у которых десять дней не было газа, вчера вышли на улицу, решили тоже заявить о своей проблеме. Другого выхода нет. Это крик души", – рассказала журналистам Елена Субботина, одна из жительниц дома по улице Хаджалмахинской.

По ее словам, газовую трубу, ведущую к двум домам, отрезали 17 мая из-за того, что на газовый счетчик могла упасть плита и это может привести к взрыву. "Мы эту проблему устранили в тот же день. Вывезли плиты. Но тогда работники отрезали 60 метров трубы, ведущей к нашим домам. И с тех пор начались наши мытарства", – утверждает она.

Днем ранее махачкалинцы перекрыли движение на улице Амет-Хана Султана с требованием возобновить снабжение газом, которое было отключено после взрыва в частном доме 22 ноября. По словам очевидцев, в этой акции принимали участие около 500 человек.

26 ноября жители Махачкалы уже выступали с требованием к АО "Газпром газораспределение Махачкала" возобновить газоснабжение. В этот же день в Министерстве энергетики и ЖКХ Дагестана состоялось совещание, где было отмечено, что восстановительные работы планируется завершить до 2 декабря. В пресс-службе Минэнерго Дагестана журналистам сообщили, что восстановительные мероприятия уже завершены.