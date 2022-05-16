«Макдоналдс» объявил об уходе из России и продаже бизнеса

Компания "Макдоналдс" объявила об окончательном уходе из России и заявила, что ищет покупателя на свой российский бизнес. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В начале марта американская компания временно закрыла все 850 ресторанов быстрого питания в России на фоне войны в Украине, но при этом продолжала платить зарплату 62 тысячам российских сотрудников.

Решение окончательно уйти с российского рынка спустя 30 лет работы в компании объясняют гуманитарным кризисом, вызванным войной, а также тем, что сохранение бизнеса в стране "более нецелесообразно и не соответствует ценностям "Макдоналдс".

В рамках процесса выхода из российского бизнеса компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню. При этом "Макдоналдс" оставит за собой права на товарный знак в России.

Покупатель сети ресторанов пока неизвестен.

При этом ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что сеть ресторанов быстрого питания после продажи будет работать под новым брендом, открытие которого должно состояться в июне. Эту же информацию подтверждает и источник РБК. "Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков – российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдет только название", — заявил источник ТАСС в компании.

В Донецке власти "ДНР" вместо закрывшихся в 2014 году после начала военного конфликта с Киевом ресторанов "Макдоналдс" запустили новую сеть под названием "ДонМак". Рестораны открыли в тех же помещениях, где работал "Макдоналдс". Новые владельцы также оставили схожий логотип и сохранили названия блюд американского бренда, а также похожую упаковку.