МАГАТЭ сообщило о многочисленных взрывах вблизи Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на оккупированной российскими войсками АЭС в Запорожской области Украины, в течение последней недели слышали многочисленные взрывы, передает в субботу «Немецкая волна».
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил накануне, что нынешние обстоятельства указывают на возможное усиление военной активности в регионе, что «может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте».
По словам экспертов МАГАТЭ, взрывы были слышны на некотором отдалении от Запорожской АЭС. За три дня начиная с субботы, 2 сентября, сотрудники организации насчитали около двух десятков взрывов, а за последующие дни - еще несколько. При этом самой станции повреждения причинены не были, отметил Гросси.
Экспертам МАГАТЭ до сих пор не предоставили доступ на крыши некоторых энергоблоков атомной электростанции, также говорится в публикации. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на украинскую разведку заявлял, что Россия разместила на крышах нескольких энергоблоков взрывчатку. Москва обвинения отрицала.
- С 8 по 10 сентября на захваченных Россией в ходе вторжения территориях Украины, в том числе в части Запорожской области, проходит голосование в рамках очередных российских выборов. В Запорожской области оккупационные власти организовали «выборы в Законодательное собрание».
- Украина осудила проведение голосования, назвав его «ничтожными и своевольными действиями России.