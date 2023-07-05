МАГАТЭ не нашло признаков наличия взрывчатки на ЗАЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), наблюдающие за состоянием Запорожской АЭС, оккупированной войсками РФ, не обнаружили признаков минирования и или наличия взрывчатых веществ на станции. Об этом сообщило агентство Reuters. Для полной уверенности, однако, МАГАТЭ запросило доступ к некоторым участкам ЗАЭС, на которых еще не проводило проверку. Речь идет, например, о крышах реакторных блоков, где, как предупредил накануне президент Украины Владимир Зеленский, находятся подозрительные предметы.

Агентство «Интерфакс» цитирует советника главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, которые отверг заявление президента Зеленского о взрывчатке на крыше энергоблоков ЗАЭС. «Господин Зеленский совершенно бессовестно врет», - сказал Карчаа «Интерфаксу». Он подчеркнул, что «нет никаких оснований для подобного рода заявлений». Одной из причин появления такого заявления такого заявления советник главы «Росэнергоатома» назвал стремление руководства Украины дестабилизировать обстановку вокруг ЗАЭС.

Россия и Украина во вторник обменялись обвинениями в подготовке взрыва на крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. МАГАТЭ в последнее время неоднократно предупреждало о потенциальной угрозе катастрофя в связи с боевыми действиями на территориях, прилегающих к станции.



МАГАТЭ в последнее время неоднократно предупреждало о потенциальной угрозе катастрофы в связи с боевыми действиями на территориях, прилегающих к станции.

Ранее Россия и Украина обвиняли друг друга в обстрелах линий электропередачи, что нарушало подачу энергии для охлаждения шести реакторов.

Как пишет Reuters, инспекторы МАГАТЭ в последние дни и недели осматривали участки периметра большого охладительного бассейна. Они также неоднократно обходили территорию станции, пытаясь обнаружить признаки установки мин, но никаких подтверждений тому не нашли, говорится в заявлении МАГАТЭ, опубликованном в среду.